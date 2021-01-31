Отступать некуда, впереди — Москва

Москва снимает многие антикоронавирусные ограничения и возвращается к прежнему ритму жизни, а в Европе власти настолько ужесточили локдауны и комендантские часы, что борьба с болезнью подчас выглядит хуже самой болезни. В некоторых странах в антикоронавирусных мерах можно даже запутаться.

В Москве объявили о снятии ряда ограничений: пару недель назад открылись школы, повысился порог численности посещения музеев, выставок, спортивных и развлекательных мероприятий, наконец, отменили ограничения на работу ресторанов в ночное время. Жизнь большого города начала возвращаться в прежнее русло. В ряде же европейских стран, напротив, продолжается ужесточение антикоронавирусных мер, введены локдауны, комендантские часы, говорят даже о приостановке работы транспорта. Если раньше все страны балансировали между поддержкой экономики и системы здравоохранения, то сейчас будто забыли о первом. Все эти усилия направлены на поддержку врачей и спасение жизней. Однако они абсолютно губительны для большинства отраслей. И сложно себе представить, сколько займет это пост-пандемическое восстановление.

Москве в целом удалось соблюсти этот баланс — во вторую волну пандемии власти действовали очень мягко и аккуратно в части введения антикоронавирусных мер,

все сферы деятельности продолжили работать, в то же время, система здравоохранения справилась — выдержали больницы и в целом удалось взять под контроль распространение заболевания. И даже скептики стали признавать, что все в столице вполне неплохо.

Конечно, страны действуют по-разному, меры варьируются в зависимости от числа новых случаев, общего числа зараженных, уровня смертности и скорости распространения инфекции. Но Европа встретила этот год ограничениями по передвижениям, прогулкам, комендантским часам, удаленкой и даже возможной приостановкой транспорта… Меры подчас кажутся хаотичными, непоследовательными и странными, убийственными для экономик и для ментального здоровья населения этих стран.

Великобритания и отели-самоизоляторы

Великобритания была одной из наиболее непоследовательных в борьбе с пандемией. Чего тут только не было — сначала отрицание быстрого распространения эпидемии, позднее введение ограничений, затем неожиданная отмена ограничений в первую волну, (приэтом люди направились на работу, но работало только 10% общественного транспорта). И многое другое. В итоге страна пришла к очередному жесткому национальному карантину, 5 января был введен уже третий локдаун. По словам местных жителей, это наиболее строгий и неоднозначный вариант ограничений.

Закрыты школы. Работодателям порекомендовали перевести всех на удаленку. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости — для покупки продуктов или посещения врача, а также для занятий спортом недалеко от дома. За повторные и «ненужные» выходы даже штрафуют на несколько сотен фунтов. Отслеживают количество выходов местные полицейские. Штрафуют и за выход за кофе to go, так как это недостаточная необходимость. Люди шутят, что им просто дали много денег из бюджета (100% всех зарплат и выручки предпринимателей финансируется из бюджета). И теперь их можно тратить на штрафы за прогулки.

Решение по продлению карантина власти будут принимать в середине февраля, но ситуация не становится лучше. К тому же, именно в Великобритании был выявлен новый штамм, высококонтагиозный (очень заразный), а также, возможно, более опасный. И многие европейские страны поспешили прекратить авиасообщение с этой страной. 18 января из-за других особенно заразных штаммов коронавируса и Великобритания отменила свободный въезд из большинства стран мира. Все прибывшие, даже с отрицательным ПЦР-тестом, должны самоизолироваться в течение 10 дней в отелях-самоизоляторах, все расходы за пребывание в отелях и питание они должны брать на себя. Сложно представить себе туристов, которые теперь поедут в Англию.

Из положительного — Великобритания стала первой на Западе страной, начавшей массовую вакцинацию. Здесь порядок практически не отличается от других стран: население делится на группы, первыми вакцинацию проходят группы риска, затем остальные.

Франция и ранний комендантский час

Во Франции с декабря действует комендантский час, с этого же момента работало ограничение на передвижение с 8 часов вечера до 6 утра. С 16 января все закрывается в 6 вечера, и все должны быть дома. Школы открыты — в отличие от Великобритании. Там проводится массовое тестирование с введением карантина в классах, где выявляются положительные случаи. Бары, рестораны, кинотеатры, лыжные курорты не работают с октября.

У пассажиров, приезжающих во Францию, должен быть сертификат о негативном результате ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до поездки. Далее, как и в Англии, им нужно самоизолироваться, правда, на семь дней. И можно дома. После этого сдать еще один тест, получить отрицательный результат и вернуться к нормальной жизни.

Германия и возможная частичная остановка транспорта

Германия. Фото: Felix Hörhager / Getty Images

Также с 16 декабря Германия закрыта на полный карантин. Работают только магазины товаров первой необходимости. Школы закрыты, как и большинство предприятий. Конечно же, не работают и развлекательные заведения. Здесь действуют некоторые казусные меры.

Встречаться на улице можно только с одним человеком, который не живет с вами. Довольно сложный к отслеживанию момент, местные люди недоумевают, как это работает. Кроме того, здесь действует система цветовых индикаторов по районам (землям) в зависимости от эпидемиологической ситуации. Это не нововведение, такой же механизм применяется в Великобритании, США, Франции, Италии и т.д. Казус в том, что жители района с критическим уровнем пандемии буквально не могут передвигаться. Жители же соседнего района с лучшими показателями могут, в том числе на территории этого, опасного.

26 января на DW появились сообщения о новых ужесточениях мер после того договоренностей канцлера Ангелы Меркель с главами 19 земель. Речь пошла о частичной остановке системы общественного транспорта и введении комендантского часа. Надо отметить, что

Германия — страна, жители которой наиболее всех в Европе не приемлют ужесточения, ограничения и дискриминацию по каким-то признакам,

и новые меры могут негативно сказаться не только на экономике, но и на социальном восприятии антикоронавирусной политики.

Испания и чрезвычайное положение

В Испании до мая 2021 года продолжается чрезвычайное положение, введенное еще осенью. И это дало регионам возможность вводить комендантский чаc и локдаун, а также закрывать региональные границы. Ночью в Испании действует комендантский час, а днем можно выходить при необходимости.

В соседней Италии также действует комендантский час с 10 вечера до 5 утра. Можно передвигаться только между 20 областями, а в трех — Ломбардии, Кампании и Тоскане — действуют самые строгие ограничения. Закрыто все, кроме магазинов с товарами первой необходимости.

И даже Швеция...

В других европейских странах действуют аналогичные меры. Закрыто большинство предприятий, открыты аптеки и магазины с товарами первой необходимости, люди преимущественно работают дома, запрещено собираться большими компаниями. В Португалии новый локдаун стартовал с 15 января. В Дании карантин продолжает действовать до 7 февраля, в Бельгии — до 1 марта. В Ирландии жители страны должны оставаться дома и выходить только на работу, в образовательные учреждения, к врачу или по другим важным причинам.

И даже Швеция, стоявшая долго особняком, встала на путь введения ограничений. 10 января там вступил в силу закон о чрезвычайной ситуации, и теперь власти могут вводить такие ограничения: например, предельное число посетителей в магазинах, офисах, культурных заведениях; штрафовать нарушителей, не соблюдающих или не обеспечивающих мер безопасности.

Москва и баланс мер

Интересно, что на этом фоне Россия действует гораздо более мягко, без приостановки деятельности бизнеса, введения комендантского часа и массового карантина в школах и детских садах. Некоторые регионы даже начинают снимать ограничения, в том числе Москва — ключевой регион в части отслеживания эпидемиологической ситуации.

Справляются и больницы. Ведь понятно, что поддержка экономики региона возможна только при условии высокого уровня подготовки медицинских мощностей и кадров. В Москве, к примеру, еще в первую волну были отработаны эффективные методы маршрутизации пациентов, позволяющие своевременно оказывать помощь и коронавирусным больным, и экстренную помощью по другим направлениям, и плановую помощь. Хорошо сработало разделение потоков на амбулаторный и стационарный. Была построена крупная инфекционная больница «Вороновское», а также десятки временных госпиталей. Сейчас же постепенно снижается число новых выявляемых кейсов, сокращается занятый коечный фонд. С другой стороны, экономика продолжает функционировать, люди работают и имеют возможности посещать публичные места, музеи, спортивные мероприятия, рестораны. Плюс идет массовая вакцинация, доступная буквально каждому.

Сравнивая ситуацию в разных странах мира и используемые инструменты для борьбы с пандемией, заметно, что Москва успешно боролась и борется с пандемией, найден тот самый баланс.

И, как сказал мой британский друг, живущий сейчас в России: «Я выбрал правильную страну для проживания на этот сложный период».

Пара слов про вакцинацию

Вакцинация — тема № 1 во всем мире, от споров об эффективности той или иной вакцины фокус сместился на скорость вакцинации населения. От этого во многом зависит возвращение к прежней «нормальности». Впереди здесь Израиль — 47% всего взрослого населения в этой стране уже вакцинировано, это самые быстрые темпы вакцинации в мире. На втором месте — Великобритания (11%). Уровень проникновения вакцинации в остальных странах составляет 1–3% населения, то есть совсем не высокий, но, конечно же, он будет расти. Важнейшим аспектом будет то, насколько эффективно и долго вакцинация сможет защищать от заражения, в том числе от периодически появляющихся новых штаммов вируса.

Материал подготовлен с помощью экспертов Международного медицинского кластера Полины Шевчук, Марии Акбаевой, Виктории Панкевич.