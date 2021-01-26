Протестом возбужденные

В прошлую субботу больше чем в сотне городах России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального, заключенного в СИЗО «Матросская Тишина». Протестующие вышли на несогласованные митинги даже в Якутске, где стоит мороз в минус 50. В значительной части городов акции закончились массовыми задержаниями, по данным проекта «ОВД-Инфо», всего в России было задержано не меньше 3711 человек. По итогу акций 23 января силовики в разных регионах завели около двадцати уголовных дел, больше всего в Москве. Насилие в отношении представителя власти, хулиганство и призывы к массовым беспорядкам — корреспондентка «Новой» собрала все уголовные дела, которые завели после акции 23 января, и обсудила с экспертами, как они могут отразиться на протесте

Москва. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Москва 9 уголовных дел

Акция в поддержку Алексея Навального в прошлую субботу оказалась крупнейшей за последние несколько лет: информационное агентство Reuters насчитало 40 тыс. человек участников, а социолог Алексей Захаров, сотрудничающий с «Белым счетчиком», заявил, что участников могло быть от 18 до 35 тыс. (задержали в свою очередь больше тысячи человек). При этом сход на Пушкинской площади запомнился не только своей массовостью, но и насилием со стороны силовиков (от их действий пострадали две корреспондентки «Новой газеты» Татьяна Васильчук и Елизавета Кирпанова). Сказать, что протестующие молча терпели жестокость со стороны правоохранительных органов тоже нельзя. К примеру, Сеть уже обошли видео, где выходец из Чечни участвует в потасовке с омоновцами, а протестующие закидывают машину с номерами ФСБ и полицейских снежками. Чеченец схлестнулся в рукопашную против полицейских. #23января pic.twitter.com/0XzodSaKCr — Djokhar Dudaev (@DjokharDudaev) January 23, 2021 В итоге уже через несколько часов после завершения акции в Москве было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК, максимальное наказание по первой части до пяти лет лишения свободы, по второй — до десяти), хулиганстве (статья 213 УК, предусматривает до восьми лет лишения свободы) и умышленном повреждении имущества (статья 167 УК, до пяти лет лишения свободы). Вечером воскресенья стало известно, что всего по 318-й статье возбудили четыре уголовных дела. Пока неустановленным участникам митинга инкриминируется несколько эпизодов. — По версии СК, на Сретенском бульваре несколько человек повалили на землю и избили сотрудника Росгвардии. — Еще двум сотрудникам «правопорядка» участники акции распылили в лицо слезоточивый газ, а одному омоновцу нанесли «множественные удары по различным частям тела». — Кроме того, следствие считает, что на Цветном бульваре протестующие блокировали автомобиль, повредили его и распылили в лицо водителю слезоточивый газ. — Помимо инцидентов, указанных выше, внимание правоохранителей привлек также мужчина, который на территории Пресненского района на машине наехал на полицейского после того, как сотрудник попросил его остановить машину. Он перевозил участницу Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» На следующий день после акции московская полиция возбудила дело о перекрытии дорог. Полицейские обвинили «группу граждан» в совершении преступления по первой части 267-й статьи УК («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», до года лишения свободы). В ведомстве заявили, что «ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения» организовал перекрытие дорог и тротуаров. Из-за этого, отметили в МВД, было остановлено дорожное движение. При этом еще за час до начала акции проезжую часть Тверской улицы перекрывали автобусами Мосгортранса, а во время митинга, как сообщали СМИ, силовики перекрыли несколько улиц в центре Москвы. Кроме того, вечером правоохранители перекрыли подъезды к СИЗО «Матросская Тишина», где находится Навальный, после того, как участники акции дошли до изолятора. Кроме того, в понедельник источники ТАСС и РИА «Новости» сообщили, что в Москве возбуждено дело о нарушении санитарных норм по 236-й статье УК (если нарушение правил приведет к смерти человека, на преступника могут наложить санкцию в виде семи лет лишения свободы). Как рассказал источник ТАСС, основанием стало участие в акции людей, заразившихся коронавирусом. Ранее Департамент здравоохранения Москвы утверждал, что в акции протеста участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. Установить эту информацию удалось с помощью приложения «Социальный мониторинг». О возбуждении дела также рассказывал директор ФБК Иван Жданов. По его словам, в качестве свидетелей уже были допрошены пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, а также сотрудники фонда Олег Степанов и Георгий Албуров. По делу также проходит пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Илюшкин. Кроме того, «Апология протеста» сообщила, что силовики проводят доследственную проверку в отношении семьи Ларичевых за участие в акции вместе с 17-летним сыном. Их подозревают в совершении преступления по статье 152.1 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни).

