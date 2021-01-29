Легальная наркомания

Если совсем недавно, распределившись по стратам, почвенники, реалисты, авангардисты чествовали лауреатов своих литературных премий в банкетных залах разной степени пышности, то теперь даже самые успешные из них загнаны в унылый зум. Впрочем, выстояли под натиском времени, отменившем любовь к литературе, немногие, поэтому особенно важно, что среди них одна из самых убедительных премий — премия журнала «Знамя». Не будем повторять очевидное — толстые журналы, несмотря на регулярные похороны в сварливой прессе, до сих пор живы, только отметим: они по-прежнему остаются арбитрами вкуса, которым можно довериться при ответе на мучительный вопрос «что почитать».

Вот список лауреатов «Знамени» для навигации по литературному лабиринту публикаций 2020-го года. Некоторые из них уже вышли в издательствах и даже успели попасть в списки бестселлеров. Как, например, книга Павла Палажченко «Профессия и время. Записки переводчика-дипломата» (Премия, назначенная журналом «Знамя»).

Знаменитый переводчик Михаила Горбачева и других государственных деятелей написал мемуары, а «Новая газета» их издала, чтобы посвятить читателя в закулисье мировой политики. Рассказ про многотрудный путь к профессиональному признанию начат в сборнике «Вторая жизнь», также отмеченном этой премией.

Любая работа Натальи Громовой — известного историка литературы, которая как никто, умеет анализировать не только творчество, но и живописать писательский быт, вызывает беспроигрышный интерес, тем более увлекателен ее автобиографический роман «Насквозь» (Премия «Память, говори»). Он не случайно вошел в шорт-лист «Большой книги», поскольку здесь автор разбирается не только с собственным прошлым и настоящим, но и с самыми горячими проблемами нашего нервного времени.

«Этот берег» Андрея Дмитриева (Премия, назначенная журналом «Знамя») заслуживает внимательного разговора не только потому, что автор — писатель из настоящих, но и из-за важного опыта жизни в Киеве, куда, как и герой романа, он на несколько лет уезжал из Москвы в самый разгар драматических событий.

Историк русской литературы, почетный профессор Университета штата Висконсин в Мэдисоне, автор более 250 научных работ о Пушкине, Набокове и других писателях Александр Долинин награжден премией «Глобус» памяти Е. Ю. Гениевой за уникальный разбор стихотворения Пастернака «Уроки английского». Этот образец исследовательской честности — композиции, шекспировских подтекстов и основных тем стихотворения — читаешь, как детектив, ведь филологическая наука до сих пор полна неразрешенных загадок.

Премия «е2-е4», назначенная Литературными мастерскими

«Creativе Writing School», под стать названию работы Татьяны Филипповой «Сборка №1. Ысыах». Ысыах — главный национальный праздник якутов, отмечаемый состязаниями боотуров («богатырей», силачей), скачками и встречей Солнца в день летнего солнцестояния. Для главной героини ысыах еще и место на «том берегу», куда она мечтает попасть после смерти и встретить умерших родственников. Она пишет своей бабушке письмо на английском языке, который здесь аналог утраченной письменности, что была основана на латинице и использовалась в Якутии в 1917–1939 годах.

То есть, сборка — это о «мертвом-но-на-самом-деле-живом» языке, как поясняет автор. Чтение сложное, но захватывающее.

«Когда свет заполнит все» Булата Ханова награжден премией «Дебют», хотя свою русско-итальянскую премию для молодых писателей и переводчиков «Радуга» он получил еще в 2010 году за рассказ «Старик и ферма». «Новый голос поколения» родился в Казани в 1991 году, успел написать три романа, интерес к которым последовательно повышался. «Когда свет заполнит все» написан по итогам пензенского «дела Сети»*, участников которого обвинили в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране. Это не журналистское расследование: события вымышлены и помещены в другое время, но о нашем времени становится понятно многое. Неслучайно эта премия назначена Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ.

Поэты Татьяна Вольтская и Тимур Кибиров давно в представлении не нуждаются, но поощрение приятно каждому. Они и были отмечены высшей наградой — орденами «Знамени» за постоянное и плодотворное сотрудничество с журналом. Все-таки отлично, что на литературной карте «Знаменем» отмечено место, куда податься лучшим поэтам, прозаикам, эссеистам — в общем, тем, кому есть, что сказать, и кого хотят услышать читатели.

*Организация запрещена на территории РФ