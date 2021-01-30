Божественная комедия

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

В т о р о й.

Распоряженье номер раз,

Согласно нашего контракта…

Конечно, это не приказ,

Но просьба, знаешь, мелко как-то.

Хотя в сравнении с тобой,

Чье положенье вроде прочно,

Я, может быть, пока второй, —

Но на земле я первый точно.

Лелеют глупые мечты,

Растят берлинского иуду…

Остановить меня лишь ты

Способен…

П е р в ы й.

Да. Но я не буду.

В т о р о й.

Вот-вот. Смири моих чудил,

Устрой, припомнив старый метод,

Чтоб в этот раз я победил,

А лучше и не только в этот.

П е р в ы й.

Да ты им фору можешь дать.

Их шансы сводятся к позору.

Кого тут, в общем, побеждать?

Детей? Старух? «Медиазону»?

В т о р о й.

И чтобы вышел мало кто —

Пусть будет холодно и мглисто,

И пусть их будет только сто.

Ну двести максимум. Ну триста.

Ну ладно, триста пятьдесят…

П е р в ы й.

И это запросто устроим.

Они же сами не хотят.

Сегодня стыдно быть героем.

Герой в Отечестве каков?

Вот галерея светлых ликов:

Харламов, Шнуров, Слепаков.

Вот-вот добавится и Быков.

В т о р о й.

И чтоб никто меня не сверг!

А замок, плесенью украшен…

П е р в ы й (перебивая).

Уже признался Ротенберг.

В т о р о й (с облегчением).

Я так и знал, что он Аркашин.

Прикрой нас! В мире так черно!

Закрой от времени собой нас —

Чтоб не менялось ничего!

Пойми: архаика, соборность…

П е р в ы й.

Сам понимаю, не дебил.

Вы все — плоды моей утробы.

Когда б я русских не любил,

Уже их не было давно бы.

Я ваших дедов и отцов

Хранил надежно в мире хрупком…

Я русский Бог, в конце концов!

Ужель не видно по поступкам?

Евреев я хотя избрал,

Но не люблю. Люблю я русских —

От запотевших их забрал

До их портянок заскорузлых.

В т о р о й.

Когда же после всех расправ

Восторжествуют патриоты, —

Пускай я буду свят и прав.

П е р в ы й.

Никак нельзя.

В т о р о й.

Нельзя?! Да что ты!

П е р в ы й.

Печальный ряд твоих забав

Похвалит только ад, ощерясь.

Уж коль ты прав, то я неправ,

Мой сын неправ, а это ересь.

За мною есть давнишний грех —

Питаю слабость к сверхдержавам;

Ты можешь там угробить всех —

Но никогда не будешь правым.

Проси чего захочешь ты —

Любые бабки, славу, песни,

Все плюшки, кроме правоты.

Ее не выпросишь, хоть тресни.

Горой не может быть дыра,

Злодей не может быть невинным,

Дворец «Крысиная нора»

Не может быть гнездом орлиным,

Секвойей быть не может плющ,

Бессмертным быть не может тело…

В т о р о й (разочарованно).

Выходит, ты не всемогущ?

П е р в ы й (с тоской).

Не всемогущ. Такое дело.