Владивосток 3 уголовных дела

«Коммерсантъ» оценил число участников субботней несогласованной акции во Владивостоке примерно в три тысячи человек, власти же сообщали о 300–500 участниках. Митинг завершился жестким разгоном силовиков. Часть задержанных (по оценкам «Новой», их было не менее 50, по данным проекта «ОВД-Инфо» — 36 человек) увезли в отделения полиции на остров Русский. В ходе митинга произошли столкновения протестующих с бойцами ОМОНа: их спровоцировали титушки, забрасывавшие силовиков камнями и пластиковыми бутылками. Как и в Москве, во Владивостоке возбудили уголовные дела о применении насилия к правоохранителям. В воскресенье вечером региональное управление СК сообщило о возбуждении двух дел по первой части 318-й статьи УК. В рамках первого дела — о применении силы к сотруднику ОМОНа — правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Владивостока. По версии следствия, он «схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела». В рамках второго эпизода неизвестный избил сотрудника и старшего инспектора патрульно-постовой службы полиции Владивостока. Акция 23 января во Владивостоке. Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС В понедельник Следственное управление УМВД России по Приморскому краю возбудило уголовное дело об умышленном блокировании дорог (ч. 1 ст. 267 УК). Как считает региональное МВД, протестующие с 14.30 по 17.20 «заблокировали улицы, относящиеся к объектам транспортной инфраструктуры Владивостока, и воспрепятствовали движению транспортных средств на улично-дорожной сети города». Полиция утверждает, что протестующие создали «опасность функционирования транспорта», а также «угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан» из-за создания препятствий для оказания своевременной медицинской помощи. Силовики считают, что из-за блокировки дороги скорая не могла проехать на четыре вызова, «один из которых был к девятимесячному ребенку», а также к тяжелым больным с пневмонией.

Петербург Два уголовных дела

В субботу в поддержку Алексея Навального несколько тысяч человек прошли по Невскому проспекту от Сенатской площади. Практически не встретив сопротивления. Реальное число участников оценить крайне сложно — в один момент протест распространился по всему центру города. При этом участники митинга также столкнулись с жестокостью со стороны силовиков: во время акции сотрудник ОМОНа сильно ударил Маргариту Юдину в живот ногой. В итоге ее пришлось госпитализировать. «Он же не меня бил. Любая женщина могла получить под дых». Маргарита Юдина, которую полицейский на митинге ударил ногой в живот, рассказала «Новой» о больнице, извинениях силовиков и грядущем заявлении в СК Фото: Денис Коротков / «Новая газета» В понедельник Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Николая Девятого, обвиняемого в нападении на сотрудника дорожно-патрульной службы во время протестной акции 23 января (часть 1 статьи 318 УК). Девятый — 36-летний IT-специалист коммерческой фирмы, его задержали в воскресенье. Как считает следствие, обвиняемый нанес полицейскому «удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт», и затем скрылся в толпе. Кроме того, по мнению правоохранительных органов, мужчина также ударил коллегу полицейского, который попытался его задержать. Кроме того, в понедельник в Петербурге, как и во Владивостоке, возбудили уголовное дело о блокировке дорог (ч. 1 ст. 267 УК). Силовики утверждают, что «массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Красноярск 1 уголовное дело

В субботу на митинг в поддержку Алексея Навального в Красноярске вышло около тысячи человек, однако к вечеру акция переросла в столкновения с полицией. В воскресенье в Красноярске задержали мужчину, который «умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку», об этом сообщил начальник пресс-службы краевого МВД Владимир Юрченко. По утверждению Юрченко, один из полицейских в результате получил «травму головы». Подозреваемому 23 года, ему инкриминируют нападение на сотрудника полиции (вероятно, также 318-я статья УК). Сейчас в отношении него проводится доследственная проверка. По словам Юрченко, ранее молодой человек уже был судим за имущественные преступления.

