Два раза Q

20 января, дня инаугурации Байдена, сторонники Дональда Трампа из движения QAnon ждали как второго пришествия Христа. Они ждали, что Трамп подаст тайный сигнал и американская армия проведет массовые аресты представителей так называемого глубинного государства, все эти годы мешавших президенту. Эти люди — лидеры демократической партии, голливудские звезды, финансисты, а также папа римский и далай-лама — не те, кем кажутся, убеждены в QAnon. На самом деле они являются сатанистами, педофилами и каннибалами. Звучит как безумная теория заговора, но за три года это движение из маргиналов, скрывающихся где-то на окраинах Всемирной паутины, вышло на авансцену. О «Кьюаноне» говорил президент Трамп, о приверженцах Q пишут СМИ, их запретили в крупнейших соцсетях, а ФБР называет их «внутренней угрозой», «доморощенными террористами». Из онлайна движение вышло в офлайн, в реальную жизнь, и Америка испугалась.

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QAnon и взятие Капитолия

Буква Q присутствовала в атрибутах одежды и на плакатах толпы, ворвавшейся 6 января в здание Капитолия. Весь мир увидел странного человека с раскрашенным лицом, голой грудью, в меховой шапке с рогами. Он находился в центре событий, спорил с полицией, нес плакат «Меня сюда послал Q». Джейк Энджели (полное имя — Джейкоб Энтони Энджели Ченсли) — актер (в основном озвучки и эпизодов), писатель (автор двух книг, изданных на собственные средства), а еще — убежденный сторонник Трампа и теории заговора QAnon. Клички — Шаман Q и Одинокий Волк Йеллоустоуна. 9 января он был арестован по федеральным обвинениям в «сознательном проникновении или пребывании в здании, или на территории без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и беспорядках на территории Капитолия». Уроженец Аризоны посещал колледж, где изучал психологию, философию, религию и керамику. Ченсли прослужил два года на военном флоте, но отказался делать прививку от сибирской язвы и был уволен. На Капитолий он пришел в качестве последователя движения, верящего, что настанет день, который они называют бурей (The storm), президент Трамп арестует крупнейшую секту политиков-педофилов, к которой последователи движения причисляют Хиллари Клинтон, Барака Обаму, Джорджа Сороса, Опру Уинфри, Тома Хэнкса, Эллен ДеДженерес и многих других. Приверженцы «Кьюанона» считают, что в дополнение к растлению детей члены этой группы убивают и едят своих жертв, чтобы извлечь из их крови химическое вещество, продлевающее жизнь. По их теории, Трамп был завербован высшими военными генералами, чтобы баллотироваться на пост президента в 2016 году, а затем разрушить преступный заговор педофилов, положить конец их контролю над политикой и средствами массовой информации и привлечь их к ответственности.

Сторонники «Кьюанона» обсуждают и другие теории заговора: НЛО, убийство Джона Кеннеди («президент выжил»), «правду» об 11 сентября («самолет террористов не врезался в Пентагон») и т.п.

Но главная идея — Америкой и миром правят сатанисты-педофилы, в том числе руководители Демпартии. Владимир Путин в этой альтернативной реальности — один из мировых лидеров, которого контролирует всемирный заговор сатанистов, но он это понимает и активно им противодействует, то есть, как и Трамп, является борцом с мировым злом.

Еще один участник штурма Капитолия, 41-летний Дуглас Дженсен, сдался полиции штата Айова через два дня после беспорядков 6 января. Следователи говорят, что он сказал им, что называет себя одним из лидеров осады Капитолия, на нем была футболка со знаком Q, он приехал из Айовы в столицу, чтобы участвовать в апокалиптических событиях, предсказанных «Кьюаноном». «Он хотел, чтобы его футболку видели на видео, чтобы движение стало популярней», — написала в обвинительном заявлении спецагент ФБР Джули Уильямс. Дженсен во главе толпы пытался прорваться в зал к законодателям, угрожал офицеру полиции Юджину Гудману (афроамериканцу). Свои «подвиги» он выложил в соцсетях, дополнительные улики полиции были не нужны. Полицейский Гудман в одночасье стал национальным героем, на церемонии инаугурации он эскортировал вице-президента Камалу Харрис.

После 6 января, когда полиция и нацгвардия быстро очистили Капитолий от толпы, хотя пролилась кровь и погибли 5 человек, последователи Q стали ждать наступления бури в день инаугурации.

