Завтра во дворце будут стоять солдаты НАТО!

Утром 27 января РБК опубликовал ответы ФСО и ФСБ об охране так называемого «дворца Путина» на мысе Идокопас в 20 км от Геленджика. По официальной информации, на территории города и прилегающих районах объектов под охраной ФСО нет, связанных с госохраной ограничений и запретов не вводилось. Бесполетная зона над дворцовым комплексом действительно установлена приказом Минтранса (местное управление ФСБ отвечает за ее соблюдение), причина — «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО».

Множество блогеров и комментаторов в независимых СМИ встретили сообщение о разведывательной активности НАТО в районе скандального комплекса с сарказмом, переходящим в издевательство. И совершенно напрасно. ФСБ ни словом не солгало, я убежден, что все именно так и обстоит.

Любой военный с опытом армейской разведки придет ровно к такому же выводу. Большую часть важнейшей информации разведка получает вовсе не от легендарных нелегалов или изощренных хакеров, а из открытых источников информации. Просто анализируют ее в очень специфическом разрезе.

Со времен античности важнейшим способом прекратить сопротивление противника считалось уничтожение или пленение руководителя — вождя, царя, народного лидера. Недаром Александр Македонский носился за Дарием III по всему Большому Ирану. Со смертью монарха прекратилось вооруженное сопротивление, и настал конец всей державе Ахеменидов.

В наши дни этот принцип усложнился, но в основе он все тот же. Первым ударом в ядерной глобальной войне все стороны планируют парализовать врага, нанеся удар по критически важным объектам.

В первую очередь, это пункты управления обороной и государством, объекты, где могут находиться его руководители.

Поэтому военная разведка тщательно собирает сведения о местах, где можно уничтожить руководство государства — потенциального противника.

В случае с Россией эта задача облегчается: в отличие от США у нас нет настоящих лидеров в парламенте или органах типа Совета безопасности, которые быстро, законно и успешно перехватят власть и управление в таких обстоятельствах. У нас один человек, на котором все держится, никто в его окружении не привык брать на себя ответственность в сложных обстоятельствах. Достаточно вывести его из игры, и руководство России действительно будет парализовано.

Разумеется, это апокалиптический сценарий, все мы надеемся, что наши внуки и правнуки будут жить не в радиоактивной пустыне. Но проблема в том, что военные обязаны иметь такие планы даже при самой благоприятной международной обстановке. А нынешние отношения России с НАТО хорошими не назовешь.

И военное руководство всех крупнейших стран имеет эти планы и по обстоятельствам регулярно пересматривает. Список важнейших целей — ключевой документ военного планирования. Это относится ко всем генштабам, независимо от политической системы правления. Предлагаю просто перечислить набор событий, связанных со строительством так называемого «дворца Путина» возле Геленджика, но смотреть на них взглядом разведки.

Сначала в прессе просто сообщают о крупном строительстве. Потом журналисты (например, Павел Лобков) сообщают о контрольно-следовой полосе по периметру и регулярных контактах с офицерами ФСО на стройке. Экологи вступают с ними в конфликты. Одного из активистов объявляют в розыск — никто там шутить не собирается. Если это не гособъект особого значения, то что?

Подъездная дорога дворца в поселке Прасковеевка. Фото: ИТАР-ТАСС / RuLeaks

Вскоре начинаются упоминания о строительстве объекта именно для Путина. Журналисты сообщают, что пограничники ввели ограничения на передвижение в районе строительства. И это мог бы быть признак важного объекта. Но статус связан с официальным названием объекта «Детский лагерь круглогодичного действия» ФГУП «Дагомыс» Управления делами президента РФ.

Допустим. Но одновременно со стройкой начинается полная реконструкция старой погранзаставы в соседнем поселке.

«Кубаньэнерго» тянет к ней ЛЭП на 110 киловольт. Такие мощные линии подводят к целым заводам. И тут вы узнаете из официальных источников, что в стройке участвует АО «МТУ Сатурн», спроектировавший и смонтировавший системы спецсвязи в Кремле (и на многих других спецобъектах), о чем с понятной гордостью сообщает на своем сайте.

В списках подрядчиков обнаруживается фирма, проектирующая подземные сооружения, в первую очередь в московском метрополитене. А в «пионерском лагере» строится длинный тоннель внутри горы.

Официально — проход в некий дегустационный зал. Но у нашей страны очень богатый опыт строительства защищенных от ядерного удара объектов в горе на черноморском побережье. И строили знаменитый теперь на весь мир Объект 825 ГТС (теперь там музей) именно наши метростроевцы, им посвящена отдельная экспозиция.

Макет подводной лодки проекта 613 в Балаклавском подземном музейном комплексе военно-исторического музея фортификационных сооружений (Объект 825 ГТС). Фото: РИА Новости

Буровые работы в тоннеле и обслуживание возможного пункта спецсвязи дают понимание, как используются сейчас и в будущем мощности ЛЭП. Наконец, над территорией стройки (а вовсе не над погранзаставой, о которой упоминается в официальном ответе ФСБ) отдельным приказом Минтранса запрещают любые полеты. На причале устраивают отдельный пост наблюдения погранслужбы. С этого момента вы обязаны наблюдать за «детским лагерем» в три глаза.

По совокупности признаков появившихся в СМИ любой вменяемый сотрудник разведки, отвечающий за этот район, обязан усилить наблюдение за объектом с потенциальным ядерным убежищем всеми доступными ему средствами еще с середины строительства. Именно поэтому заявление ФСБ о «возросшей разведывательной активности НАТО» для меня — чистая правда, наверняка следят. У нас в стране один лидер, зато у него более десятка резиденций (не считая защищенных пунктов управления МО), между которыми он может перемещаться. А «Коммерсант» в свое время насчитал их аж 24 штуки.

Подавляющее их большинство, несомненно, входит в список важнейших целей Пентагона в случае войны. Согласимся, что объект на мысе Идокопас близ Геленджика — частное владение. Пусть ФСО и ФСБ к нему отношения не имеют. Допустим, что все фамилии близких президента, имевших к нему отношение — удивительные совпадения. Но, поскольку наш условный Дарий III с высокой вероятностью на нем окажется, в список целей его поместят с такой же высокой вероятностью.