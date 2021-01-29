Чего нам ожидать от США при Байдене? Эфир «Новой»

Удастся ли президенту Джо Байдену «собрать» расколотую Америку? Какова судьба «трампизма» без Трампа? Как изменится международная политика США при новой администрации? Чего ожидать от американо-российских отношений при президенте Байдене?

На эти вопросы в стриме на YouTube-канале «Новой газеты» ответит директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Стрим проведет зам. главного редактора «Новой» Андрей Липский.