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История Q

В октябре 2017 года на сайте 4chan, известном по «токсичной доске объявлений», где публиковались расисты, неонацисты и прочие экстремисты, появилась запись с анонимного аккаунта человека, назвавшего себя Q Clearance Patriot («патриот Q с допуском к секретной информации»). Он утверждал, что является высокопоставленным офицером разведки, имеющим доступ к секретной информации о войне Трампа против глобальной кабалы. И предсказал, что эта война вскоре завершится «бурей» — назначенным временем, когда президент окончательно разоблачит кабалу и восстановит величие Америки. Кто такой Q, до сих пор неизвестно. Ученые из Швейцарии, анализирующие стилистические алгоритмы посланий (их было более 1000), утверждают, что Q — как минимум два разных человека. Предположений о личности создателя этого движения множество — от самого Трампа или его ближайшего советника до интернет-тролля, целью которого было показать убогий интеллект подлинных трампистов. Ясно одно: если это был розыгрыш, то он очень далеко зашел. Движение действует, хотя сам Q перестал публиковать свои послания — всегда загадочные, полные сокращений и адресованные в виде вопросов последователям.

Почему день икс назвали бурей? 5 октября 2017 года Дональд Трамп произнес непонятные слова на встрече со старшими военными чинами страны, которые «верующие в QAnon» (а иначе их называть трудно) восприняли как доказательство плана президента по разрушению кабалы. Позируя на телекамеры, президент сказал: «Вы, ребята, знаете, что это означает? Может быть, это затишье перед бурей».

Сторонники «Кьюанона» считают, что Трамп посылал закодированное сообщение о своих планах разрушить мировую кабалу с помощью военных. Конспирологи внимательно анализировали все слова и действия Трампа, выискивая скрытые смыслы. Когда Трамп стоял в окружении 17 флагов, они восприняли это как знак того, что он посылает им секретные сообщения (Q — 17-я буква алфавита.) Когда он надевал розовый галстук, они интерпретировали это как знак того, что он освобождает детей, ставших жертвами торговли людьми (некоторые американские больницы используют «розовый код» в качестве обозначения похищения ребенка.) Сторонники QAnon находят друг друга по определенным хештегам и одежде с буквой Q или аббревиатурой WWG1WGA («Где один, там и все»). У движения появились известные поклонники. Например, создатель компьютерной игры Minecraft Маркус Перссон в марте 2019 года написал твит «Q говорит правду. Не верьте СМИ».

Количество подписчиков QAnon резко возросло из-за коронавируса — движение создавало чувство общности для изолированных из-за пандемии людей, побуждая участников «проводить собственные исследования» и делиться своими выводами. Переводчики запутанных и зашифрованных посланий Q сами по себе стали знаменитостями, распространяя теорию о педофилах во власти на основных сайтах, таких как Facebook, Twitter и YouTube, и собирая деньги с помощью призывов к благотворительности или продажи товаров с символикой, пока их не стали запрещать популярные платформы, после того как верующие в Q были обвинены в совершении преступлений. Один — в убийстве босса мафии в Нью-Йорке в прошлом году, другой — в угрозе убийства Байдена, тогда еще одного из кандидатов в президенты.

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Первым был 30-летний Мэтью Филлип Райт. 15 июня 2018 года на бронированной машине, вооруженный автоматической винтовкой, он заблокировал движение по шоссе к плотине Гувера в Неваде. Райт требовал «обнародовать полный доклад генерального инспектора» юстиции М. Хоровица по итогам расследования ФБР в деле Хиллари Клинтон. Q намекал, что публике представлена лишь существенно отредактированная версия, а полная содержит в себе массу компрометирующих сведений о Хиллари Клинтон, руководстве Демократической партии, ФБР и других врагах Трампа. На самом деле нет никаких свидетельств существования полной версии.

Тогда-то ФБР поняло, что QAnon представляет потенциальную угрозу внутреннего террора. Конспирологи наводняли социальные сети ложной информацией о Covid-19, протестах BLM и выборах. Они привлекли многих родителей, чьи дети пропали без вести, или тех, кто боится этой угрозы, хештегом «Спасем детей» (#SaveTheChildren). Начинали с разговора об опасности торговли детьми, а затем направляли разговор в русло конспирологии — причина якобы в том, что «глобальная клика сатанистов» извлекает из крови детей продлевающее жизнь химическое вещество. «Кьюанон» очень мешал общественным организациям, занимающимся реальным поиском пропавших детей, число которых, по данным ФБР, в Америке ежегодно составляет около 460 тысяч.

