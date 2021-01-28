«Не колокол, а Вечерний Мудозвон»

Если бы бравый солдат Швейк жил в путинской России и писал стихи, его звали бы Всеволод Олегович Емелин. Он бы пил горькую, жаловался на жизнь и неумеренно хвалил государя. Все это есть в новой книге Емелина «Фейк ньюз» (ОГИ, 2020): и пьянство, и бытовые тяготы, и дурацкий энтузиазм, и желание погибнуть за какие-нибудь высокие идеалы. Но что поделаешь, лирическому герою Емелина, как и Швейку, досталась эпоха гниющей империи, эпоха без идеалов, карикатурное время с игрушечными страстями. Об этом его стихи.

Обложка сборника «Фейк ньюз»

«Фейк ньюз» — поэтический дневник 2019–2020 годов. Муниципальные выборы с тяжкими телесными повреждениями и посадками. Ковид. Обнуление. Беларусь… Все это есть в книге. А еще вы там прочтете про глубинный народ, Настю Рыбку, Грету Тунберг, иеромонаха Сергия… Безумный информационный карнавал, в котором мы и живем, Емелин описывает день за днем.

Конечно, это не настоящая жизнь, а те самые фейк ньюз, вынесенные в название. То, что нам подсунули вместо жизни.

Одно из самых трагических стихотворений в книге — о смерти предпенсионера, человека, не дожившего до пенсии. Строил коммунизм, потом рыночную экономику, качал нефть для олигархов, и вот теперь его хоронят в фанерном гробике, потому что на большее нету денег. Зачем была эта жизнь? Что он видел хорошего?

Человек — расходный материал для страны. Или, как пишет Емелин, «прокладка для Родины-вагины». Чудовищный образ на самом деле.

Всеволод Емелин. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

От безысходности шалеешь настолько, что начинаешь идиотически радоваться и петь дифирамбы начальству. Вот как это делает лирический герой книги:

Живи сто лет, товарищ Путин,

Паси ты нас, тупых овец.

С тобой мы что-нибудь замутим,

А без тебя сплошной [апокалипсис]!

Такая похвала оскорбительней любой критики.

Не спешите осуждать этого человека, упрекать в покорности и пассивности. Швейк — это Дон Кихот, живущий в комнате с низкими потолками, согнувшийся в три погибели. Рано или поздно он разогнется, и тогда будут другие стихи.