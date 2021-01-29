29 января, 18:00
Чего ожидать от американо-российских отношений при президенте Байдене? «Новая» говорит с директором Московского центра Карнеги
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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
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Чего нам ожидать от США при Байдене? Эфир «Новой»
В гостях директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин
Политика24
Андрей Липскийзам. главного редактора
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Удастся ли президенту Джо Байдену «собрать» расколотую Америку? Какова судьба «трампизма» без Трампа? Как изменится международная политика США при новой администрации? Чего ожидать от американо-российских отношений при президенте Байдене?
На эти вопросы в стриме на YouTube-канале «Новой газеты» ответит директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
Стрим проведет зам. главного редактора «Новой» Андрей Липский.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:реакция, трамп, демократия, байден, как у них
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