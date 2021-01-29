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Вторая Чеченская. Война, которая привела к власти Путина и Кадырова и уничтожила демократию: ВИДЕО

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№ 9 от 29 января 2021

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Обложка дня

Кремль потратил на геополитические спецоперации 46 триллионов рублей за 20 лет. Наших с вами триллионов

Общество2

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Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

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Налог на величие. Как Кремль за 20 лет потратил 46 трлн рублей на геополитические спецоперации

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Теги:
обложка дня, новая газета

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