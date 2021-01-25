Били, потому что «слишком долго отвечал»

«Кто-то запугал родителей»

— 22 января, накануне акции, мне позвонила жена [жителя Пятигорска] Максима Бершака Ольга и сказала, что его задержали сотрудники отдела противодействия экстремизму за распространение информации о митинге и инструктаж. Меня в отделение к нему не пустили, — говорит юрист Лейсан Маннапова.

На следующий день суд Пятигорска арестовал Бершака на двое суток за «Нарушение установленного порядка организации и проведения митингов».

В ходе самой акции, по словам Маннаповой, она насчитала не менее 20 задержанных. Трое выглядели несовершеннолетними, информацию о них передали и в «ОВД-Инфо».

— Сейчас мы проверяем информацию по этим троим задержанным, но, похоже, кто-то запугал их родителей: не хотят делиться данными о произошедшем и раскрывать свои имена.

У «Комитета» есть информация, что у одного мальчика (эти данные приводит «ОВД-инфо») якобы отобрали телефон и проверяли личную переписку. Видела задержание третьей девочки, на вид ей лет 14. Могу сказать, что она очень драматизировала: ложилась специально так, чтобы ее волокли, и громко кричала, хотя никакой грубости со стороны полиции в ее отношении не было.

По словам очевидцев, часть митингующих в Пятигорске действительно провоцировали ОМОН, пока тот стоял вдалеке: молодые люди подходили к сотрудникам и тыкали пальцами в шлемы, за что вскоре и были задержаны.

«Использовали электрошокер»

Жестче, чем в Пятигорске, прошла акция в Оренбурге.

— По данным «ОВД-Инфо», в Оренбурге 19 задержанных, но мы точно можем сказать, что их больше 20, потому что нам звонили те, кто не смог связаться с адвокатами «ОВД-Инфо», — говорит юрист Сергей Бабинец. — Я сам был на митинге и видел, что сотрудники полиции и ОМОНа вырывали людей из толпы довольно жестко, избили дубинками компанию из трех человек, использовали электрошокер. Ни я, ни коллеги не заметили явной агрессии со стороны митингующих.

В Краснодаре, по официальным данным, 27 задержанных, по данным «ОВД-Инфо» — 28. В Telegram ходит видео, где бегущий полицейский бьет под коленку спотыкающегося митингующего.

— Задержанных доставляли в городской отдел полиции на Октябрьской и Садовой улицах. По словам коллег из ОНК, заявлений на представителей полиции о применении насилия нет. По нашим данным, в УВД на Садовой к задержанным не пускали адвокатов, ссылаясь на план «Крепость». Передачу с едой полиция не принимала, заявляя, что еда и вода для правонарушителей предусмотрена, — рассказали юристы Роман Веретенников и Сергей Романов.

В Москве в «Комитет против пыток» обратились пять человек, заявивших об избиениях при задержании, а также 16 человек, которые «пострадали и хотели проконсультироваться».

Московский юрист «Комитета» Георгий Иванов, опираясь на данные из поступивших в «Комитет» заявлений, рассказывает:

«Люди были избиты резиновыми дубинками, удары пришлись на голову и руки,

а некоторые задержанные были прижаты лицом к стенке автозака по причине того, что «долго отвечали на вопрос» — это то, что написали в заявлении обратившиеся. По словам наших заявителей, они не проявили агрессию вообще. Сейчас мы исследуем эти дела. Обратился один человек, живущий на Цветном бульваре, который возвращался домой, не имея при себе паспорта. За это проверяющий представитель полиции нанес удар по руке москвича дубинкой. Все заявители в данный момент на свободе, ожидают суда по административным нарушениям. Мы же, в свою очередь, начинаем собирать пакет документов для заявления о нанесении насильственных действий со стороны представителей органов».

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В то же время Георгий отмечает, что агрессию на митинге проявляли и сами протестующие.

О массовых задержаниях сообщают юристы «Комитета» в Нижнем Новгороде.

— По словам тех, кого отпустили, и по подсчетам ОНК, задержанных около 100 человек, — говорит юрист Альберт Кузнецов. — Первую половину митинга полиция вела себя корректно. К вечеру начала вести себя довольно агрессивно. Я был свидетелем того, как людей сбивали с ног и волокли по земле в автозаки, забрали нескольких подростков, задевали женщин. Сейчас проверяем информацию об избиении одного из задержанных в автозаке.

В Дагестане грубой силы к задержанным не применялось. Зато здесь были задержаны журналисты.

— На главной площади города было около 100 человек, из них 72 задержали, — говорит telegram-блогер Расул Асад. — В целом люди не сопротивлялись, их в тот же день и выпустили. Видел только, что одна женщина при задержании очень кричала. Задержали двух журналистов изданий «Черновик» и «Кавказский узел», но с ними провели беседу и тоже отпустили.

Василиса Ошарина — специально для «Новой»