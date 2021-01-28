Договор продлят. Но разрядки не будет

По ходу предвыборной кампании Джо Байден не раз говорил о том, что придя к власти, непременно продлит на 5 лет договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), также известный как СНВ-3, который в апреле 2010-го подписали в Праге Барак Обама и Дмитрий Медведев. СНВ-3 был ратифицирован и вступил в силу 5 февраля 2011 года на 10 лет. В феврале 2018-го СНВ-3 был официально объявлен полностью исполненным обеими сторонами, а уже 5 февраля 2021-го должен был закончиться. Но в СНВ-3 была заложена возможность однократного продления на 5 лет без ратификации в американском сенате.

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков выступает на заседании Совета Федерации РФ, на котором был ратифицирован договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), 26 января 2011 года. Фото: РИА Новости

Республиканцам СНВ-3 никогда не нравился. Дональд Трамп считал его вредным и невыгодным для США, как и все остальное наследие Обамы.

Байден как политический наследник Обамы решительно подержал продление СНВ-3 на 5 лет.

Вашингтон и Москва договорились обменяться нотами о продлении договора, когда многие ключевые члены будущей администрации Байдена, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, не были еще утверждены в должности сенатом. 26 января Путин и Байден поговорили по телефону и обменялись мнениями по широкому кругу проблем: о короновирусе, об иранской ядерной программе, о Донбассе, отравлении Алексея Навального и его аресте, о вмешательстве в американские выборы и о хакерских атаках, в которых американские спецслужбы подозревают Москву. «В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — заявили в Кремле.

В переводе с дипломатического это означает, что стороны ни в чем не согласны, но будут, возможно, еще разговаривать.

Единственное светлое пятно на общем хмуром фоне — СНВ-3. Обе палаты российского парламента 27 января ратифицировали продление договора.

По его условиям каждой стороне предписано иметь по 700 единиц развернутых носителей стратегического (межконтинентального) ядерного оружия плюс еще 100 неразвернутых (резервных) носителей. На них можно развернуть до 1550 ядерных боеголовок. Учет боезарядов во многом формально-условный. Например, один стратегический бомбардировщик учитывается, как «одна боеголовка», хотя их на борту может быть много больше. По ходу выполнения СНВ-3 американцы частично разоружались, чтобы опустить до договорного уровня свои стратегические вооружения, во многом за счет так называемой «разгрузки» носителей — снятия с них боевых блоков. РФ же довооружалась, развертывая новые морские и сухопутные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Наш Генштаб заинтересован в продлении СНВ-3, поскольку без него американцы могут в сжатые сроки «загрузить» уже существующие носители дополнительными боеголовками. Генералы в Пентагоне также за СНВ-3, прежде всего, ради сохранения режима верификации — взаимных инспекций ядерных носителей, обмена телеметрией испытательных пусков ракет и другой чувствительной информации. В конечном итоге мнение генералов с обеих сторон, совпавшее в последний момент с интересами политиков, определило благоприятный исход дела. Но продленный СНВ-3 не отменил тотального взаимного недоверия и общей неприязни.

Эпохальный договор СНВ-1, подписанный президентами Джорджем Бушем и Михаилом Горбачевым в июле 1991 года в Москве, обозначил конец «холодной войны». СНВ-1 закончился в декабре 2009-го. СНВ-3 был подписан в его продолжение и как основа политики «перезагрузки» отношений. Сегодня все вернулось на круги своя. Военные штабы рассматривают другую сторону как «вероятного противника» и конкретно планируют различные варианты «холодного» или «горячего» противостояния. Не ясно, сколько еще просуществует СНВ-3. Зам. главы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что статья 14 позволяет любой из сторон денонсировать договор.

За 10 дет накопилось много взаимных претензий по СНВ-3, а при нарастающем взаимном недоверии их будет становиться еще больше.

Например, в договоре не прописаны новые путинские Wunderwaffe — межконтинентальные ядерные суперторпеды «Посейдон» с боезарядами в 100 мегатонн, ядерные крылатые ракеты «Буревестник» и новая сверхтяжелая жидкостная МБР «Сармат». Новую «планирующую» гиперзвуковую боеголовку «Авангард» пока прицепили к старой советской МБР УР-100Н УТТХ. Эта ракета прописана в СНВ-3.

Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома «Плесецк». Фото: РИА Новости

«Авангард» даже показали американским военным инспекторам. Но в договоре «Авангарда» все-таки нет, и передача телеметрии полета гиперзвукового блока может вызвать проблемы, мягко говоря.

В 90-е после окончания «холодной войны» и потом при Обаме американцы списали в утиль практически все свое нестратегическое или тактическое ядерное оружие: и ядерную артиллерию, и крылатые ракеты большой дальности (КРБД) BGM-109А Tomahawk, а их боевые блоки демонтировали. У ВМФ США не осталось вообще никакого ядерного тактического оружия. После сокращений у США осталась, по сути, только пара сотен складированных в Европе тактических ядерных бомб B61-11 регулируемой мощности для применения самолетами ВВС союзников по НАТО по системе «двойного ключа» для сдерживания РФ.

Американская атомная подводная лодка USS Cheyenne делает остановку в Пусане, Южная Корея. Фото: ЕРА

Россия, ссылаясь на раздутые генералами и политиками угрозы с Запада, сохранила и преумножила в последние годы советское ядерное наследие. Сегодня в каждом округе есть ядерная тяжелая артиллерия, полностью ликвидированная в США еще лет 30 назад. Развернуты различные нестратегические ядерные бомбы и ракеты в ВКС, включая «Кинжал».

Есть армейские «Искандеры», способные нести ядерные БЧ. Есть еще мегатонные боезаряды для перехватчиков ПРО системы А-135, которые также можно использовать для ударов по наземным целям на дальности до 2500 км. Точное число этих нестратегических боезарядов засекречено, но, по оценкам, их несколько тысяч. Ни одним договором они не ограничены. Общая сумма ядерных боезарядов РФ (стратегических и нестратегических) в разы больше, чем у США, больше, чем у всех остальных стран мира вместе взятых. При этом один и тот же российский носитель может быть оснащен как ядерной, так и «обычной» БЧ, и эта неопределенность серьезно повышает риск неадекватной реакции противной стороны и неуправляемой эскалации любого возможного конфликта. Вашингтон предлагает переговоры и ограничение тактического ядерного оружия, но Москва, очевидно, не хочет отказываться от серьезного преимущества и требует в качестве предварительного условия одностороннего вывода из Европы всех ядерных бомб B61.

Пентагон с каждым годом наращивает превосходство в системах оперативного целеуказания и в массовом развертывании неядерного высокоточного оружия. В ответ Рябков — наш главный переговорщик по ограничению вооружений, объявил, что Москва «предлагает расширить стратегическую повестку дня, включив в нее все наступательные и оборонительные вооружения — как ядерные, так и неядерные». В Вашингтоне эта попытка уравнять ядерное оружие с неядерным в рамках одного договора вряд ли встретит понимание. Обе стороны утверждают, что хотят использовать продление СНВ-3 для согласования нового замечательного договора, который закроет все проблемы. Но практическая вероятность такого события близка к нулю.

В отличие от наших военных, американцы уже больше 30 лет, со времен договора СНВ-1, не строили и не развертывали новые стратегические ракеты или подводные лодки.

Теперь, ссылаясь на китайское и российское ядерное «довооружение», Пентагон готовит собственное.

На подходе новые стратегические подлодки Columbia-class, новые МБР, новый стратегический бомбардировщик стелс B-21. Создается новая Long-Range Stand-Off (LRSO) — крылатая ракета с дальностью в 5000 или более километров. А также другие гиперзвуковые ракеты и новые системы ПРО наземного, воздушного, морского и космического базирования. Массовое производство и развертывание всех этих систем начнется как раз во второй половине двадцатых годов, когда продленный СНВ-3 закончится.

Понятно, что реально воевать с РФ и подставляться под возможный ядерный удар никто не собирается. Вместо этого будет гонка вооружений, ядерных и неядерных. Будут санкции, финансовые и технологические, за отравление Навального и отдельно за его арест, за хакерские атаки, за Крым, за Донбасс и т.д. В России уже лет 10 экономический и социальный застой, и нарастающее противостояние с Западом по всем фронтам гарантирует, что хорошего выхода из этого застоя не будет. Как и в прошлый раз — 30 лет назад.