Краснодар 1 уголовное дело

В Краснодаре уголовное дело завели о хулиганстве по мотивам ненависти (п. «б» первой части статьи 213 УК, максимальное наказание до пяти лет лишения свободы). Обвинения выдвинули против участника акции 23 января Владимира Егорова. Во время акции Егоров залез на памятник Кубанскому казачеству в виде казака на коне, после чего «одел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок». Помимо хулиганства, Егорова также обвинили в «организации митинга» — он получил административный арест. Вину в преступлении мужчина не признает. Неожиданный поворот на акции 23 января в Краснодаре. Фото: Соцсети

Новосибирск 1 уголовное дело

В Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело по призывам в массовых беспорядках (часть 3 статьи 212 УК, до двух лет лишения свободы). Следствие считает, что неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, в которых содержались «призывы к массовым беспорядкам, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, <...> а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти — сотрудникам полиции — во время несанкционированной акции протеста #СвободуНавальному!». Пока в деле один фигурант, его личность не раскрывается. В преступлении подозревают 20-летнего жителя Новосибирска. Сейчас подозреваемый задержан, по данным СК, он уже дал показания относительно осуществляемой им переписки в Сети с иными пользователями. Кроме того, силовики провели обыск у него дома.

по стране До акции. 3 уголовных дела

На этом список будущих судебных процессов не заканчивается. Уголовные дела, связанные с несогласованным субботним митингом, начали появляться еще за несколько дней до самого события. В прошлый четверг региональное управление Следственного комитета возбудило в Татарстане уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК) в отношении «неустановленного лица». По данным СК, «злоумышленник» разместил информацию с призывами в одной из социальных сетей, снабдив сообщение «соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению». По данным ИА «Тaтар-информ», в ней рассказывали, как скрывать лица, оказывать сопротивление представителям власти, использовать в качестве оружия подручные средства. По этой же статье СК возбудил уголовное дело в Ростове-на-Дону в отношении семнадцатилетнего подростка. Постановление о возбуждении уголовного дела опубликовал телеграм-канал «Столица Южный», на сайте ведомства о нем информации нет (региональный СК также отказался комментировать информацию «Коммерсанту»). Судя по постановлению, в прошлую среду, находясь по месту учебы, молодой человек опубликовал в «ВКонтакте» текст и видео, в которых содержатся призывы к участию в массовых беспорядках. Как и в случае аналогичного дела в Казани, в публикации содержались инструкции о том, как скрывать лицо на акции, убегать от силовиков и использовать сцепки, «примененные белорусами». Кроме того, в прошлую пятницу федеральное управление СК обвинило сторонников Навального в призывах участвовать в акциях протеста, обращенных к несовершеннолетним. Дело заведено по статье о «вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность» (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК, до трех лет лишения свободы), причиной его возбуждения стали анонсы акции 23 января в соцсетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, а также на видеохостинге YouTube. При этом, по мнению ведомства, основную опасность для несовершеннолетних представляла угроза заболевания коронавирусом. Ведь Навальный и его сторонники призвали выходить на улицы в условиях «сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений на проведение массовых мероприятий».

Фото: РИА Новости

«Протест против глухоты»: что о последствиях акции 23 января думают эксперты

У акций, прошедших по всей России 23 января, было несколько характерных черт. Политолог Александр Кынев сравнивает их с акциями Алексея Навального 2017-го «Он вам не Димон», но в этот раз важным отличием протестов стала сезонность (в январе выйти на улицу тяжелее чем в марте), возраст участников (это больше не только молодежь) и география протестов. По словам Кынева, главное отличие акции 23 января заключается в рекордном количестве людей, вышедших в региональных точках, при этом во многих из них штабов Навального «отродясь не было».

