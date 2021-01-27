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- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
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Протесты 23 января — это «новая Болотная»? Что будет дальше? Подкаст «Что Нового»?
Отвечаем на главные вопросы о митингах
Политика10
«Новая газета»редакция
10
Власти жестко отреагировали на субботнюю акцию: больше трех с половиной тысяч человек задержаны по всей стране (включая 195 несовершеннолетних), заведено не менее 20 уголовных дел против участников протестов — в том числе по «экзотическим» статьям. Какие выводы сделал Кремль из 90 млн просмотров расследования Навального на ютубе и чем это закончится для протестующих?
В свежем выпуске подкаста «Что Нового?» говорим о последствиях акции 23 января с корреспондентками «Новой» Фаризой Дударовой, Дарьей Козловой и Верой Челищевой и анализируем политические перспективы оппозиции с редактором отдела политики Кириллом Мартыновым.
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