Быть против власти не значит быть против родины

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Учеников 11-го класса школы № 588 в Колпино в этот понедельник огорошили заданием. По рассказам школьников, на уроке обществознания учительница велела написать сочинение на тему «Что вы думаете о митинге 23 января». Еще больше старшеклассников озадачило домашнее задание: по их словам, педагог поручил «нарисовать плакат, примиряющий обе противоборствующие стороны».

«Всё это было неожиданно и не по теме урока, — возмущались подростки в соцсетях. — Нас заставляли писать эти сочинения, неубедительно доказывая, что это не является пропагандой».

«Кто бы сомневался, что оплотом мракобесия станут именно учителя, —

констатировала в разговоре с «Новой» одна из мам. — Такое задание похоже на провокацию: чтобы потом был повод давить на учеников, снижать оценки, угрожать отчислением из выпускного класса, привлечением к уголовной ответственности и т. д.».

Директор школы № 588 Марина Куприна подтвердила «Новой», что да, задание такое было, но уточнила: «Эссе по теме урока — личная инициатива учителя обществознания. По понятным причинам темой урока в понедельник стало шествие, прошедшее накануне. Все уроки у нас проводятся в рамках программы и тематического планирования. Никакой пропаганды на эту тему на уроке не допускалось. Учитель высказал свое мнение, я не собираюсь его комментировать. Я слышала, что нас уже называют оплотом мракобесия. И кто нас защитит? Хотелось бы объективности».

Родители школьников убеждены, что их история не единичная в городе. Однако в петербургском комитете по образованию массовость явления отрицают. «Это инициатива снизу, — прокомментировал пресс-секретарь комитета по образованию Даниил Борисов. — Наши специалисты не давали подобных распоряжений ни районным администрациям, ни конкретным учебным заведениям. Тем не менее поднятая в колпинской школе тема актуальна, говорить с детьми на эту тему можно и нужно. Другой вопрос, что делать это необходимо не в политическом ключе, а в правовом, с разъяснением ученикам их прав и обязанностей. Но гарантировать, что во всех школах именно так и происходит и всё подается правильно, никто не может».

Памятка для родителей, разосланная администрацией ГБОУ гимназия №190

Перед акцией протеста 23 января в большинстве петербургских учебных заведений прошли классные часы и беседы о недопустимости участия в запрещенных мероприятиях, на которых детям разъясняли, почему нельзя выходить на митинг в поддержку Навального.

«Наша администрация в общем чате скинула родителям требование никуда не пускать своих детей 23 января, — рассказала Елена М., мама одиннадцатиклассницы гимназии в Калининском районе. — А 22 января старшеклассникам дали подписать бумаги о том, что они предупреждены об ответственности за участие в несанкционированных митингах и что это уголовно наказуемо».

По информации «Новой», разъяснения везде завершались одинаково: с учеников брали расписки. В городском комитете по образованию подобную «профилактику» одобряют, хотя и отрицают свое в ней участие.

«Классные часы на тему — идея школ, — заявил Даниил Борисов. — Она разумная, поскольку было много призывов к молодежи в соцсетях выходить на эту акцию. Во время таких событий подобные меры понятны и очевидны. В беседах со школьниками педагоги основываются на памятках, которые разрабатывались в свое время петербургским комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности».

О митингах в поддержку Навального в некоторых школах Петербурга говорят и на уроках истории. По рассказам учеников, учителя оценивают оппозиционного политика негативно, не оставляя подросткам шанса для вопросов и дискуссий.

Часто педагоги объясняют массовые протестные выступления в стране «провокациями Запада».

«Даже не обидно, а оскорбительно бывает, когда нас воспринимают как недоумков, неспособных объективно воспринимать разнообразную информацию, думать, делать выводы и принимать решения самостоятельно. Считают тупой массой, которой можно манипулировать, — говорит 11-классница Вероника К. — Неужели учителя действительно не понимают, что грубая дезинформация вызывает только протест и разжигает интерес? Многие мои ровесники не собирались на митинг, но пошли именно потому, что им пытались это запретить».

«У нас с сыном разные точки зрения в политических вопросах, я более консервативна, чем он, — признается мать старшеклассника Светлана Ломоносова. — Мне стоило усилий понять и принять, что наступает момент, когда у наших детей формируются свои взгляды, свое мышление, свой язык. Когда нечесаный рэпер, удачно срифмовавший «быть против власти не значит быть против родины», у них в большем авторитете, чем родители или учителя: он им ближе и понятнее. Задумайтесь: почему при гигантских финансовых вливаниях в госпропаганду «Дворец» Навального смотрят миллионы, в том числе наши дети, а Соловьева — нет? Навальный бесит власть потому, что он нашел язык коммуникации с молодыми. Многим родителям это трудно, а большинству учителей недоступно вообще».

«Наши дети живут в свободном информационном пространстве и интуитивно учатся его фильтровать и интерпретировать, — рассуждает мама двоих старшеклассников Оксана Кулагина. — Им вся мишура понятна, все технологии доступны, все источники известны. Мне кажется, они уже рождаются с критическим мышлением. Может быть, это и есть эволюция, но они более развиты и умны, чем мы в их возрасте, и сами выберут свою дорогу, не надо им в этом мешать».

