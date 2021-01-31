«Окружаем!» — командует старший

Мы обязаны проинформировать, что Сергей Маркелов решением Минюста включен в список «иноагентов».

В Петрозаводске акция протеста началась напротив университета. Полиция появилась там за два часа до активистов, к небольшой площадке у скульптуры «Молекула» с двух сторон подтянулись КамАЗ и пазик Росгвардии, два автозака. Вскоре полиция расположилась на всех ведущих к «Молекуле» проходах.

Народ собирался не спеша, в какой-то момент показалось, что больше 50 человек Петрозаводск, напуганный жесткими задержаниями 23 января, на протестную акцию не выведет. Посредине блокированного полицейскими пятачка одиноко стоял мужчина с букетом цветов и чемоданом — встречу ему явно назначили не в самом спокойном месте города.

Фото: Сергей Маркелов \ «Новая»

К полудню у «Молекулы», на мой взгляд, было уже человек 200–300 без флагов, лозунгов и речовок. Пришла Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко», депутат карельского Заксобрания. В прошлый раз она не смогла попасть на площадь: через кордон полиции пропуском не стало даже депутатское удостоверение. В этот раз оцепившие площадку полицейские проходу не мешали.

«Какое послание отправляют власти молодежи, выставив автозаки напротив университета?» — риторически подмечает Слабунова.

И добавляет, что находится здесь как депутат — чтобы наблюдать за происходящим.

Эмилия Слабунова. Фото: Сергей Маркелов \ «Новая»

Послание, безусловно, внятное, как команды омоновцев, как их дубинки и маски, как решетчатые окна их серых машин. Впрочем, протест не молодежный. Здесь не увидеть школьников, большая часть собравшихся — люди 30–40 лет, которые устали бояться. «Здесь лучшие люди города», — улыбается местная журналистка Наталья, наблюдая в толпе завсегдатаев театральных постановок и дискуссионных клубов.

Прибывающий народ обнимается. Я вижу молодую художницу, которая накануне рассказывала: на первую акцию идти боялась, но совестно было отпускать подругу в одиночку. А теперь уж точно пойдет, потому что нельзя сидеть по квартирам, когда других «винтят».

Журналисты в желтых жилетах бегают за кофе в соседнюю кондитерскую. У некоторых «Пресса» написано не только на жилетах и бейджах, но даже на масках. Сотрудница полицейской пресс-службы в белой шубке деловито переписывает «всех, кто из СМИ», рекомендуя быть осторожными, «когда начнется».

Пожилой мужчина в маске с серпом и молотом возмущенно показывает полицейским распечатанные на принтере фото заметенных снегом площадей, где ни пройти, ни проехать, вопрошая, почему ему, коммунисту, негде провести акцию, почему власти не дают выразить людям свое мнение? Полицейский в ответ пожимает плечами.

Росгвардия и полиция обступают протестующих быстро и незаметно. Просто на усыпанной белыми сугробами площади вдруг становится черно от шлемов «космонавтов». Люди, не успевшие выкрикнуть даже лозунга, блокированы с четырех сторон. Кольцо начинает сжиматься. Народ ждет штурма, облепив крылечки магазинов, вжавшись в стены.

Фото: Сергей Маркелов \ «Новая»

Рядом со мной плотный мужчина в полицейской форме в рацию дает указание гаишникам — останавливать всех автомобилистов, которые сигналят в поддержку протестующих. Вторым кольцом пятачок обступает пара взводов ППС.

«Окружаем!» — командует старший. Над площадкой повисает тишина, подъезжает пустой полицейский пазик. Вдруг по рации росгвардейцам поступает команда: немедленно выдвинуться к зданию правительства республики. Недоумевающие омоновцы отступают, так и не начав задержаний. Быстро грузятся в КамАЗы и уезжают.

Протестующие обескуражены не меньше. Народ переговаривается: что там, у правительства? Спонтанно принимается решение — идти туда. Накануне в телеграм-каналах обсуждалась идея шествия, но организатора как такового у акции не было (в Петрозаводске и штаба Навального нет) и командовать толпой никто не пытался — по сути, если б не полицейские, встревожившие людей, шествие могло бы и не состояться.

До дома правительства 10 минут ходу. Там — никаких задержаний, только плотная стена «космонавтов» у парадного. «Они что, думают, мы штурмовать пришли?» — смеется кто-то в толпе. Люди проходят мимо полиции, вниз по Ленина.

Фото: Сергей Маркелов \ «Новая»

«Мэрия», — звучит команда в полицейской рации, сотрудники грузятся в КамАЗы. У мэрии история повторяется — колонна стихийно сворачивает на набережную Онеги. Дальше мы идем параллельно с пыхтящими полицейскими, которые, порядком вымотавшись, пытаются пешком опередить колонну. Я перемещаюсь в ее голову — люди слушают трек «Аквадискотека», болтают…

Поднимаемся по Пушкинской, сворачиваем на Свердлова. Гаишники на перекрестках пропускают толпу. Росгвардейцев выгружают на каждом пятачке, но люди спокойно идут мимо, уже не обращая на них внимания. Через 3 часа этой прогулки без единого выкрика колонна, в которой уже несколько сотен человек, возвращается к «Молекуле». Тут стоит экипаж ДПС и один пустой автозак. Люди впервые с начала акции несколько раз скандируют: «Свободу!» Через 3 часа после стихийного сбора большая прогулка завершена без единого задержания.