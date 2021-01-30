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№ 9 от 29 января 2021

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Репортажи

Гуляли всю ночь

Пятница в Москве после снятия коронавирусных ограничений. Фотографии

Общество13

Арден АркманСветлана Виданова«Новая газета»

13
 

Фотографы «Новой» Светлана Виданова и Арден Аркман прогулялись по ночной Москве и посмотрели, как отдыхает город после снятия ограничений с клубов, ресторанов и баров.

Фото: Арден Аркман, для «Новой газеты»
Большой Златоустинский переулок. Фото: Арден Аркман, специально для«Новой»
Улица Маросейка. Фото: Арден Аркман, специально для «Новой»

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Очередь в бар. Малый Гнездниковский переулок. Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Малый Гнездниковский переулок. Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Большой Златоустинский переулок. Фото: Арден Аркман, специально для«Новой»
Тверская улица. Фото: Арден Аркман, специально для «Новой»

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Теги:
коронавирус, ограничения, пандемия

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