Главным лозунгом этого движения оставался «Верь в план» (Trust the plan).

Некоторые последователи QAnon считали, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был частью «плана», и когда Трамп решил не прощать Ассанжа перед уходом с поста, конспирологи были разочарованы. В течение трех лет база сторонников этого движения неуклонно росла, хотя сообщения Q переходили с сайта на сайт и каждый из этих сайтов использовал систему проверки личности.

Приверженцев «Кьюанон» называют продолжателями конспирологов Pizzagate, которые сразу после выборов 2016 года еще заявляли, что Хиллари Клинтон и ее ближний круг управляли детской секс-торговлей... из подвала пиццерии в Вашингтоне, округ Колумбия. Среди недавнего — серия фейковых интернет-статей, видео на YouTube и твиты, которые стали вирусными среди поклонников «Кьюанона», о том, что Трамп провел тайную военную операцию на территории США. Слухи впервые появились на сайте радиоведущего Хэла Тернера. Якобы Китай тайно отправил танки в штат Мэн через Канаду. После небольшого землетрясения в Мэне в начале декабря конспирологи сообщили, что землетрясения были результатом воздушного удара по распоряжению Трампа. Еще одно утверждение — Верховный суд не поддержал иск сторонников Трампа по отмене результатов выборов якобы из-за звонков с угрозами членам коллегии судей от Верховного судьи Робертса.

В течение этих лет Q предсказывал, что массовые аресты членов преступного клана будут происходить в определенные дни, что определенные правительственные отчеты выявят злодеяния сатанистов и что республиканцы будут побеждать на выборах в 2018 и 2020 годах. Ни одно из этих предсказаний не сбылось. Но большинству верующих в «Кьюанон» было все равно. Они просто находили способы переформулировать повествование, игнорировать расхождения и двигались дальше.

СМИ полагают, что число закоренелых сторонников QAnon исчисляется сотнями тысяч, а тех американцев, кто верит в государственный заговор против Трампа, но не в кабалу сатанистов — пожирателей детей, неизмеримо больше — десятки миллионов. К середине января только один Twitter приостановил более 70 тысяч аккаунтов, связанных с Q, поскольку пытался обуздать вредную деятельность в преддверии президентской инаугурации.

Трамп — центральная фигура сторонников движения — высоко оценил эту группу. На пресс-брифинге в Белом доме он заявил: «Я слышал, что это люди, которые любят нашу страну». В другой раз он отказался осудить последователей QAnon в ходе предвыборной сессии ответов на вопросы избирателей, сказав, что все, что он знает об этом движении, — это то, что «они против педофилии». Трамп десятки раз делился постами от последователей QAnon в своих аккаунтах в социальных сетях. Когда его спросили об утверждениях Q о том, что Трамп якобы спасает нацию от сатанинского культа педофилов, Трамп заявил, что ничего об этом не знает, но тут же спросил: «Разве это плохо? Если я могу помочь спасти мир от проблем, я готов это сделать». Через несколько минут пользователи Instagram начали праздновать признание Трампом теории заговора на трибуне Белого дома, загружая его видео. «Ну, мы уже давно ждали этого момента, мягко говоря, спасибо вам, realDonaldTrump», — написала одна из пользователей Instagram своим 19 тысячам подписчиков.

Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: EPA

Бывший губернатор Флориды Джеб Буш (брат президента Джорджа Буша-младшего), который в 2016 году боролся с Трампом за выдвижение от Республиканской партии, написал в твиттере: «Почему бы президенту не надрать задницы сторонникам QAnon? Психам, негодяям, ненавистникам нет места ни в одной из партий». Исследователи фейковых новостей, распространяемых в соцсетях, из фирмы News Guard обнаружили, что теория заговора Q набирает популярность в Европе, ее последователи используют Facebook и Twitter.

«Нас отыграли и предали»

За несколько дней до инаугурации Дональд Трамп встретился в Овальном кабинете с нынешними и бывшими советниками, включая бывшего советника по нацбезопасности, отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна, осужденного за утаивание связей с Россией и помилованного президентом накануне ухода с должности. Информированный источник сказал, что Флинн выступил за крайний способ отменить ноябрьские выборы — объявление военного положения. Этого от Трампа ждали сторонники «Кьюанона» и некоторые республиканцы. Появился новый хештег «Перейти Рубикон» (#crosstherubicon), отсылающий к Юлию Цезарю, который пересек реку Рубикон вопреки воле римского сената, фактически положив начало гражданской войне и диктатуре.

