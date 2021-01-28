«Фонбет» — официальный партнер «Милана» в России и СНГ

Футбольный клуб «Милан» и БК «Фонбет» подписали долгосрочное партнерское соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ.

В рамках сотрудничества брендинг «Фонбет» будет размещен на домашних матчах «Милана» в Серии А. Логотип компании можно будет найти на официальном сайте «россонери» и в приложении клуба. Клиентов «Фонбет» ждут специальные акции и предложения, разработанные совместно с ФК «Милан». Партнеры планируют производство эксклюзивного контента для болельщиков клуба в России и странах СНГ.

Каспер Стильсвиг глава финансового департамента ФК «Милан»:

«Мы счастливы приветствовать компанию «Фонбет» в рядах наших партнеров. Футбол — это неисчерпаемый источник эмоций и азарта. Это новое партнерское соглашение позволит разделить наш путь развития вместе с одним из самых авторитетных и развивающихся брендов на территории России и СНГ».

Алина Якиревич директор по маркетингу БК «Фонбет»:

«Мы рады объявить о столь значимом партнерстве для «Фонбет». Нам очень близки ценности и дух ФК «Милан». Спонсорство клуба для нас — это выход на новый международный уровень. «Фонбет» активно развивается не только в России, но и на СНГ-пространстве. Партнерство с клубом поможет нам укрепить имидж надежного и лидирующего букмекера. А болельщиков ждет множество акций и уникальных призов от «Фонбет» и ФК «Милан».