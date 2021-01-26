Евросоюз с санкциями не спешит

Разгон демонстраций в городах России вызвал возмущение в европейских столицах, но не привел к немедленному объявлению новых санкций Евросоюза и другим мерам, рекомендованным в прошлый четверг Европарламентом. Однако еще не вечер.

Министры иностранных дел стран ЕС, собравшиеся в понедельник в Брюсселе, лишь вынесли вопрос об Алексее Навальном из глубины повестки Совета ЕС в самое начало. Подчеркнув тем самым его важность.

Утром, входя во дворец «Европа»,

большинство из них на камеры говорили прежде всего о «решительном сигнале Москве». И это при том, что программа совета была и без того переполнена горячими для Европы проблемами

(вакцинация, Brexit, Турция, смена вахты в Белом доме…). По итогам никаких решений о России не было принято.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов, дал понять, что всему свое время.

— Все, что мы делаем, уверяю вас, основано на razones politicas… (он запнулся, шепотом спросив пресс-секретаря, как это будет по-английски) политических соображениях. Это очевидно (хитро улыбнулся). Будь то Россия, будь то Турция, санкции, не санкции — все рассматривается, исходя из этого. Такая наша работа… Некоторые министры поднимали вопрос, другие — нет, но конкретных предложений не было.

Действительно, решение о санкциях может принять только Совет ЕС, представляющий 27 стран союза, только единогласно и по предложению как минимум одной страны-члена. Министры наверняка прислушались к рекомендациям Европарламента, принявшего подавляющим большинством радикальную резолюцию по поводу ареста Навального. Но не спешили.

В прошлом году ЕС потребовалось два месяца, чтобы в середине октября внести в черный список шесть офицеров и чиновников, предположительно связанных с попыткой убить Навального с помощью боевого отравляющего вещества. Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание банковских и других активов.

Европейцы уже неделю требуют освобождения Навального, и председатель Европейского совета Шарль Мишель в пятницу позвонил Владимиру Путину, призвав его принять меры в этом направлении. Правда, в сообщении на сайте Кремля суть этого разговора пересказана несколько иначе, чем сообщили люди Мишеля в Брюсселе.

Шарль Мишель. Фото: Dursun Aydemir / Getty Images

Дискуссия министров по «делу Навального» в понедельник была подготовлена заранее как «общая» и исключала экспромт с решением о новых санкциях. Протестные акции в России повлияли на эмоции участников, но не на итог.

В разных странах ЕС разная степень чувствительности к «делу Навального» и разные мнения о том, как реагировать на него прямо сейчас, рассказывал нам в пятницу, представляя на условиях анонимности повестку дня, высокопоставленный чиновник ЕС. Он сказал, что Боррель постарается построить разговор таким образом, чтобы определить по возможности общий подход 27 стран. В том числе — какое влияние все это может оказать на его давно запланированную поездку в Москву. Так оно и было. Министры провели «насыщенные дебаты» о рычагах, которые следует использовать для освобождения Навального и тысяч его сторонников, арестованных во время демонстраций в субботу.

— Общий настрой таков, чтобы дать время увидеть, как складывается ситуация и как она будет развиваться, — сказал другой дипломат.

Приглашение Сергея Лаврова прилететь с визитом в Москву лежит у Борреля давно — со времени его назначения на пост главы дипломатии ЕС в конце позапрошлого года. Сейчас самое время им воспользоваться.

На саммите ЕС, запланированном на 25–26 марта, готовится дискуссия глав государств и правительств о том, как Европе в перспективе строить отношения с Россией, пережившей стремительную по историческим меркам мутацию из стратегического партнера пока не очень понятно во что. Отношение ЕС к России как к европейской демократической стране постоянно натыкается на препятствия и недоразумения.

«Европейский выбор» россиян все менее очевиден для Брюсселя. Но Россия — большой сосед и потенциально выгодный партнер.

Принятый Евросоюзом в конце декабря правовой механизм глобальной защиты прав человека позволяет наказывать злостных нарушителей с любым гражданством, где бы они ни находились и где бы ни совершили свои преступления. При этом не вводя санкции против их государства. Генерал такой-то нарушает — вот пусть и несет ответственность он, а не вся Россия.

Пока неясно, насколько это эффективно по отношению к закрытой государственной системе. Разве что если однажды весь репрессивный аппарат станет невыездным, а остальные граждане смогут свободно перемещаться по миру.

Боррель объявил, что согласовал с Москвой даты визита: 5 и 6 февраля. Там он проведет переговоры с Лавровым и доложит об их результатах Совету министров иностранных дел ЕС 22 февраля, чтобы до мартовского саммита ЕС «стратегическое» российское досье было готово.

— Мы обязательно поговорим с российским правительством о Навальном, — сказал он журналистам в Брюсселе после встречи министров ЕС. —…Сейчас самый походящий момент поехать и поговорить с российскими властями. Я не разделяю мнения, что если дела идут скверно, не надо разговаривать. Как раз наоборот.

Он фактически исключил «романтические» вопросы европейской прессы о том, намерен ли в Москве встретиться с Навальным. Скажем, в «Матросской тишине». Было бы забавно.

— Я был бы очень рад, если бы удалось увидеть Алексея Навального и контактировать с гражданским обществом в России, — сказал Боррель. Однако напомнил, что на этот раз летит по приглашению министра правительства, чтобы говорить с правительством.

Симпатии большинства европейского политического класса и «прогрессивной общественности» — на стороне Навального и его сторонников, а не российских властей. События 23 января, очевидно, укрепили их. Европейские министры, выстраивая реальную политику, действуют с оглядкой на избирателей их партий.

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Новый министр иностранных дел Литвы Габриелус Ландсбергис заявил, что новый правовой режим санкций ЕС за нарушения прав человека следует использовать в случаях с Россией. Его коллеги из Латвии и Эстонии поддерживают введение дополнительных санкций ЕС в отношении граждан России.

Габриелус Ландсбергис. Фото: EPA

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо из «Движения пяти звезд», которое так лоббировали кремлевские пропагандисты, заявил в воскресенье, что Рим готов поддержать новые запреты на поездки в ЕС провинившихся россиян и замораживание их активов. Его румынский коллега Богдан Ауреску публично поддержал введение новых санкций. Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес сказала, что не исключает никакого варианта ответа ЕС, если ситуация с гонениями на оппозицию и сокращением пространства для гражданского общества в России продолжит ухудшаться.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал отравление Навального фактом и попыткой убийства. По его словам, российские власти в этой ситуации заняли позицию «отрицания реальности». Он считает важным активизировать введенный осенью санкционный механизм в отношении России.

Германия настаивает на том, чтобы не торопиться и дать Кремлю больше времени. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, подводя итоги Совета ЕС, сказал, что надо подождать решения российского правосудия.

— Мы договорились сегодня дождаться решения суда, чтобы увидеть, будет ли Навальный освобожден через 30 дней, — заявил он журналистам, выходя из зала Совета ЕС. — Это еще не конец.