Что бы ни делал человек, куда бы ни делся, рано или поздно, на пляже с коктейлем, в бане с мужчинами, в постели с женщинами, в лесу с опятами или в Якутске при минус 50 он будет думать о том, как бы спасти Россию. Это напрасное, а иногда смертельно и умственно опасное занятие хуже стихийного бедствия, опаснее врага, страшнее самой России. От него нет никакого спасения, как нет спасения от самого себя.

Иван Иванович Шамаев. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Вот, например, в Якутске я познакомился с Иваном Ивановичем Шамаевым, исполняющим обязанности директора государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский лицей-интернат» с углубленным изучением физики и математики. Казалось бы, при чем тут судьба России? Иван Иванович родился в Верхневилюйском районе, в дальнем наслеге, в семье коневода. Сын мог бы перенять дело отца, но он слишком хорошо учился и рано начал читать книги Ганса Радемахера и Отто Тёплица «Числа и фигуры», а также «Математическую смесь» Джона Литтлвуда. В восьмом классе Иван Иванович уже уехал из Якутии учиться в Новосибирский академгородок.

Быстро набирая интеллектуальную силу, Иван Иванович, как и все мы, скоро столкнулся с проблемами гносеологического характера.

Приблизительность, неопределенность базовых понятий физики, а следовательно и основных законов мироустройства, рано начали преследовать его. Он попытался укрыться от них в неприступно точном здании математики, блистательно занимался, писал научные труды, но и это не помогло. Видимо, человеку от судьбы не уйти — он сам и есть эта судьба. Иван Иванович был рожден в этот мир Силой Смутных Ожиданий. Противостоять ей, как известно, может только Сила Явного Недовольства. Иван Иванович в конце концов стал Общественником.

Общественной работой Иван Иванович известен в Республике Саха. В 2014–2018 гг. он даже был депутатом Ил Тумэна, местного парламента, откуда бросил в родную землю россыпь зерен новых плодородных инициатив. Но все же главное достижение Ивана Ивановича — Народная Палата. Иван Иванович придумал Народную Палату, обосновал неизбежность появления Народной Палаты и описал Народную Палату в подробностях.

Идея состоит в том, что для спасения России, победы над нынешней фальшью и ложью на политическую сцену должен выйти наконец глубинный, искренний народ, знающий неподдельную правду. Просто так выходить ему некуда (как человек, побывавший на 50-градусном морозе, здесь я полностью на стороне моего народа). Но если можно будет собираться в Народных Палатах и обсуждать там насущное, актуальное и на злобу дня, несгибаемая наша воля поступит куда положено в неискаженном, непосредственном виде, будет услышана и учтена. Сила Общественников, таких же инициативных, как Иван Иванович Шамаев, умноженная на народную смекалку, быстро начнет распространяться по всей России. Количество Палат будет стремительно расти. Пока не образует окончательную, главную Народную Палату. Она и спасет Россию, объединив в любви и согласии правые и левые силы неба, земли и ада.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Идея захватила меня. Я даже начал придумывать свои собственные победоносные планы. Например, мысленно создал «Совет по правам человеков». Мне показалось, что по своей сути это лучше и честнее нынешнего совета по правам одного единственного человека, имя которого не имеет смысла здесь называть. Потом я подумал, что нынешняя Российская Федерация — уникальная система индивидуального федерализма, при которой субъектом федерации может стать один какой-нибудь человек и защитой его суверенитета будет заниматься целое государство.

Изменить систему индивидуального федерализма сможет только коллективное безумие — так здраво я рассуждал.

Но чем дальше я шел по этому пагубному пути, тем больше понимал, что замысел спасения России выходит за рамки обычного человеческого рассудка и даже целой Народной Палаты. Грандиозность задачи не может быть осмыслена людьми в непосредственном своем виде. Именно тогда и именно в Якутии мне стало ясно, что для описания происходящего с нами в нашей мистической стране все же требуется не математический, не физический и даже не публицистический подход.

Нужен эпический размах, то есть все-таки якутский олонхо. Так что пусть простят меня литературоведы, читатели, Иван Иванович и другие прародители добра. Скорбен путь сочинителя эпоса. Но сейчас ради спасения России я принимаю на себя все его тяготы. Я берусь за политическое олонхо.

Итак, во времена, когда Мать-Земля была еще осьмикрайней, когда прикреплена была к полосе стремительно гладких, белых небес, иль держалась нерушимо на плавно вертящихся в высоте трех небесных ключах, иль воздушным смерчем взметена была над гибельной бездной глухой, или кружилась на вертлюге своем с песней жалобной словно стон — это неведомо нам, этого не разгадать. По реке времени плыли тогда только островки гражданского общества. Тогда и появился на Земле Богатырь, хотевший сказать своему народу слова Правды и Совести, чтобы уберечь людей от пропасти Чёркёчёх и бездны Ап-Салбаныкы.

Но что это были за слова и где их можно было найти? Ведь куда ни ходил Богатырь, к кому ни обращался, все посылали его в далекие безнадежные края. На Ыыы.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

Поначалу Богатырь бился, сражался, приводил аргументы, это был настоящий бой. Раны от этой битвы были страшны и болезненны.

— Исиллигим-тасыллыгим, — стонал Богатырь. — Аай-аайбын! Ыый-ыыйбын! Облегчите боль хоть на час один!

Но однажды великий кузнец времени по имени Куэттээни сказал Богатырю мудрость: «Если тебя все время посылают на Ыыы, почему бы и не пойти?»

Да! Так подумал Богатырь. Да! Это будет Великий Поход, память о котором останется в веках.

Активисты, знаковые личности, порядочные люди, дети, старики, женщины, пенсионеры, ветераны, студенты, охранники, бизнесмены, офисный планктон — все вместе они идут на Ыыы. Но идут не просто так, а в поисках магической Сферы Самопроявления. По дороге они борются за федерализм, экологию, справедливость, новую этику, Конституцию и идеалы. Позади остается ночь бедности, казнокрадства и беззакония. Впереди — рассвет Новой Чистоты.

Так и решили. Долог и страшен был этот поход. Богатыри Нюргун Боотур, Юрюнг Уолан, Мюлджю Беге, Кюн Джирибинэ, Ого Тулаайах, Хаан Джаргыстай, Айыы Джурагастай, обладавшие выдающимися моральными и физическими качествами, пропали в грозном море Сюнг. Богатыри Уот Усутаакы, Есех Харбыыр, Аат Могойдоон, Уот Усуму, верившие в эпоху перемен Ниуйаа Тутнебуд Етт, сломали себе берцовые кости.

Но наконец! О чудо! На горизонте появилась яркая полоса восходящего солнца. Оно разрезало грань ночи и осветило новую магическую страну, в которой оказались наконец-то люди. Теперь ее отделял от них всего лишь обычный забор. Оставалось только перелезть через него.

На заборе было написано «Ыыы».