Обыскать — так с музыкой!

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- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
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Видео дня: лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева играет на пианино в присутствии следственной группы
Общество52
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27 января в квартирах сторонников Алексея Навального и их родственников прошли массовые обыски. Некоторые из них были обоснованы силовиками как необходимые следственные действия в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января, однако значительная часть активистов, к которым пришли с обысками, не являются фигурантами этого дела. Одной из тех, к кому приехала группа, была глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Визитеров она встретила максимально творчески. Подробнее — в видео.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:музыка, силовики, обыски, альянс врачей
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