Обыскать — так с музыкой!

27 января в квартирах сторонников Алексея Навального и их родственников прошли массовые обыски. Некоторые из них были обоснованы силовиками как необходимые следственные действия в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января, однако значительная часть активистов, к которым пришли с обысками, не являются фигурантами этого дела. Одной из тех, к кому приехала группа, была глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Визитеров она встретила максимально творчески. Подробнее — в видео.