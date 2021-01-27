Репрессии по образу и преподобию

Когда падает доверие к официальной власти, общество находит «альтернативные» авторитеты. Если в российской политике это место занял Алексей Навальный, то в церкви официальной иерархии противопоставляют «старцев», способных творить чудеса и говорить правду сильным мира сего.

Никакой канонической процедуры назначения «старца» нет — его опознает и делает популярным сам церковный народ, часто руководимый чувством досады на официальную иерархию. Последний из череды Оптинских старцев — преп. Нектарий (ум. в 1928 г.) — обличал союз основателя современной Московской патриархии митрополита Сергия с «красным драконом»... Помимо Оптинских почитались также Валаамские старцы (Валаам до 1940 года входил в состав Финляндии) и Глинские, дожившие до конца 1960-х.

В новые времена число «старцев» в РПЦ заметно сократилось. В 2002 году умер Николай Гурьянов с острова Залит, затем — псково-печорский Иоанн (Крестьянкин), к которому привозили Путина. В 2017-м, один за другим, окончили земную жизнь «старцы» Троице-Сергиевой лавры Кирилл (Павлов) и Наум (Байбородин). Наконец, коронавирус унес в прошлом году жизни лаврского экзорциста о. Германа (Чеснокова) и о. Петра (Кучера) из Боголюбовского монастыря под Владимиром. «На боевом посту» осталось всего 5 «старцев», репутация которых, конечно, уступает покойным: духовник патриарха схиархимандрит Илий (Ноздрин) (88 лет), боровский схиархимандрит Власий (Перегонцев) (86 лет), афонско-кавказский иеросхимонах Рафаил (Берестов) (88 лет), чихачевский схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) (78 лет), ну и сидящий в московском СИЗО о. Сергий (Романов), которого в РПЦ называют «бывшим схиигуменом» (65 лет).

Из этого списка лишь о. Илий действует более-менее свободно, даже участвует в избирательных кампаниях и произносит политические проповеди. Всегда в интересах действующей власти.

Остальные «старцы» из нашего списка подвергаются репрессиям разной степени тяжести. Если о. Власия убедили «свернуть деятельность», а о. Рафаил находится «в бегах», то о. Сергий уже в СИЗО, а о. Иоанникий — фигурант уголовного дела. Такие репрессии — явление неожиданное и скандальное, но за ними просматривается определенная политическая и экономическая логика.

Сергий

После своих антиковидных проповедей «среднеуральский старец» стал знаменитым и за пределами РПЦ. Он оказался в центре нескольких медиаскандалов 2020 года («Новая» неоднократно писала об этом).

Бывший схимонах Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Церковные наказания на него обрушились после того, как он с амвона проклял патриарха и других церковных и светских начальников, закрывавших храмы из-за пандемии. Дальше — больше: схимник стал агитировать против «поправок» в Конституцию и требовать передачи себе («на три дня!») полномочий президента. Церковные прещения (вплоть до отлучения от церкви) были восприняты светскими властями как благословение на репрессии.

В московских СИЗО «старец» оказался после штурма Среднеуральского монастыря в ночь на 29 декабря, в котором участвовали не только ОМОН и Росгвардия, но и, как выяснилось позже, спецподразделение ФСБ «Альфа». «Старец» был этапирован спецбортом в Москву и прошел через конвейер Басманного суда. Формально ему инкриминируют призывы к самоубийству, самоуправство и воспрепятствование клирикам РПЦ реализовывать свою свободу совести на территории монастыря. Но Сергию не предъявляют обвинения по статье о применении физических наказаний к несовершеннолетним, которые жили в приюте при монастыре, по которой в октябре возбудил «безфигурантное» дело СК.

Бывший схимонах Сергий в Басманном суде. Фото: РРИА Новости

Ведь все эпизоды этого дела имели место, когда монастырь еще входил в каноническую структуру РПЦ, а руководила им игумения Варвара (Крыгина), бежавшая из обители в мае прошлого года.

Чтобы не бросать тень на «канонические структуры», Сергия привлекли по весьма натянутым обвинениям, которые делают из него мученика в глазах фундаменталистов, а вот по реальным привлекать не стали.

У случившегося с Сергием есть и финансовый шлейф. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии и член Синодальной богослужебной комиссии РПЦ протодиакон Владимир Василик дежурно связывает его с «иностранными спецслужбами». В Екатеринбурге, конечно, никто так не думает, но в епархии признают, что от Среднеуральского монастыря «ежемесячно приходили миллионные отчисления».

Поток этот прекратился только в прошлом апреле, когда начался «системный конфликт» епархии с Сергием.

Тогда же обнаружилось, что монастырь не передавался в собственность епархии, а находится в личном распоряжении «старца».

Иоанникий

Образ этого «старца» из деревни Чихачево Ивановской области более традиционен и даже лубочен. 78-летний схиархимандрит служит в деревне уже 35 лет, не произносит «политических» проповедей и не имеет духовных чад среди депутатов и генералов. Он славится практикой экзорцизма и целительства, а главное — индивидуальными беседами в основном с женской аудиторией, во время которых безошибочно определяет, что его собеседница грешила блудом. На почве диабета Иоанникию ампутировали ногу, и теперь он передвигается в инвалидном кресле, из-за чего не может самостоятельно служить литургию.

Схиархимандрит Иоанникий. Фото: vk.com

Предприимчивые паломнические фирмы проложили в Чихачево маршруты (сейчас, например, продаются туры из Москвы, Самары и Ульяновска), туда потянулись тысячи паломников, на средства которых деревенский приход разросся до обители площадью в десятки гектаров. Разумеется, многомиллионные отчисления «старец» исправно вносил в епархию и в патриархию. И бенефициары не трогали «старца», несмотря на все его чудачества, пока не разразился скандал.

