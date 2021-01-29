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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Дьокуускай
Дневник замороженного человека. Часть последняя. Памятка спасителю России, выезжающему в Якутск
Сергей МостовщиковНовая газета
Если вы горячи рассудком, полны идей и ожиданий, отстаиваете осмысленную гражданскую позицию, остро воспринимаете несправедливость, стоите за правду, собираетесь спаси Россию и мир, поезжайте в Якутск. Вы немного уже, конечно, опоздали, там сейчас только минус 40, а недавно чуть ли не больше месяца держалось под минус 50. В этом кратком пособии перечисляются понятия, слова и факты, которые помогут вам и вашему кругозору не пропасть на этом севере реальности. Приводимые сведения хаотичны. Другие при таком морозе вам и не понадобятся.
Саха — самый большой по площади субъект Российской Федерации, самая большая административно-территориальная единица в мире. Саха — республика. Мы знаем ее как Якутию. Это лишний раз доказывает, что человек многого не знает. Основное население Республики Саха — саха. Также тут живут русские, татары, украинцы, эвены и эвенки. Но трепетное сердце не должно верить формальным данным. Если оно болит за весь мир, оно понимает: кто тут только не живет.
Тыгын Дархан — мифологический богатырь, якутский герой, суперъякут, соединение всего самого хорошего и реализация всего самого главного. Собиратель и объединитель земель, что-то наподобие Дмитрия Донского, но только умноженного на Михайло Ломоносова, Николу Теслу и Уинстона Черчилля. В настоящее время сохранился в виде гостиницы «Тыгын Дархан» (677018, Якутск, ул. Аммосова, 9). До недавнего времени в ресторане при гостинице работал и лично готовил другой богатырь — главный шеф-повар Республики Саха Иннокентий Тарбахов, который когда-то кормил президента России Ельцина языками карпа, томлеными в сметане. Сейчас Иннокентий Иннокентьевич на пенсии.
Дьокуускай — Якутск по-якутски. Звучит немного по-литовски, но не обольщайтесь. Шесть с половиной часов полета из Москвы и воображаемого Вильнюса не останется в помине. Вам повезет, если улетите без задержки: в Якутске зимой сильные туманы. Рассказывают случаи, как в советские времена люди летели сюда неделями с пересадками, остановками, матом и прочей познавательно-созидательной миссией. То есть, конечно, для горячего сердца все не беда, все — патриотизм и география, но просто запаситесь книгами и инстаграмом.
Туймаада — великая долина, в которой протекает великая река Лена и построен великий Якутск. Климат здесь резко континентальный, сезонный перепад температур — около 100 градусов по Цельсию. Зимой до минус 60, летом может быть до плюс 50. Все это способны оценить и полюбить только около 970 тысяч человек в мире (население современной Якутии). Треть из них вы можете встретить в Якутске: его население — около 330 тысяч человек.
Тымныы — мороз. Хабараан тымныы — лютый мороз. О нем следует знать, что даже хабараан тымныы в Якутске переносится легче, чем минус 25 в ветреной и сырой Москве. Зимой в Якутске сухо и почти нет ветра, поэтому все, что надо знать, чтобы не окочуриться, — мудрость.
Мудрость гласит: якут не мерзнет не потому, что родился на Севере, а потому, что тепло одевается.
Одевайтесь теплее. Носите шапку, вы же не ребенок. Кстати, о детях. При температуре от минус 43 в школу в Якутии не ходят ученики начальной школы. При минус 48 — ученики до 9-го класса. При минус 50 в школу никто вообще не идет. Все идут гулять и играть. Хотелось бы играть в хоккей, но при этом есть странность: при таких холодах в Якутске традиционно не заливают катки во дворах и на улицах. Почему — никто не знает. Традиции.
Ил Дархан — мирный правитель, глава Республики Саха (в настоящее время мирным правителем работает Айсен Николаев, Сэргэй уола Ньукулаайап Айыы Сиэн 1972 года рождения из Ленинграда). Главу Якутии никогда не называют губернатором, а Якутию — регионом. Упаси вас Айыы Тойон (верховное божество в верованиях народа Саха) что-то тут перепутать, вас сразу примут за чужака, который вы наверняка и есть.
Вот еще специфические политические детали и термины. ДП — дом правительства. АГиП — администрация главы и правительства. Основные темы для разговоров о политике в Якутске: Конституция России, мусорная реформа, БКД (безопасные и качественные дороги), бездомные собаки. Собаки волнуют население и власти больше, чем все вышеперечисленное, включая обнуление президента Путина. В Якутске и окрестностях 12 тысяч бездомных собак, которые сбиваются в стаи и иногда нападают на людей. По закону о гуманном отношении к животным и мирозданию, к которому приложил руку российский депутат Владимир Бурматов, собак теперь нельзя отстреливать, а велено стерилизовать, лечить, чипировать и учитывать. Общая стоимость гуманизма — 12 тысяч рублей на собаку. Денег на это в республике нет, Москва и Бурматов их не присылают. В дискуссиях в интернете якутов за их хладнокровное отношение к проблеме бездомных животных называют узкоглазыми обезьянами, а они своих оппонентов зоошизой.
Ысыах (Sic, не ысэх и не эсэх!) — главный якутский праздник, праздник лета. Отмечается обычно в день летнего солнцестояния 21 июня. Ритуалы поклонения божествам Айыы, кормление огня, танцы, кумыс, скачки, осуохай (самый многочисленный в мире танец в национальных одеждах). Если не доберетесь на Ысыах летом — устройте его себе когда угодно.
Поешьте строганины, жеребятины, поиграйте на хомусе, купите унты и покружитесь в них хотя бы в гостинице. Если почувствуете, как в результате возрождается Вселенная, дело пошло на лад. Не забывайте после этого повесить на двери табличку «Не беспокоить». В противном случае вас разбудит народ саха со швабрами, шампунем и полотенцами. Народу саха надо вовремя убираться, и другие ритуалы до лета его не беспокоят.
WhatsApp — популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой связи и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео, аудио, электронные документы и даже программные установки через интернет. Главный мессенджер Республики Саха. Если вы хотите с кем-нибудь здесь поговорить, назначить встречу, пожаловаться, объясниться, поругаться или просто помолчать, делайте это только через WhatsApp. У кого нет WhatsApp, тот не якут.
4112 — телефонный код Якутска.
3,2 грамма — вес мозга обыкновенного ежа. Как и у всех насекомоядных, мозг ежа примитивен — без извилин, гладкий. Большие полушария невелики. Не знаю, какое отношение это имеет к Якутии, но людям обычно нравятся интересные факты о природе. Ночи зимой в Якутске темные и длинные. Вдруг на досуге начнете изучать ежа, втянетесь, познаете мир, а там уж и до спасения России рукой подать. В добрый путь, дерзкие сердца!
В ПРЕДЫДУЩИХ СЕРИЯХ «ДНЕВНИКА ЗАМОРОЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»
Часть первая. «Син биир буолбаат?»
Часть вторая. «Чумпу»
Часть третья. «Айыы»
Часть четвертая. «Ага»
Часть пятая «Куорсуннаах»
Часть шестая «Ыыы»
Часть седьмая «Эт»
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