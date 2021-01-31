Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев в рамках совместной акции с компанией «Фонбет» передал в дом ребенка в родной Рязани помощь в размере миллиона рублей. Средства были необходимы для покупки системы фильтрации воды в бассейне, вибротренажера, реабилитационного костюма и веранды для детской площадки.

Акция «Ставка на добро» — это часть благотворительной программы букмекерской конторы «Фонбет». Благодаря ей ежемесячно получают помощь фонды, некоммерческие организации и адресные благотворители. Регулярная помощь позволяет таким организациям, как детский хоспис «Дом с маяком», закупать необходимое подопечным дорогостоящее оборудование: насосы для подачи энтерального питания, капельницы и трубки на сумму 880 тысяч рублей.

Не только некоммерческие организации нуждаются в поддержке. Адресную помощь получили дети с тяжелыми и редкими наследственными заболеваниями. Они смогли пройти углубленное медицинское обследование в московском НИИ педиатрии и охраны здоровья ЦКБ РАН.

«Ставка на добро» помогает самым социально незащищенным слоям населения — детям, пожилым, и инвалидам, тем, кто особенно тяжело переносит время пандемии. Мы обязательно будем продолжать оказывать поддержку нуждающимся», — заявил Кирюхин.

Для работы благотворительных организаций и фондов необходимы не только средства на адресную помощь, но и предметы быта, техника, необходимое оборудование. Такие сборы трудно закрывать за счет небольших частных пожертвований. Благодаря акции «Ставка на добро» Петербургская коррекционная образовательная школа № 627 для детей с ограниченными возможностями здоровья получила новые ноутбуки, принтеры, телевизоры и напольные маты. В подмосковном центре содействия семейному воспитанию «Лесной» была сооружена теплица, приобретены ТВ-панель, компьютер, PTZ-камера для дистанционного обучения. А казанский благотворительный фонд «Исполнение мечты» получил полмиллиона рублей на покупку подарков для детей из детских домов и интернатов к Новому году.

Всего в рамках благотворительной акции «Ставка на добро» компания «Фонбет» суммарно передала различным организациям более 98 миллионов рублей.

Ирина Харитонова