Большой ледовый переход

Сегодня в уральской столице протест принял странные формы. В течение прошедшей недели силовики задержали волонтеров и всех руководителей, действующих и бывших, местного штаба Навального, поэтому у шествия не было ведущего. Люди сами собрались у Дворца молодежи, а потом пошли…

Шествие началось в полдень, но уже рано утром на протяжении всего предполагаемого маршрута следования колонны были выставлены посты ГАИ и стояли полицейские автомобили. Перестало работать метро, а общественный транспорт пускали в объезд центра города. Проход к запланированному месту сбора был перекрыт с восьми утра, а площадь Труда, где предполагалось закончить шествие, оградили металлическим забором. На всякий случай установили ограждение и возле областного правительства. Узнав, что конечная точка маршрута заблокирована, люди решили идти в сквер у Театра драмы, который расположен как раз напротив областного правительства.

Пешеходный переход от Дворца молодежи на проспект Ленина полицейские заблокировали остановленными трамваями, а на светофоре включили красный для пешеходов.

— Я пришел сюда, потому что это принципиально, нас взяли в заложники, — сказал «Новой» Евгений Ройзман,

бывший мэр Екатеринбурга, возглавивший колонну. — И потом, кто может запретить мне гулять по городу?

Большая неторопливая прогулка — вот на что изначально был похож сегодняшний протест. Людям отрезали путь в одном направлении, они спокойно меняли маршрут, стараясь не нарушать правила дорожного движения. На переходе к скверу регулировщик ДПС остановил автомобили, пока люди в большинстве своем не миновали перекресток. Водители сигналили в поддержку протестующих.

Фото: Изольда Дробина / «Новая»

— Эти митинги очень полезны для здоровья, — смеется рядом молодежь. — Мы много гуляем на свежем воздухе, потом много бегаем от полиции, а еще участвуем в экстрим-соревнованиях по ледовым переходам.

Собравшись вокруг фонтана возле Театра драмы, люди начали скандировать речовки. По сравнению с митингом на прошлой неделе полиции визуально было в три раза больше. В ГУВД Свердловской области «Новой» не назвали точное число сотрудников, участвовавших в сегодняшнем мероприятии. «Достаточное количество, чтобы обеспечить порядок на улицах города», — ответил нам пресс-секретарь полицейского главка.

Практически сразу после того, как большинство людей собрались в сквере, силовики перешли к устрашающим действиям и взяли протестующих в условное кольцо, оставив только один выход — по льду городского пруда.

— Это поразительно, тысячи людей выдавили на лед, — возмущен Константин Киселев, депутат городской думы Екатеринбурга. — Как можно подвергать опасности столько народа?

Фото: Изольда Дробина / «Новая»

Практически все протестующие ушли по льду к спортивному комплексу «Динамо», а от него двинулись плотной колонной снова к администрации Екатеринбурга, частично повторяя маршрут прошлой субботы. Оставшимся в сквере полицейским по рации дали приказ передислоцироваться, но куда, непонятно.

— Да я не понимаю, куда они идут, — злился полицейский, идущий в хвосте колонны протестующих, разговаривая по телефону. — Они вроде и сами не знают.

Сегодняшний протест стал физическим воплощением идеи екатеринбургского художника Тимофея Ради, придумавшего фразу «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?».

Сначала все шли в центр, к памятнику Ленина, потом — по пешеходной улице Вайнера к торговому центру Гринвич, от него — к Театру эстрады, а от последнего — к исходной точке — Дворцу молодежи. Прошагав более девяти километров, заставляя каждый раз переезжать к предполагаемой остановке протестующих всех полицейских, на четвертом часу похода шествие перестало быть мирным. Уставшие играть в догонялки силовики окончательно разозлились и у Дворца молодежи стали хватать всех подряд. Маршрут закольцевался — здесь произошли первые задержания еще до начала акции, здесь же массово задерживали оставшихся митингующих.

— В несогласованной акции участвовало примерно 2300 человек, задержано 43 человека, — сообщили «Новой» в департаменте информационной политики при правительстве Свердловской области.

По данным «Открытых медиа», в шествии в Екатеринбурге приняли участие около тринадцати тысяч человек. Такую же цифру «Новой» назвал Константин Киселев, депутат местной гордумы.

Фото: Изольда Дробина / «Новая»

Адвокатов не допускали к задержанным по 2–3 часа. Юристы записали видеообращение руководителю местной полиции, в котором адвокат Вячеслав Башков просит обратить внимание на нарушения со стороны сотрудников районных отделов. После этого некоторые задержанные были отпущены без составления протоколов.

— Влияют ли подобные шествия хоть на что-то? Конечно, влияют, — уверен Константин Киселев. — У людей меняется настроение. Всех переполняет чувство собственного достоинства. Чувство свободы. Чувство правоты.