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№ 8 от 27 января 2021

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Протесты 23 января — это «новая Болотная»? Что будет дальше? Подкаст «Что Нового»?

Отвечаем на главные вопросы о митингах

Политика10

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Власти жестко отреагировали на субботнюю акцию: больше трех с половиной тысяч человек задержаны по всей стране (включая 195 несовершеннолетних), заведено не менее 20 уголовных дел против участников протестов — в том числе по «экзотическим» статьям. Какие выводы сделал Кремль из 90 млн просмотров расследования Навального на ютубе и чем это закончится для протестующих?

В свежем выпуске подкаста «Что Нового?» говорим о последствиях акции 23 января с корреспондентками «Новой» Фаризой Дударовой, Дарьей Козловой и Верой Челищевой и анализируем политические перспективы оппозиции с редактором отдела политики Кириллом Мартыновым.

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