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29 января, 18:00

Чего ожидать от американо-российских отношений при президенте Байдене? «Новая» говорит с директором Московского центра Карнеги

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№ 9 от 29 января 2021

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Елена Костюченко: «Я — профессиональный свидетель»

В новом выпуске «Скажи Гордеевой» — спецкор «Новой»: СМОТРЕТЬ

Общество399

Катерина Гордееважурналист

399
 

Видео: «Скажи Гордеевой» / «Медуза»

материалы Елены Костюченко
 

Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски. Репортаж из «красной зоны» московской больницы
«Нам здесь жить». Как произошла массовая резня в Кущевке. Текст Елены Костюченко читает Надежда Толоконникова. Подкаст
«Ржавчина». Как «Норникель» перерабатывает Таймыр в чистую прибыль. Специальный репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева
Вызов. Несколько смен в московской скорой провели наши специальные корреспонденты Елена Костюченко и Юрий Козырев
Это шторм. Прямой репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы

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Теги:
как это устроено, журналистика, костюченко, гордеева

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