Обложка дня

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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
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Превентивные задержания и масштабные перекрытия в Москве накануне несогласованной акции
«Новая газета»редакция
В воскресение вокруг Кремля будут закрыты станции метро, ограничено движение транспорта и пешеходов. По стране накануне прошли превентивные задержания активистов. Журналисты, освещавшие предыдущие акции протеста, столкнулись с травлей пропагандистов, им угрожают анонимы и силовики. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в субботу 30 января был задержан по оперативниками на выходе из дома, свидетелем задержания был его малолетний сын.
Обновлено 21:40 мск: Сергея Смирнова отпустили из ОВД с обязательством о явке в суд, сообщает адвокат. Множество медиа высказались в редакционных заявлениях о поддержке главреда «Медиазоны» и недопустимости давления на СМИ.
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