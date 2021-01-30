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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Немедленно освободить Сергея Смирнова!
Заявление «Новой газеты» и «Синдиката-100» после задержания главреда «Медиазоны»
Сергей Смирнов после задержания. Фото: Апология протеста
«Новая газета»Синдикат-100 «Новая газета»
Сегодня, 30 января, в Москве во время прогулки с сыном был задержан наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Силовики в бронежилетах (для задержания, очевидно, особо опасного преступника) ждали его в подъезде.
Против журналиста составили протокол об участии в акции 23 января с вмешательством в работу транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Его оставляют на ночь в ОВД «Тверское» до заседания суда. При этом Сергей Смирнов, получивший официальное предостережение до этой акции, 23 января был дома, что, разумеется, легко проверить.
Редакция «Новой газеты» выражает свою поддержку Сергею и требует его немедленного освобождения, а также считает его задержание попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России.
Мы также требуем освобождения всех журналистов, задержанных в связи с акциями 23 и 31 января.
Давление властей на СМИ недопустимо.
«Новая газета» / «Синдикат-100»
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