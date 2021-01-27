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№ 8 от 27 января 2021

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Обыскать — так с музыкой!

Видео дня: лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева играет на пианино в присутствии следственной группы

Общество52

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27 января в квартирах сторонников Алексея Навального и их родственников прошли массовые обыски. Некоторые из них были обоснованы силовиками как необходимые следственные действия в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января, однако значительная часть активистов, к которым пришли с обысками, не являются фигурантами этого дела. Одной из тех, к кому приехала группа, была глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Визитеров она встретила максимально творчески. Подробнее — в видео.

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Теги:
музыка, силовики, обыски, альянс врачей

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