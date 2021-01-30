Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ХАКАТОН

Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 9 от 29 января 2021

Читать номер
Сюжеты

Московское МВД опубликовало карту перекрытий метро в день акции 31 января

Картинка дня

Общество1 059

1 059
 
Источник: 77.мвд.рф

С 8:00 до особого распоряжения полиции на вход и выход закроют следующие станции: 

  • «Александровский сад»,
  • «Охотный ряд»,
  • «Театральную»,
  • «Площадь Революции»,
  • «Кузнецкий мост»,
  • «Лубянку» 
  • «Китай-город». 

Движение пешеходов будет ограничено по ряду улиц, в том числе Варварке, Мясницкой и Петровке. 

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
митинги, ограничения, мвд

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera