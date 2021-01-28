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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
«Фонбет» — официальный партнер «Милана» в России и СНГ
БК «Фонбет» стала официальным беттинг-партнером итальянского «Милана» в России и СНГ
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Футбольный клуб «Милан» и БК «Фонбет» подписали долгосрочное партнерское соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ.
В рамках сотрудничества брендинг «Фонбет» будет размещен на домашних матчах «Милана» в Серии А. Логотип компании можно будет найти на официальном сайте «россонери» и в приложении клуба. Клиентов «Фонбет» ждут специальные акции и предложения, разработанные совместно с ФК «Милан». Партнеры планируют производство эксклюзивного контента для болельщиков клуба в России и странах СНГ.
«Мы счастливы приветствовать компанию «Фонбет» в рядах наших партнеров. Футбол — это неисчерпаемый источник эмоций и азарта. Это новое партнерское соглашение позволит разделить наш путь развития вместе с одним из самых авторитетных и развивающихся брендов на территории России и СНГ».
«Мы рады объявить о столь значимом партнерстве для «Фонбет». Нам очень близки ценности и дух ФК «Милан». Спонсорство клуба для нас — это выход на новый международный уровень. «Фонбет» активно развивается не только в России, но и на СНГ-пространстве. Партнерство с клубом поможет нам укрепить имидж надежного и лидирующего букмекера. А болельщиков ждет множество акций и уникальных призов от «Фонбет» и ФК «Милан».
Справка о компании:
«Фонбет» — крупнейшая букмекерская компания в России, которая была основана в 1994 году. Компания представлена на территории Белоруссии, Казахстана и Кипра. «Фонбет» принимает ставки на спортивные события (включая киберспорт) на официальном сайте и в мобильном приложении.
«Фонбет» уделяет большое внимание благотворительности. С 2017 года компания активно помогает благотворительным фондам, детским домам, больницам. Ярким примером является программа «Ставка на добро», которая была запущена в начале пандемии. В рамках акции «Фонбет» передал более 100 млн рублей больницам, благотворительным фондам, детским домам, хосписам, ветеранам спорта и Великой Отечественной войны, а также приютам, которые оказались в трудной ситуации в связи с пандемией.