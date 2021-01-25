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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
Последние свободные выборы, маньяки и политэмигранты
Подкаст «Книжная ссылка»: о чем журналисты пишут книги
«Новая газета»редакция
Журналисты не только делают разоблачающие расследования, но и пишут книги, благодаря которым жизнь в России становится немного понятнее. В первом выпуске нового сезона подкаста «Книжная ссылка» Сергей Лебеденко и Владимир Еремин читают новую книгу Михаила Зыгаря, true crime Саши Сулим об ангарском маньяке и исследование Александра Солдатова и Ирины Бороган о непростых отношениях Кремля с политэмигрантами. Действительно ли Ельцин фальсифицировал выборы 1996 года, почему серийных убийц в нашей стране ловят десятилетиями и откуда у российских властей взялась традиция травить ядом своих политических противников? Подкаст записывался до событий 23 января.
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