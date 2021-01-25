«В глаза им смотреть бесполезно»

Сергей Колотовкин после задержания. Фото из личного архива

Томский телеканал ТВ-2 взял интервью у одного из инициаторов акции «Бессмертный полк» журналиста Сергея Колотовкина. 23 января Сергей, как и тысячи человек в стране, был задержан бойцами Росгвардии на «несанкционированной акции». Его избили, сломали руку, приложили головой о ступеньку автозака. Все это сделали питерские силовики.

— И вот Гостиный двор, станция метро. Было темно уже. Дочь говорит: пишут, надо расходиться не по одному — винтят, когда людей мало, — вспоминает он. — И мы уже были одной ногой в метро. 30 метров от входа. <...> Они <омоновцы> не подошли, они выскочили, выдернули и поволокли. Я думал, что их было двое. Потом мне рассказали, что их было шестеро. <...> Положили у автобуса. Болевым приемом палец закрутили. И руку в этот момент, видимо, сломали, я даже не сразу понял.

На все попытки Колотовкина пошевелиться, на все просьбы к омоновцам следовал ответ: «Сука, лежи!»

Когда журналиста заносили в автобус, его ударили головой о верхнюю ступеньку. Супруге Сергея, попытавшейся узнать, куда его повезут, сначала ответили: «Идите нафиг». Лишь позже бойцы смилостивились, сообщив адрес отдела полиции и попросив ее «не переживать».

В отделе полиции, по словам Сергея, бойцы смеялись, заявляя: «На хера вы, ребята, туда пошли? Лучше приходите служить к нам». Колотовкин потребовал, чтобы ему вызвали скорую. Полицейские предложили ему просто уйти, но журналист настоял.

— По-моему, <они> слегка огорчились. У них же все молодняк. А тут дяденька взрослый, и неизвестно, что с ним будет. Сердце? Сахар? Давление? Вызвали-таки. Минут через двадцать приехала. Потом больница. Там два рентгена. Куча анализов. Перелом. Сказали, если в гипсе ходить — то месяца два, и не факт, что срастется. Надо пластину ставить.

Последний снимок перед задержанием. Фото: Сергей Колотовкин

По словам Сергея, он сомневается, подавать ли в суд на бойцов Росгвардии.

— Человека наказывать — тема отдельная. Я сам православный, в церковь хожу. Умышленно он сломал или так случайно получилось? В глаза посмотреть интересно было бы. А все остальное… <...> После всего этого я понял: заглядывать в глаза омоновцу или росгвардейцу, мол, у тебя ж мать есть, ты ж не фашист, — бесполезно. Они обвешаны портретами Путина, мне им нечего сказать. Они зомби. Впрочем, говорят, когда они в редкой цепочке стояли, ребята им говорили: если ты «за» — моргни. И некоторые моргали.

