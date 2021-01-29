29 января, 18:00
Чего ожидать от американо-российских отношений при президенте Байдене? «Новая» говорит с директором Московского центра Карнеги
Материалы
Рубрики
Темы
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
Свежий выпуск
№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Все на хоккей!
В Ижевске создали хоккейную команду для незрячих детей. В рамках проекта «Голевая передача» «Фонбет» оплатил «Ижстали» аренду льда на год вперед
Фото: соцсети
Анастасия Егороваруководитель направления «Волонтеры России»
В городе Ижевске, Республика Удмуртия, благодаря усилиям спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, Детской следж-хоккейной лиги при поддержке компании «Фонбет» основали хоккейную команду для детей и подростков с нарушениями зрения. Теперь слабовидящие спортсмены смогут не только тренироваться, но и полноценно готовиться к матчам по адаптивному хоккею.
Адаптивный хоккей — один из наиболее активно развивающихся в России видов спорта для людей с особенностями развития.
Он, как и другие адаптивные виды, помогает в социальной и физической реабилитации людей с инвалидностью.
В России развитием адаптивного хоккея для детей занимается Детская следж-хоккейная лига. Это некоммерческая организация, которая создает условия для развития спорта, арендует лед, помогает создавать новые команды, оплачивает работу тренеров и закупку инвентаря, проводит соревнования.
В рамках акции «Голевая передача» компания «Фонбет» каждый месяц перечисляет Детской следж-хоккейной лиге сумму денег, кратную количеству заброшенных за месяц шайб в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
В этот раз «Фонбет» и амбассадор акции фигурист Алексей Ягудин передали 595 000 рублей на создание команды в Ижевске, где будут тренироваться дети с нарушением зрения. Новая команда называется «Ижсталь».
Алексей Ягудин комментирует: «Благодаря таким акциям мечты юных спортсменов о больших спортивных свершениях становятся реальностью, а детский адаптивный хоккей продолжает развиваться. Хочу поблагодарить хоккеистов КХЛ, которые забросили много шайб в ноябре и преподнесли своим юным коллегам в Ижевске великолепный подарок на Новый год!»
Координатор новой команды и директор спортивно-адаптивной школы Удмуртской Республики по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Александра Семенова также поблагодарила хоккеистов КХЛ и компанию «Фонбет» за новогодний подарок. «Благодаря финансовой поддержке компании «Фонбет» мы сможем на весь год оплатить аренду льда для тренировок наших незрячих! У нас очень активная команда, мы стали семьей, которая объединена любовью к хоккею», — добавила Семенова.