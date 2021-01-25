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№ 7 от 25 января 2021

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Протесты 23 января. Что будет дальше? Стрим «Новой»

Гости стрима — Александра Баева, Калой Ахильгов, Григорий Юдин, Дмитрий Орешкин

Политика127

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23 января по всей России прошли акции протеста. По данным ОВД-инфо, в 125 городах задержали не менее 3695 человек. Обсуждаем в прямом эфире «Новой газеты», что значит 23 января на карте политических событий и что будет дальше.

 

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Теги:
акции протеста, стрим

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