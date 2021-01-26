На митингах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, по последним данным ОВД-Инфо, по всей стране было задержано 3770 человек, из них на Москву пришлось 1481 человек. В ряде городов силовики часто нарушали права как самих демонстрантов, так и журналистов, которые освещали митинги. Согласно данным «Апологии протеста», известно о случаях насилия со стороны представителей власти как минимум в семи городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Красноярске, Ульяновске и Оренбурге.

Студент Алексей [имя изменено по его просьбе] рассказал «Новой», как его с товарищами задерживали в Москве на площади Воровского.

— [Мы] шли по улице Большая Лубянка, увидели впереди цепь ОМОНа и почему-то решили: если нас не пускают вперед, стоит просто повернуть направо. Когда все оказались на площади и осознали, что это огромный тупик и до поворота на улицу идти еще несколько десятков метров, цепь ОМОНа уже окружила площадь. Я по диагонали побежал обратно, как бы сквозь силовиков, но поскользнулся и подкатил прямо к ногам последнего, кажется, ОМОНовца. Попытался встать, но он со словами «убью, сука!» потребовал уткнуться лицом в снег, — говорит Алексей.

По его словам, в автозаке, в который студента завели силовики, было 40 человек, что сильно превышает количество сидячих мест и, соответственно, является нарушением соответствующего апелляционного определения Верховного суда РФ. До ОВД «Московский» их довезли ближе к восьми вечера, а из автозака выпустили уже только в девять.

— Перед входом от других сотрудников слышались ехидные «о, бывшие студенты идут» и «революционеры приехали».

Собрали паспорта, минут через тридцать начали звать сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться. Согласился только один человек, остальные единодушно отказались. Минут десять не понимали, что с нами делать. Потом кто-то зашел и сказал, что чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее выйдем. Все снова отказались, — вспоминает студент.

Выдача протоколов в ОВД «Московский» началась уже только ближе к полуночи. Большинство задержанных оформили по статье 20.2 ч. 5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), остальных — по статье 20.2 ч. 6 (действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу), наказание по этой части — до 15 суток административного ареста, у них 25 января начались суды.

Как говорит Алексей, по какому принципу одним вменили ч. 5, не предусматривающую ареста, а другим — ч. 6, неясно: «Как выбирали часть, не очень понятно, потому что взяли всех на площади, а не на улице. Но со слов одного из чуваков, он слышал, как они обсуждали, что хотят нескольким самым активным (спорящим, видимо) что-нибудь пожестче дать. Не ручаюсь за достоверность, не слышал. Адвоката не пропустили».

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Среди задержанных 23 января оказался и организатор проекта «Пространство Политика» студент ВШЭ Артем Берлин. Он также подтверждает слова Алексея о переполненных автозаках. По его словам, на момент, когда его завели в спецтранспорт, сидячих мест там уже не было.

— В момент окружения чувствуешь себя витринным товаром: очередной отряд 2-го оперативного полка бездействовал у входа в метро, пока один из замыкающих не крикнул, тыча в сторону друга, стоявшего с нами: «Этого берите!» Уже на подходе к нам аппетит вырос, и я тоже оказался для них предпочтителен: «Этого тоже берите». В итоге задержать решили практически всех, кто попался под руку: выбранного сначала друга, потом меня, схватившегося за него, потом еще двоих. Повалили, побили, друг стал задыхаться, мне расшибли руку и повели к автозаку, возле которого настойчиво потребовали продемонстрировать чудеса акробатики: сесть практически на шпагат для обыска, одновременно держать руки за головой и открывать рюкзак, — рассказывает о моменте задержания студент ВШЭ.

Почти всех из автозака, в котором находился Артем Берлин, повезли в ОВД «Ростокино»: «Задержанных после сбора паспортов отправили на зловещий третий этаж (как выяснилось позднее, там находился «класс службы», где на время разместили всех приехавших), мне позволили дождаться оказания помощи в холле. Вообще

надо сказать, ОВД, наверное, можно назвать «пятизвездочным»: не били, не выстраивали у стенки, отпустили с обязательством о явке по истечении трех часов.

После инъекции обезболивающего (рука к тому моменту неприлично опухла) меня отправили к остальным на все тот же третий этаж.

На Артема составили протокол по статье 20.2 ч. 5. Точно такой же составили и на аспиранта Валерия (полное имя есть в распоряжении редакции). Валерий рассказал «Новой», что его задержали на Тверской улице. К нему и его друзьям подошли сотрудники полиции и потребовали открыть рюкзаки, после чего без объяснения причин повели в автозак.

— Автозак был переполнен, пять человек стояли, пока мы ехали. Один из задержанных возмущался, что его не выпускают в туалет, после препираний его повели в часть автозака, где сидят полицейские, и там омоновец его несколько раз ударил в область почек, еще некоторых задержанных прикладывали об автозак, — рассказал Валерий.

Этот автозак уехал в ОВД «Кунцево», в котором впоследствии был введен план «Крепость», т.е. в отдел никого не впускали и не выпускали. Друзья не могли связаться с задержанным из «Кунцево» почти шесть часов: по словам Валерия, у них сразу отобрали телефоны. Адвокату Оксане Опаренко также не давали поговорить с активистами. Вместо положенных трех часов их держали в ОВД с пяти часов вечера до полуночи.

Среди тех, кого отвезли в «Кунцево», был и студент ВШЭ Дмитрий Посицельский, которого во время задержания ударили головой об автозак. Парня сначала оставили в ОВД на двое суток, а затем, после суда 25 января, арестовали еще на десять. Из здания суда его отвезли не в один из спецприемников, которые после митингов оказались переполнены, а обратно в «Кунцево». ОВД-Инфо сообщил, что в отделах полиции, как правило, условия содержания хуже и строже, чем в спецприемниках.

Помощью задержанным занимались несколько организаций, в том числе и «Апология протеста». Адвокат и старший помощник «Апологии» Александр Передрук рассказал «Новой», что после протестных акций 23 января к ним обратилось 196 человек, которые, помимо своих данных, прислали им еще и данные задержанных вместе с ними 757 человек. Также правозащитная организация заявила, что 15 человек, избитых на протестных акциях, обратились к ним за помощью.

По словам адвоката, чаще всего задержанным на митингах вменяют статьи, связанные с коронавирусным законодательством, — например, ст. 8-6-1 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» либо 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Также на активистов заводят административные дела по разным частям статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Наказание по самой популярной статье 20.2 ч. 5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) предусматривает от 10 до 20 тыс. рублей штрафа либо обязательные работы. По ряду статей есть наказание в виде административного ареста (например, за посты с призывами приходить на публичные массовые мероприятия).

— Мы считаем, что справедливость — это защита права на свободу собраний. Именно из-за этого мы оказываем помощь, потому что считаем, что

свобода собраний — это необходимый элемент здоровой демократии. Теперь справедливость может восторжествовать, только когда дела об административных правонарушениях в отношении граждан будут прекращены,

а граждане получат компенсацию морального вреда за те часы или сутки, которые они провели в отделах полиции, — заявил адвокат Александр Передрук. — Зная практику российских судов, мы не строим каких-то иллюзий, потому что и 2017 год, и 2018-й, и лето 2019-го показывают нам, что, как правило, во время массовых публичных мероприятий все дела об административных правонарушениях заканчиваются примерно одинаково. Прекращение дел об административных правонарушениях — это скорее редкость.