В октябре прошлого года депутат Госдумы Евгений Марченко (автор законопроекта об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции) послал запрос в СК. Он представлял интересы некоей гражданки Рыбиной, которая жаловалась депутату, что неназванные родственники живущих в обители Иоанникия людей «не могут забрать своих родных домой». Заметим, речь идет о совершеннолетних людях, которые сами с жалобами никуда не обращались.

После запроса было немедленно возбуждено уголовное дело «по факту», в Чихачеве прошли обыски и допросы, по федеральным телеканалам показали сидящего в инвалидном кресле «старца», назвав его «лидером секты». Официально обвинения схиархимандриту пока не предъявлены, идет следствие.

К репрессиям подключилась Кинешемская епархия РПЦ во главе с молодым епископом Иларионом (Кайгородцевым), которая запретила Иоанникия в служении и постановила лишить его сана. Правда, вопреки утверждениям депутата епархия заявила, что «физически в Чихачеве никого не держат».

Когда же стало ясно, что уголовные обвинения «старцу» предъявят, епархия написала обличительное открытое письмо, обвиняя его в «обогащении, наживе, стяжательстве».

Один из насельников Чихачевской обители рассказал «Новой», что в прошлом году, на фоне пандемии и уменьшения числа паломников, «помощники старца» прекратили отчислять деньги в епархию. Следствие помимо прочего пытается вычислить этих «новых бенифициаров, наживающихся на славе Иоанникия», но достается пока только самому «старцу».

Рафаил

Судьба 88-летнего о. Рафаила (Берестова) — пожалуй, наиболее авторитетного из ныне живущих «старцев» — настоящий детектив. Его постоянно, особенно в последние годы, откуда-то изгоняют, он где-то скрывается, балансирует на грани ареста, обличает патриарха и поддерживает «раскольников», но сам при этом официально не разрывает с РПЦ, молится за Путина, хотя благословляет на правление некоего тайного царя Руси... В силу врожденного дефекта о. Рафаил имеет небольшой рост, очень высокий голос, у него нет бороды и усов — он очень напоминает ребенка. Духовные чада ласково зовут его «Рафаильчиком», а в необычном образе «старца» видят печать его богоизбранности.

Отец Рафаил. Фото из соцсетей

Последние годы, с переменным успехом, о. Рафаил и его сподвижники жили в разных скитах и кельях на территории монашеской республики горы Афон в Греции. До 2019 года священноначалие РПЦ представляло Афон «главным оплотом православия, хранителем древних монашеских традиций, уделом Божией Матери на земле». На Святую гору ездили тысячи паломников из России.

Все рухнуло в октябре 2019 года, когда патриарх Кирилл решил разорвать общение с Константинопольским патриархатом, который готовил признание автокефалии Православной церкви Украины. Афон официально находится в юрисдикции Константинополя, хотя добрая половина афонских монахов, разбросанных по уединенным кельям, его не признает. Правда, эту монашескую оппозицию руководство РПЦ считает «раскольниками». В результате официальная позиция звучит примерно так: «Афон пал, у современного Афона авторитет отрицательный, афонский священник не является вполне православным» (заявление Ассоциации православных экспертов РПЦ). Но «выключить Афон» из сознания православного народа непросто — вера в то, что там пребывает особая благодать и живут великие святые, неискоренима.

Прежде чем попасть на Афон, о. Рафаил сменил много обителей — не по своей воле. Еще при советской власти, будучи иеродиаконом Троице-Сергиевой лавры, он обличал экуменизм, масонство и связи патриархии с КГБ, за что был изгнан из лавры и переселился в нелегальный скит в Абхазии. Этот скит выявили и разорили власти, но «старец» сумел уйти в затвор и жил в горах. В конце 80-х, после открытия Валаамского монастыря, его пригласили туда, рукоположили в иеромонахи и сделали духовником братии — тогда за ним и закрепился статус «старца». Однако в конце 90-х — за критику священноначалия — его изгнали и с Валаама, и Рафаил с частью братии переехал на Афон. Но и тут мытарства не закончились: он живет в скитах и кельях то при русском, то при болгарском, то при сербском монастырях, но отовсюду его изгоняют, нередко с полицией. Это парадоксальный «старец»: с ним невозможно встретиться лично, но каждую неделю в сети появляются новые видео с его проповедями и поучениями.

Он идеально «попадает в тренды» глубинного православия — антиглобализм, антиэкуменизм, критика патриарха, восстановление монархии, — но при этом не переходит «красные линии» и формально остается клириком РПЦ.

Сторонники Рафаила утверждают, что именно он является духовником среднеуральского «старца» Сергия (Романова).

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Похоже, светская и церковная власти России нашли консенсус в вопросе об искоренении «старчества» как альтернативного источника церковного (а иногда и политического) авторитета для православного народа.

Патриарх Кирилл охотнее, чем его предшественники, использует такую меру наказания своих оппонентов, как «отлучение от церкви». Но пока непонятно, работает ли оно в его интересах — ведь Сергию (Романову) отлучение лишь добавило популярности. Если же патриарх решится на отлучение медийно знаменитого Андрея Кураева, то внутри РПЦ может возникнуть противостояние, подобное эпической битве Навального с Кремлем. Тем более что Кураев знает о патриархе не меньше, чем Навальный о Путине...