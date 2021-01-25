Трещина на «витрине»

«Крымский консенсус» дал сбой. На полуострове, который служил визитной карточкой достижений Владимира Путина, более 200 человек приняли участие в протестах 23 января. Это — первые оппозиционные акции в Крыму за семь лет нахождения в составе России. Символично, что они прошли именно там, где начиналась «крымская весна»: на площади Нахимова в Севастополе и на площади Ленина в Симферополе. Теперь молодежь там скандирует не «Крым — Россия — навсегда», а «Жулики и воры, пять минут на сборы». Почему?

Фото: Подслушано в Севастополе / «Вконтакте»

Разочарование в российских властях на полуострове накапливалось долго. Сначала пришло осознание, что московских зарплат в Крыму не будет, что зарабатывать 25 000 рублей в месяц — норма, а если получаешь больше 40 000 (чуть больше $500) — должен быть счастлив. Затем оказалось, что

не будет и социальных лифтов: «теплые» места распределились между бывшими представителями украинской элиты, между приближенными главы Крыма Сергея Аксенова, а в Севастополе — и вовсе между приехавшими «с материка» назначенцами.

23 января в Симферополе. Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Существовавшие при Украине блат и коррупция никуда не ушли, но всех избавили от правил. За пять лет работы журналистом в Крыму я не раз слышала: «При Украине все было понятно: ты пришел, заплатил, и твой вопрос решили. При России ты можешь заплатить трижды, но вопрос так и не решат».

Еще в 2015 году население полуострова демонстрировало потрясающий уровень поддержки Владимира Путина и «Единой России». Заявления о готовности терпеть «камни с неба» ради светлого будущего звучали серьезно. Я сама как человек, родившийся и выросший в Севастополе, тогда разделяла эти взгляды и радовалась, что мне перестанут навязывать украинский язык. Но плата за это оказалась слишком высока. Российские реалии оказались совсем не такими, как показывали по федеральным каналам.

Сильнее всего по настроениям жителей полуострова ударил тотальный передел собственности.

Тысячи гектаров в Севастополе, которые Минобороны отнимает у жителей частного сектора, заявляя, что при СССР это были земли ведомства. Изъятые участки на Южном берегу Крыма под застройку, бенефициарами которой станут люди из окружения главы Крыма Сергея Аксенова и спикера Госсовета республики Владимира Константинова. При этом — никаких компенсаций. Это называется просто: прививка бесправия.

Жаловаться на передел в Москву, президенту, крымчане пробовали тысячи раз. Никому не помогло.

Второй фактор недовольства — рост цен. Любой, кто отдыхал в Крыму до 2014 года, помнит: ценники на продукты, медикаменты, одежду были как минимум на 20% ниже, чем в России. Сегодня картина обратная: цены на базовые продукты на полуострове на 30% выше московских.

Третий фактор — проблемы для бизнеса. Малый и средний бизнес из-за экономической блокады находится на грани выживания и часто не выживает. Привычная для крымчан туристическая отрасль — в упадке. До 2014 года 70% туристов в Крыму составляли украинцы, теперь они на полуостров не едут, а россияне по-прежнему предпочитают Турцию и Краснодарский край. Для развития предпринимательства власти годами обещают построить индустриальные парки. Ключевое слово — обещают.

Фото: Подслушано в Севастополе / «Вконтакте»

На этом фоне СМИ бесконечно твердят о новых миллиардах рублей, выделенных на Крым и Севастополь. Куда они идут? Трасса «Таврида» и новый аэропорт — это хорошо, новые детсады и школы действительно появляются, хотя и в меньшем количестве, чем было анонсировано. Далеко не флагманские проекты, такие как больница имени Семашко в Симферополе, сдаются с опозданием в несколько лет. А на некоторых — как, например, на очистных сооружениях «Южные» в Севастополе — деньги просто исчезают.

Читайте также Другая единая Россия. 23 января родился контур новой российской политики

Многие живописные места крымского побережья для населения и туристов стали недоступны. Как крымчане и севастопольцы должны реагировать на расследование Навального о дворце в Геленджике, если они прекрасно знают, чьи резиденции находится за высокими заборами около поселка Олива и на мысе Сарыч? Из-за этих резиденций люди, живущие у моря, не могут попасть на пляж и вынуждены ездить купаться в соседние поселки.

Долгое время жители полуострова протестовали исключительно против местных элит. Но со временем стало понятно, что региональные чиновники — не голова рыбы. Кремль упустил единственные два региона (не считая Чечни), где еще несколько лет назад пользовался безоговорочной поддержкой. Зато теперь можно сказать, что полуостров действительно причалил к «родной гавани».