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Немедленно освободить Сергея Смирнова! Заявление «Новой газеты»

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№ 9 от 29 января 2021

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Немедленно освободить Сергея Смирнова!

Заявление «Новой газеты» и «Синдиката-100» после задержания главреда «Медиазоны»

Сергей Смирнов после задержания. Фото: Апология протеста

Политика2 183

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Сегодня, 30 января, в Москве во время прогулки с сыном был задержан наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Силовики в бронежилетах (для задержания, очевидно, особо опасного преступника) ждали его в подъезде.

Против журналиста составили протокол об участии в акции 23 января с вмешательством в работу транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Его оставляют на ночь в ОВД «Тверское» до заседания суда. При этом Сергей Смирнов, получивший официальное предостережение до этой акции, 23 января был дома, что, разумеется, легко проверить.

Редакция «Новой газеты» выражает свою поддержку Сергею и требует его немедленного освобождения, а также считает его задержание попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России.

Мы также требуем освобождения всех журналистов, задержанных в связи с акциями 23 и 31 января.

Давление властей на СМИ недопустимо.

«Новая газета» / «Синдикат-100»

Сергей Смирнов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

портрет явления

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Теги:
журналистика, медиазона

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