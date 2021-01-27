Силовики пришли к сторонникам Навального

Около 16 часов 27 января дверь квартиры политика Алексея Навального в московском Марьине начали выламывать. Одновременно с этим силовики ломают дверь в квартире на Автозаводской, где находится супруга оппозиционера Юлия. Несмотря на просьбу Навальной подождать 15 минут до приезда адвоката, силовики вошли в квартиру и начали обыск. Перед этим заклеили камеры видеонаблюдения на лестничной площадке и дверной глазок. Адвоката к Навальной так и не пустили.

Около 20 часов полиция оттеснила журналистов от квартиры Навального в Марьине, и вывела оттуда брата политика Олега.

Помимо квартир Навального, силовики пришли еще как минимум по 10 адресам: в офис Фонда борьбы с коррупцией*, членам Либертарианской партии Игорю Ефремову и Глебу Быкову, отцу координатора московского штаба Навального Олега Степанова, пресс-секретарю штаба муниципального депутата Юлии Галяминой Николаю Касьяну и другим активистам.

Для того, чтобы провести обыск в квартирах пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, сотрудника ФБК Георгия Албурова и координатора штаба в Москве Олега Степанова, их вывезли из спецприемника, куда они попали за «призывы» к акции 23 января.

После начала серии обысков на связь перестали выходить участница Pussy Riot Мария Алехина и активист Константин Котов. Котов вышел из дома в магазин и пропал, а Алехина, которая находилась около Мосгорсуда, пошла за кофе и не вернулась.



Юристу ФБК Любови Соболь судебные приставы вручили повестку о вызове на допрос по уголовному делу о неудалении видео о компании «Московский школьник» против главы ФБК Ивана Жданова. После обыска в ФБК Соболь повезут на обыск в ее квартире.

Что ищут силовики?

Жданов сообщил, что визит силовиков связан с уголовным делом о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января. МВД хочет найти электронные носители, «содержащие призывы неограниченного круга лиц принять участие в несогласованной акции 23 января», пишет «Медиазона» со ссылкой на постановлении о проведении обыска у члена ЛПР Игоря Ефремова.

Известно, что постановление на обыск по 29 адресам выдала глава Тверского суда Москвы Ольга Солопова. Адвокат Михаил Бирюков, приехавший на обыски к Касьяну, считает, что целью обыска было устрашение активистов. «Следователь ничего не изъял и "формально допросил" находившуюся в квартире мать», — передает «ОВД-Инфо». У отца Олега Степанова изъяли один телефон и айпад.

Что известно о деле о нарушении санитарных норм?

В материалах уголовного дела, возбужденного по этой статье в минувшую субботу, упоминались аккаунты главы московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, сотрудника ФБК Георгия Албурова и и пресс-секретаря «Гражданского общества» Егора Илюшкина.

Полицейский автомобиль во дворе жилого дома, где находится квартира Алексея Навального. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В материалах дела говорится, что «неустановленные лица» разместили в телеграм-канале Степанова, на странице Калистратовой в инстаграме, на страницах Ярмыш, Албурова и Илюшкина в твиттере, а также в сообществе «Свободу Навальному» во «Вконтакте» и других страницах в соцсетях публикации, «призывающие неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января».

В результате, как отмечено в документе, «группа лиц, численностью не менее 500 человек», включая людей, которые обязаны соблюдать режим изоляции из-за COVID-19, участвовали в акции, «создав угрозу массового заболевания людей».

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил расследует Отдел по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве, сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента