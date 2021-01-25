ХАКАТОН
Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»
Материалы
Рубрики
Темы
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
Свежий выпуск
№ 7 от 25 января 2021Читать номер
Комментарии
Протесты 23 января. Что будет дальше? Стрим «Новой»
Гости стрима — Александра Баева, Калой Ахильгов, Григорий Юдин, Дмитрий Орешкин
Политика127
Мультимедиа «Новой» Новая газета
127
23 января по всей России прошли акции протеста. По данным ОВД-инфо, в 125 городах задержали не менее 3695 человек. Обсуждаем в прямом эфире «Новой газеты», что значит 23 января на карте политических событий и что будет дальше.
Делаем честную журналистику
вместе с вами
Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:акции протеста, стрим
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником