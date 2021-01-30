Обложка дня

Обложка номера на понедельник, 1 февраля 2021 года

В воскресение вокруг Кремля будут закрыты станции метро, ограничено движение транспорта и пешеходов. По стране накануне прошли превентивные задержания активистов. Журналисты, освещавшие предыдущие акции протеста, столкнулись с травлей пропагандистов, им угрожают анонимы и силовики. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в субботу 30 января был задержан по оперативниками на выходе из дома, свидетелем задержания был его малолетний сын.

Обновлено 21:40 мск: Сергея Смирнова отпустили из ОВД с обязательством о явке в суд, сообщает адвокат. Множество медиа высказались в редакционных заявлениях о поддержке главреда «Медиазоны» и недопустимости давления на СМИ.