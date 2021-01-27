Как зачищали Ростов

Руководитель штаба вопреки закону отбывает уже второй административный арест. Но это не помешало столице ЮФО провести крупнейшую за последние 10 лет акцию протеста.

Ксению Середкину вместе с сотрудницей штаба Валерией Дзбоевой силовики нашли в одном из хостелов Ростова утром в пятницу. Девушек арестовали. На сайте Ленинского суда обозначено, что административное дело в отношении Дзбоевой было возбуждено по ч. 2 ст. 20 «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». В штабе Навального говорят, что ей дали 10 суток. Данных о причинах первого ареста Середкиной на сайте суда нет, возможно, потому, что у молодой женщины на иждивении находится 11-летний ребенок и по закону арестовывать ее суд не имел права.

Тем не менее Середкина провела три дня в спецприемнике, а 25 января, когда истек срок ареста, исчезла. В штабе считают, что молодую женщину похитили силовики, вечером она вновь оказалась в Ленинском суде Ростова.

Судья Светлана Кукленко повторно арестовала Середкину — в этот раз на 8 суток по ч. 1 ст. 19 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны». Ростовские СМИ сообщают, что за дочкой Ксении присматривает бабушка.

Полтора десятка постоянных участников акций протеста в Ростове накануне акции получили от прокуратуры «предупреждения и предписания» о пресечении экстремистской деятельности.

В ночь на субботу была задержана гражданская активистка Татьяна Спорышева. Как следует из материалов суда, «23. 01. 2021 года в 03 часа 55 минут по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы 61/1, гр. Спорышева Т.В., находясь в общественном месте, выражалась нецензурной бранью, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои хулиганские действия не реагировала, документы, удостоверяющие личность, предъявлять отказывалась, пыталась хвататься за форменную одежду сотрудника полиции, пыталась скрыться, чем нарушала общественный порядок и оказывала неповиновение сотрудникам полиции».

Фото: Елена Романова \ «Новая»

Спорышева — постоянный участник акций протеста, в митинге 23 января она принять участие не смогла — суд назначил ей 5 суток административного ареста. По данным сопредседателя регионального отделения партии «ПАРНАС» юриста Евгения Берковича, который помогает задержанным, привлеченные к административной ответственности ростовские активисты «в 90% случаев лишены права на защиту».

— Кировский и Пролетарский суды Ростова штампуют постановления об административных арестах и штрафах под протоколы, написанные под копирку, в ряде которых неправильно указано место совершения правонарушения, разбирательство происходит за 10–30 минут. Прокуратура нарушений закона спецслужбами и судами не видит. Мы понимаем, что сегодня беззаконие творится по всей стране. Но никто не отменял пока положения Конституции РФ, требования законодательства о судебной системе и прокуратуре о независимости судебной и прокурорской власти, о подчинении судей и прокуроров закону и совести, — говорит бывший прокурор, к.ю.н., старший советник юстиции Беркович.

Разгром регионального штаба Навального и превентивная зачистка гражданских активистов не помогли.

При отсутствии явных координаторов и лидеров протеста 23 января в Ростове прошла самая масштабная за последние 10 лет акция протеста.

От 3 до 4 тысяч человек собрались на Пушкинской улице, а потом колонной прошли по бульвару под сигналы клаксонов проезжающих машин. Полицейские рассеивали колонну, еще на Пушкинской начались первые задержания, протестующим пришлось разделиться, но к 17 часам самые упорные дошли до главной площади города — Театральной. Там митинг перерос в открытое противостояние, несколько человек были жестко задержаны.

Главным пострадавшим в субботней акции протеста в Ростове пока считается 17-летний студент колледжа связи и информатики Максим С. За сутки до митинга следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам. Журналистам до сих пор не удалось установить его местонахождение: телефон молодого человека не отвечает, родители на связь не выходят, УМВД и СУ СК по Ростовской области никакой информации о судьбе подростка не дают.