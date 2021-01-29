29 января, 18:00
Чего ожидать от американо-российских отношений при президенте Байдене? «Новая» говорит с директором Московского центра Карнеги
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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
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«Мне проще уехать в другую страну». Подкаст «Что Нового?»
Больше 1000 ученых выступили против закона о просвещении
«Новая газета»редакция
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В феврале состоится второе чтение так называемого «закона о просветительской деятельности». По новым правилам чтобы прочитать лекцию или даже записать образовательное видео, ученым нужно будет получать специальную справку от Министерства просвещения. Научное сообщество запустило петицию против нового закона, которую подписали уже почти 180 тысяч человек.
О том, зачем властям понадобилось регулировать просвещение и к чему это приведет, в новом выпуске подкаста «Что Нового?» рассказали корреспондентка «Новой» Дарья Козлова и биолог Александр Панчин.
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Теги:петиции, министерство просвещения, законы, госдума, ученые
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