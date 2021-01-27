Кредит в один конец

По итогам 2020 года 119 049 российских граждан, по данным Федресурса, были признаны банкротами. Это на 72,6% больше по сравнению с 2019 годом.

Для многих и сегодня банкротство граждан представляется чем-то не очень понятным: как это, чтобы человек обанкротился? Когда говорят так про бизнес, все более или менее понятно, а по отношению к человеку… На самом деле суть примерно одинакова: если человек имеет какие-то обязательства (набрал кредитов, к примеру) и не способен их выполнять, то у него есть шанс стать банкротом.

Основной закон о банкротстве — Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» — был принят уже достаточно давно. Однако только с 1 октября 2015 года вступили в действие законодательные нормы о банкротстве физических лиц. Стало возможным признать банкротами тех, кто имеет просроченный долг более 500 000 рублей сроком свыше трех месяцев по всем видам кредитов и займов.

Почему сегодня так ускорился процесс банкротства граждан? Может, это даже выгодное дело — банкротиться?

Ну, как выгодное… Долги обанкротившемуся гражданину, конечно, спишут. Но не стоит сильно радоваться, это ж все-таки банкротство. Если не удалось получить решение суда о реструктуризации долгов или договориться через мировое соглашение, то имущество банкрота будет реализовано. То есть в любом случае — болезненно.

В 2020 году в 94,5% случаев инициировали процесс о признании банкротом сами граждане (в остальных случаях инициаторами выступали кредиторы, ФНС). В подавляющем большинстве случаев (70–75%) в последние годы судами принималось решение о реализации имущества банкрота, в остальных случаях (25–30%) предусматривалась реструктуризация долгов. Возможно еще мировое соглашение, но на это стороны в российской практике почти не идут.

Кстати, с сентября 2020 года статус банкрота можно получить по упрощенной процедуре во внесудебном порядке — через МФЦ. И здесь уже достаточно, чтобы просроченный долг был в пределах 50–500 тысяч рублей.

Но вернемся к динамике процесса. Почему так резко увеличилось число банкротств?

С одной стороны, есть довод к этому относиться спокойно. Становление института банкротства граждан еще только идет. Все это вообще началось недавно, значит, есть «эффект базы».

С другой стороны, очевидно, что на динамику личных банкротств влияет то, что происходит с реальными доходами населения в стране. В 2014–2019 годах реальные располагаемые доходы людей снизились на 7,4%. По 2020 году официальных данных пока нет, но судя по тому, как развивалась ситуация, по его итогам будет зафиксировано дополнительное падение доходов не менее чем на 4%.

А вообще в октябре 2020 года количество граждан, которые формально попадали под критерии банкротства, перевалило за 1,12 млн человек. Так что, база для стремительного роста личных банкротств сформировалась уже приличная.

В последнее время есть ощущение, что в структуре долгов граждан особое беспокойство должны вызывать долги по ипотеке. Но здесь ведь какая особенность: у таких кредитов есть залог — та же квартира. И зачем тогда банкротить гражданина? Поэтому не приходится удивляться, что долги по ипотеке стали критичными только для 2,2% граждан-банкротов. А потребительские кредиты, для сравнения, для 65,7%, долги по кредитным картам — для 5,2%, автокредиты — для 7,2%. Это данные Национального бюро кредитных историй (НКБИ) по потенциальным гражданам-банкротам на конец 2019 года.

Это не значит, что никаких проблем с пузырем на ипотечном рынке нет. Они, безусловно, есть. Достаточно обратить внимание на то, что заметный рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам, по данным Банка России, начался с августа 2020 года: с 1 августа по 1 декабря просроченная задолженность выросла на 8,1%. Но сильного влияния именно на количество личных банкротств этот процесс все-таки не оказывает.

В набирающем скорость процессе личных банкротств в России, конечно, хорошего мало. Самого гражданина-банкрота совсем уж по миру не пустят. Единственное жилье не отнимут. Оставят ему и личные вещи, и минимум имущества, и минимальный доход. Но он больше не сможет получать кредиты без указания факта личного банкротства, ему будет запрещен выезд из страны до полной реализации имущества, которое было включено в конкурсную массу, то есть должно быть реализовано для расплаты с кредиторами. Есть и другие ограничения. Чем больше будет таких людей, тем хуже для экономики, потому что ограничения граждан-банкротов — это ведь и ограничения для экономической активности в целом.

Получается «порочный круг». Плохие дела в экономике увеличивают количество банкротств, что, в свою очередь, ухудшает положение в экономике. Ускоряющийся процесс банкротства граждан является дополнительным индикатором того, что не все ладно в российской экономике. Как бы в конечном итоге вся экономика не обанкротилась. Кстати, такое уже было в августе 1998 года — да-да, тот самый дефолт. Но до этого пока еще далеко.