«Мне проще уехать в другую страну». Подкаст «Что Нового?»

В феврале состоится второе чтение так называемого «закона о просветительской деятельности». По новым правилам чтобы прочитать лекцию или даже записать образовательное видео, ученым нужно будет получать специальную справку от Министерства просвещения. Научное сообщество запустило петицию против нового закона, которую подписали уже почти 180 тысяч человек.

О том, зачем властям понадобилось регулировать просвещение и к чему это приведет, в новом выпуске подкаста «Что Нового?» рассказали корреспондентка «Новой» Дарья Козлова и биолог Александр Панчин.