Вплоть до последней минуты президентства Трампа некоторые приверженцы Q ждали, что Трамп сделает что-то впечатляющее. Один из них в среду утром призвал «помолиться», потому что следующие пять часов «определят судьбу мира».

После того как Трамп не дал конспирологам никаких намеков на план захвата США в своей заключительной речи на базе Эндрюс, один из пользователей пожаловался в Telegram, что «сейчас просто не осталось смысла, мы все были отыграны».

В канале Telegram с более чем 18 400 сторонниками Qanon мнения разделились: есть те, кто по-прежнему призывает других «доверять плану», и те, кто говорит, что они чувствуют себя преданными. «Теперь это очевидно. Ни плана, ни Q, ничего», — написал один из пользователей. «Все кончено», — посетовал другой. «Он нас продал, — уверен третий. — Пришло время революции». «Мы только что стали свидетелями самого большого преступления, когда-либо совершенного в истории Соединенных Штатов, в прямом телеэфире», — заявил пользователь Gab @ MajorPatriot, которого Трамп в прошлом несколько раз ретвитнул.

Свято место пусто не бывает. Немедленно появились теории о том, что государственный переворот все же произойдет и Трамп будет приведен к присяге 4 марта. «Кто-нибудь знает, чего нам следует ждать дальше или каким может быть следующий шаг?» — спросил пользователь, который сказал, что хочет «большой победы» и арестов. Опрос более чем 36 тысяч голосов, проведенный на другом канале QAnon в Telegram перед инаугурацией, показал, что 34% считают, что «у военных и Трампа есть план в ближайшем будущем».

К полудню — новый поворот в теории заговора или новый троллинг уже от сторонников демократов. Запущена теория о том, что Байден был их настоящим спасителем все это время. «Байден — это Q», — сообщает пост на donald.win.

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И последнее. Как отмечают исследователи феномена QAnon, в корне неверно рассматривать его как исключительно политическое движение. Это и своеобразная религия, дающая членам клуба ощущение, что они получают внимание и социальную помощь, а также ежедневную повестку, о чем думать, на кого надеяться и кого ненавидеть, ответы на вопросы «что делать?» и «кто виноват?». Это и вариант компьютерной игры, представляющей альтернативную реальность с ее заговорами и загадками в посланиях Q.

Как призналась в интервью «Нью-Йорк таймс» 57-летняя писательница и актриса Валери Гилберт, одинокая женщина с собакой и двумя котами, проживающая в Манхэттене, «пиццагейт» — теория, утверждавшая, что демократы управляли детской секс-торговлей из вашингтонской пиццерии и что все это было подробно описано в кодовых письмах Хиллари Клинтон, — взорвала ее разум. Если это правда, подумала она, то это соединит все подозрения относительно элит и объяснит ужасную правду, которую они скрывали. «Мир открылся для меня в цвете, — сказала Валери. — Это было похоже на Матрицу, все просто начало загружаться».

В прошлом она восхищалась хакерами из Anonymous, Джулианом Ассанжем и Эдвардом Сноуденом. Большую часть своей жизни Гилберт была зарегистрированной сторонницей Демпартии, но на президентских выборах 2016 года проголосовала за Джилл Стайн, кандидата от Партии зеленых, решив, что обе основные партии коррумпированы. Готова ли она взять оружие ради Q? «Я цифровой солдат, — улыбается Гилберт, — я работаю через компьютер».

Тех, кто готов с оружием отстаивать безумные идеи, среди сторонников «Кьюанона» — абсолютное меньшинство. Огромное интернет-сообщество— мамочек с левыми идеями, занимающихся йогой, либертарианцев, борющихся против цензуры в интернете, трампистов и т.д. — объединил лозунг «Остановите воровство (на выборах)». Как пишет NYT: «В Q верят молодые и старые, мужчины и женщины, образованные и нет. В каждом американском сообществе их немало — дантистов, пожарных и агентов по недвижимости, которые однажды исчезли в кроличьей норе социальных сетей и больше не вернулись».

QAnon вышел за рубежи США. Значит, дело не столько в Трампе, сколько в нас самих.