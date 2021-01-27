Доторговались

В понедельник, 25 января, СМИ со ссылкой на источники в космической индустрии сообщили, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway (преемник МКС, которая должна закончить работу на орбите в 2024 году). С марта 2017 года руководство Роскосмоса неоднократно заявляло, что примет участие в лунной программе США исключительно на равных. Нет сомнений, что технологии, которые сегодня создаются в России, позволили бы и ей занять видное место в лунном проекте, куда вошли все мало-мальски значимые страны, за исключением Китая. Эта страна решила лететь на Луну отдельно от всех — там бешеными темпами развивают свою национальную программу.

Эксперты предполагают, что Россия в попытке сохранить космический статус может просто облететь Луну, как это предлагал еще в конце 60-х Челомей (тогда тоже лихорадочно искали способ хоть как-то застолбить приоритет в лунной гонке). Такое возможно, но надо четко понимать, что ни сил, ни средств на полноценную лунную программу иначе как в составе «международной коалиции» у нас нет. Однако ни малейших движений к реальному сотрудничеству в проекте Gateway со стороны Роскосмоса не было, как, впрочем, не было и денег.

К сегодняшнему дню в программу окололунной космической станции Gateway вошла Европа, Япония, Канада и еще 14 космических агентств разных стран. Были распределены участки ответственности, разным странам и фирмам поручено изготовление конкретных модулей. Наконец, Gateway стала самостоятельной частью американской программы «Артемида» по отправке людей на Луну, в ходе которой на наш спутник ступит женщина.

Шли годы. Роскосмос все торговался, эксперты заседали, а Дмитрий Рогозин деятельно боролся с врагами России прямо на их серверах — в Twitter и в Facebook. Своими постами он снискал себе большую известность. Дошло до сильных выражений.

В воскресенье бывший посол США в России Макфол отметил сообщение о демонстрациях протеста в нашей стране тегом #FreeNavalnya — в обсуждениях это слово чаще всего расценивается как неправильное написание фамилии Юлии Навальной. Наша космическая индустрия ответила почти мгновенно. Люди, ведущие страницу Facebook Дмитрия Рогозина (а возможно, и он сам — чего на свете не бывает!) дали ответ.

Они решили, что хэштег описывает будущую Россию — «Свободная Навальния!» (видимо, по аналогии со сказочной Нарнией),

и сообщили Макфолу, что американцы — плохие учителя и вообще «охамели» (буквально). Администрация Facebook заблокировала страницу Рогозина на несколько часов за «нарушение норм сообщества», сделав ему большой политический подарок. Не прошло и суток, как выяснились результаты этой тонкой игры в долгую: российские эксперты в группе обсуждения Gateway лишены доступа к материалам, исключены из рассылок, выведены из обсуждения. Конечно, не за слово «охамели» — судя по всему, исключение произошло еще осенью. Исключили в силу развития проекта — пора переходить к реальному строительству, времена политической торговли минули.

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Что это означает? Ни из какой лунной программы Россию не исключали, так как мы в ней и не состояли. Дмитрий Олегович написал об этом совершенно справедливо.

Нашему руководству достаточно продемонстрировать реальную заинтересованность (в первую очередь, на высшем политическом уровне) — и Россия вернется в проект Gateway, а наша космическая индустрия получит мощный импульс.

Поезд отнюдь не ушел. В новом лунном проекте участвует множество государств, которые наша страна значительно превосходит по имеющимся возможностям и опыту. В ноябре туда вошла Украина, значит, российская космическая индустрия и подавно имеет все шансы войти в историю. Правда, Роскосмосу придется работать в рамках очень жесткого международного финансового и конечного технического контроля, соблюдая договорные сроки, а это огромная личная ответственность.

Неизвестно, есть ли такое желание у его менеджеров. Но в противном случае Россия вообще никуда не полетит. Ни в группе за посильные деньги, ни отдельно за половину госбюджета. Мы будем смотреть, как на Луну стартуют другие страны в трансляциях online, в духе эпохи.