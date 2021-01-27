Мы спасли ее и можем повторить

«Новая газета» и ее читатели уже на протяжении нескольких лет помогают Людмиле Гордеевой выжить и дальше растить своих четверых детей. Сейчас она снова нуждается в нашей помощи. Вот уже пошел девятый год, как она борется с раком четвертой стадии. После последней операции прошел год, который она прожила полноценной жизнью, не думая о болезни.

Людмила с детьми. Фото из личного архива

Местные врачи отказались от Людмилы еще 8 лет назад, но благодаря множеству операций в Израиле ее жизнь продолжается. На последнем обследовании, к сожалению, снова выявили рецидив болезни, обнаружили метастазы в лимфоузлах, один из которых передавил главную вену. Вот и сейчас история вновь повторяется. Она обошла все бесплатные больницы, которые только можно. Мнение врачей едино — оперировать нельзя, радиотерапия — очень опасна. Но вся проблема в том, что радиотерапия у нас есть везде, но она не на самом высоком уровне, и за ее сложный случай вновь не берутся. Все сводят к химиотерапии, которая лишь продлевает жизнь ненадолго. В России есть только один радиотерапевт из Израиля с мировым именем и новейшим оборудованием — и он готов взяться за данный случай. Но, к сожалению все опять упирается в деньги. Спасение жизни стоит 3,5 млн рублей. Естественно, у многодетной семьи нет таких денег. Деткам очень нужна мама, и ради них Людмила готова бороться дальше, преодолевая боль и страхи! На данный момент ей удалось собрать на лечение 1,5 млн рублей, и, чтобы получить новый шанс на жизнь, не хватает еще 2 млн.

Все, кто неравнодушен к ее истории, могут оказать ей помощь!