Профессор Матвеев: «Газ в Освенциме использовался для дезинфекции»

«Холокост — это миф… Цифра 6 миллионов погибших — выдумка... Газовых камер по уничтожению людей в немецких концлагерях обнаружено не было, газ в Освенциме использовался для дезинфекции… Жертвы Холокоста в терминологии иудаизма —преступники». Когда говорят: «День памяти жертв Холокоста», надо перевести на их же язык: «День памяти преступников». «Холокост — это ритуал наказания соплеменников…» Это лишь некоторые цитаты из доклада профессора РАНХиГС и СПбГЭУ, почетного работника высшего профессионального образования России Владимира Матвеева, прочитанного им на вебинаре для учителей из школ Ленинградской области. (Оба учебных заведения после разразившегося скандала намерены прекратить сотрудничество с преподавателем). Мероприятие приурочили ко Дню памяти жертв Холокоста. Но в течение полутора часов лектор излагал преподавателям истории и заместителям директоров по воспитательной работе из нескольких десятков школ свою трактовку трагических событий, оценку которым Нюрнбергский трибунал дал еще в 1946 году. Подытожил свое выступление Матвеев словами: «Холокоста в таком виде и объеме не было. Надеюсь на ваш интеллект, понимание и думаю, что каждый сможет донести до школьников эту идею».

Владимир Матвеев. Фото: СПбГЭУ

Самое страшное, что надежды Матвеева, возможно, оправдались. Во всяком случае, и слушатели, и организаторы после вебинара не возмутились. О скандальном выступлении профессора 21 января стало известно лишь неделю спустя. Только один из педагогов — Марк Ашуров — возмутился услышанным. И 26 января сообщил об инциденте в Большую хоральную синагогу и журналистам.

— Сначала я слушал вебинар вполуха, пока не прозвучало слово «жид», тут я и прильнул к экрану. От того, что я увидел и услышал, меня затрясло, — рассказал Ашуров в интервью «Новой». — Я же не на YouTube смотрю запись полоумного, а сижу на официальном мероприятии, организованном областным правительством, где почетный работник образования, профессор, полтора часа доказывает, что Холокост — это миф.

Свой доклад Владимир Матвеев сопровождал видеопрезентацией.

«Если суммировать данные демографического опроса всех стран Европы, то перед Второй мировой войной на территории Европы жило чуть более 5 миллионов евреев. А речь идет о 6 миллионах уничтоженных. Цифра не соответствует. Нет архивных данных о том, что было уничтожено 6 миллионов в концлагерях. Не существует данных о массовых захоронениях в таком объеме. Холокоста не было», — резюмировал Матвеев в конце выступления.

Скриншот из видеопрезентации Владимира Матвеева

Марк Ашуров говорит, что никто из слушателей вебинара не задал профессору ни одного вопроса, никто из участников не вступил с ним в дискуссию.

В комитете по образованию Ленинградской области о содержании доклада Матвеева впервые узнали из СМИ 27 января: «Для нас случившееся не менее абсурдно, чем для всех, — прокомментировали «Новой» в пресс-службе комитета. — Произошло колоссальное недоразумение, мы приносим свои извинения и обещаем разобраться в ситуации».

В ректорате Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО) так же с изумлением отреагировали на информацию о том, что происходило на вебинаре: «Мы негативно относимся к этому лектору и его мнению. Администрация и весь коллектив института выражают несогласие с позицией профессора Владимира Матвеева, который позволил себе высказывания, опровергнутые самой историей и памятью еврейского народа».

Скриншот из видеопрезентации Владимира Матвеева

Комментарии организаторов возмутили Ашурова:

— В ходе выступления Матвеева модераторы от ЛОИРО тоже все слышали, но не отключили докладчика, не перебили его, в конце поблагодарили, а теперь извиняются и говорят, что не согласны с ним?

Комитет по образованию заявляет, что он вообще ни при чем. То есть никто не несет ответственности?

К вечеру 27 января аудиозапись лекции Матвеева направили для анализа в межведомственную комиссию по этике. А в ректорате СПбГЭУ, где преподает профессор, заявили, что планируют применить к нему самые жесткие меры.

— Скандальная лекция не останется без внимания. Мое личное отношение, как человека, как ленинградца, очень негативное. Матвеев не историк, а политолог, экономист, в связи с чем, он не должен был рассказывать о Холокосте школьным учителям, а оставить это тем, кто занимается изучением истории. Он не имел права выносить свои личные изыскания на публику. Мы будем разбираться с ним самыми жесткими мерами, — пообещал ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев.

Отрицание Холокоста в России является уголовным преступлением, подпадающим под действие статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Соответствующее заявление руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Александру Клаусу направил депутат петербургского парламента Борис Вишневский. Он просит изучить факты, получившие огласку, и возбудить в отношении докладчика уголовное дело.

Марк Грубарг председатель Совета председателей еврейских общин России, член правления Европейского союза еврейских общин:

— Профессор Матвеев выступал на площадке государственного научного учреждения, перед учителями. Они с этой площадки его доклад воспринимали как официальную позицию и усвоили: теперь это так нужно преподавать детям. Это очень плохо. Это звено в цепи изменения трактовки истории. Если действия профессора Матвеева подпадают под статью Уголовного кодекса о реабилитации нацизма — это вопрос к правоохранительным органам. Мы в ближайшее время собираемся встретиться с председателем Комитета по образованию и с губернатором Ленинградской области. И по результатам этих встреч будем принимать меры в соответствии с законодательством РФ.

Алла Гербер президент общественного фонда «Холокост», писательница, кинокритик, правозащитница:

— Все, что я прочла в докладе Матвеева — чистый вымысел. Бред невозможный настолько, что даже нельзя вступать с этим профессором ни в какую дискуссию, кроме судебного процесса. К сожалению, сегодня в России довольно много организаций, которые ведут чистой воды антисемитскую деятельность. У них популярно отрицание Холокоста.

Любимая тема: не было никаких 6 миллионов погибших, никаких газовых камер, потому что технические возможности не позволяли, никаких расстрельных ям, поскольку ружей бы не хватило, и т.д. Такое чувство, что эти люди завидуют, что евреи пережили в своей истории такую трагедию, и уже не знают, как еще над ней поиздеваться. Им даже такую страшную смерть у евреев нужно отобрать.

Менахем-Мендл Певзнер главный раввин Петербурга:

— Дискутировать с этим человеком бесполезно. Но он является преподавателем. Его приглашают учить педагогов, как им потом обучать детей в школах. Это — ужас. Это страшно для страны, чья армия освобождала Освенцим. Советские солдаты своими глазами видели то, что там творилось. И сегодня еще живы люди, прошедшие через ужасы Холокоста. Отрицать Холокост публично — это оскорблять память погибших, осиротевших, потерявших близких и родных. Призывать к такому учителей школ, предлагать им учить в таком духе детей совершенно недопустимо. Недопустимо, чтобы людям, придерживающимся таких взглядов, как Матвеев, доверяли вести преподавательскую работу.

Арон Шнеер историк Второй мировой войны, научный сотрудник Института-мемориала «Яд ва Шем»:

— Отрицание Холокоста в России — уголовное преступление, которое подпадает под действие статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». В Германии Матвеев был бы лишен возможности преподавать, лишился бы работы. В России такого, увы, еще не было, и, сомневаюсь, что произойдет. В стране, отмечающей День Победы над нацизмом, идеология нацизма не искоренена, увы, и ее адепты имеют возможность свободно излагать свои идеи.