— Выходы людей на улицы в регионах — спонтанная самоорганизация, никаких детей там не было, все истории про живой щит из детей — это порождение пропаганды. На акцию приходили люди состоявшиеся: среднего возраста и старшее поколение, — говорит политолог.

Как считает Кынев, сочетание всех этих факторов показывает увеличение раздражения людей в отношении политики властей: экономической и социальной. История Навального частично вписывается и в их истории, в которых один человек ничего изменить не может. Кроме того, акции подогрели топорные действия властей на местах, к примеру в школах и университетах, чья цель была запугать митингующих. В итоге максимальное количество людей наоборот узнало о протесте.

— Главная причина этого протеста — массовый синдром глухоты, а Навальный просто повод. Кроме того, на раздражение экономическим кризисом хорошо легло расследование ФБК о «дворце Путина». Фильм показывает двойные стандарты, когда власти можно все, а людям нельзя ничего, — оценивает характер протеста Кынев.

Политтехнолог Аббас Галлямов, помимо широкой географии, выделяет непривычную агрессивность митингующих и ожесточение протеста.

— Миллионников у нас несколько десятков. Это значит, что большая часть протестных точек, — средние и малые города. Поскольку широта географии совпадает с агрессией по отношению к правоохранителям, можно сказать, что протест вышел за пределы среднего класса и пошел в глубь народа, — утверждает Галлямов.

Массовое возбуждение уголовных дел после протеста никого из экспертов не удивляет. Галлямов говорит, что в этом направлении власти действуют как обычно, разве что не возбуждают пока «смехотворные дела из-за пластиковых стаканчиков». По его предположению, так происходит, потому что

Кремль учел предыдущие ошибки и попросил полицейское руководство не возбуждаться «по абсолютно идиотским поводам».

А из-за того, что протестах начала участвовать не только московская интеллигенция, у полиции появились поводы.

Адвокат Сергей Бадамшин из «Правозащиты Открытки» говорит, что нетипичным для России стало возбуждение уголовных дел в регионах. Раньше все основные процессы проходили в Москве.

— Сейчас возбуждение дел в регионах приобрело массовый характер. Что в Москве и что в регионах, возбуждают не только по традиционной 318-й статье, сейчас дела возбуждают за призывы к массовым беспорядкам (причем еще до самих беспорядков) до нарушения санитарных норм. Спектр достаточно уникальный, — говорит Бадамшин.

По мнению адвоката, увеличение количества дел произойдет по 318-й статье. Сейчас действия силовиков интересны тем, что задержанных по уголовным делам пока совсем не много. Как предполагает Бадамшин, здесь видимо стоит ожидать политического решения.

— По моим ощущениям сейчас власти находятся в режиме ожидания. При этом все принятые в дальнейшем решения зависят от того, как суд будет рассматривать первые уголовные дела. По некоторым из них практики еще нет, — говорит Бадамшин.

Политолог Кынев уверен, что уголовные дела будут еще появляться, несмотря на то, что самым умным со стороны власти было бы «молча все свернуть». Решение усиливать эскалацию конфликта через уголовные дела Кынев считает однозначно «глупым».

— В условиях роста недовольства усиление репрессий только увеличит количество недовольных, потому что у каждой жертвы есть близкие, которые готовы встать на ее сторону. К тому же в России политическая культура не предполагает осуждения тюремного заключения. Уголовным делом в России никого не удивишь, так что негатива это обычно не вызывает, — утверждает Кынев.

С ним отчасти солидарен Аббас Галлямов. Несмотря на то, что политолог говорит, что некоторые уголовные дела могут запугать, тех, кто продолжит выходить на улицы, они радикализуют еще больше. Другое долгосрочное последствие связано с увеличением протестного голосования.

— Те, кто перестанет выходить на улицу, больше любить российскую власть не станут. В сентябре они придут на участки с фигой в кармане, — подытоживает Галлямов.