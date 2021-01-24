Заговорщики Германской империи

Движение QAnon, основанное на теории заговора мировой элиты, зародилось в США и до недавнего времени оставалось уделом небольшой группы фанатиков. А потом началась пандемия, и все страхи и конспирологические версии вокруг вируса — о его искусственном происхождении, ужасах обязательной вакцинации, карантине как способе поработить людей — попали на благодатную почву уже существующей безумной теории. QAnon вышел за пределы Штатов и нашел своих сподвижников везде, особенно в Германии.

Анонимные телеграм-каналы с несколькими тысячами подписчиков разрослись до сотен тысяч. Появились новые лидеры мнений, которые ежедневно кормят своих подписчиков тоннами фейков, в которых перемешались мифы о вирусе, национализм, антисемитизм, намерение сделать Германию снова великой, недоверие к официальной власти.

«Все комментарии, которые я вижу, — от людей, находящихся в пучине отчаяния. Вы думаете о том, что вы знаете, и о тех, кто не знает ничего, вы слышите об обязательном ношении масок, принудительной вакцинации, цензуре. <…> Люди должны осознать истинное значение свободы. Нашим отцам-основателям пришлось вести войну с самой могущественной державой в мире, большинство людей думали, что она окончена прежде, чем она началась, но война обернулась в пользу патриотов», — это отрывок из одного поста, опубликованного 20 января в Telegram-канале Qlobal-Change. Пост длинный, в нем много слов об истинной свободе и патриотизме, а также отсылок к неким таинственным посланиям Трампа. Выше, тем же днем — фотографии с приведения к присяге Джо Байдена и Камалы Харрис, сопровожденные подписями: «Камала врет дальше», «А теперь врет Байден». Многочисленные статьи с сомнительных сайтов с заголовками вроде «55 человек умерли после получения вакцины». Репосты других каналов и собственные сообщения с призывом бороться против ограничительных мер: «Когда западная элита осознала, что подданные охотно примут драконовские меры по борьбе с коронавирусом, она призвала их к образу жизни в режиме повышенной готовности, при котором «возврата к нормальной жизни» не будет в обозримом будущем, а возможно, никогда». Критика крупных корпораций, ретвиты Трампа, карикатуры на Байдена.

Это самый крупный Telegram-канал на немецком языке, посвященный QAnon, созданный в 2018 году. К марту прошлого года — в начале пандемии — он начитывал чуть больше 20 тысяч подписчиков. Сейчас их число превысило 165 тысяч.

Где собираются конспирологи

Как именно QAnon распространяется в Германии? Берлинский фонд Амадеу Антонио (назван так по имени рабочего из Анголы, убитого в ходе ультраправых погромов в 1990 году), который занимается изучением национализма, расизма и антисемитизма, в декабре посвятил этому феномену почти 50-страничный доклад.

Как и в США, активисты движения используют имаджборды — сайты, структурированные по принципу доски объявлений, где можно оставлять такие объявления анонимно, и публикуют там так называемые Q-drops — своего рода послания с «особым смыслом», который должны расшифровывать сторонники. Сторонники — а их много — распространяют эти послания дальше, через другие сайты и соцсети. «Вырастающий из этого простор для интерпретаций таких посланий приводит к тому, что их очень сложно опровергнуть», — говорят авторы исследования.

Главный канал распространения — социальные сети, которые особо не регулируются.

Facebook и YouTube часто помечает видеоролики с идеями QAnon как ложную информацию, поэтому последователи движения чаще всего используют Telegram или Discord — еще одна соцсеть,

в которой можно создавать тематические группы и каналы.

Помимо анонимных каналов, большую роль играют «амбассадоры» идей QAnon. Один из них — Оливер Янич, журналист, основатель «Партии разума», сторонники которой пропагандируют свободный рынок, борьбу с миграцией, отрицают изменение климата. Кроме того, выступают с поддержкой националистической «Альтернативы для Германии». Работал в журнале Focus Money, откуда был уволен в 2010 году за рекламу в своих материалах собственной партии. Через два года был условно осужден за манипулирование фондовым рынком вместе с несколькими трейдерами.

Янич — популярный блогер. Будучи активным сторонником теорий заговора, он распространял их через свой YouTube-канал, собрав там более 160 тысяч подписчиков. Янич активизировался задолго до пандемии — так, одной из любимых тем его эфиров была теория о подготовке теракта 9/11 американскими спецслужбами, а также борьба с мигрантами. В октябре YouTube удалил канал Янича, перед этим его аккаунты также удалили Instagtam и Twitter. Cейчас основная площадка блогера — Telegram. Там он активно комментирует внутреннюю политику Германии — например, предложение правящей коалиции расширить часть Конституции про права детей фразой о том, что «конституционные права детей, их право развиваться в самостоятельную личность нужно уважать и защищать». Янич пишет, что это «педо-сатанистская повестка, как только это будет в Основном законе, они скажут, что ребенок имеет право принимать решение о своей половой принадлежности или о том, какого сексуального партнера он хочет». Следующий пост — фотография ребенка с опухшим лицом, сопровождаемая статьей из блога о серьезных побочных эффектах вакцины. Дальше — репост статьи о том, что с помощью сканирования автомобильных номерных знаков правительство собирает персональные данные граждан, потом статьи о том, что пациенты с коронавирусом на самом деле умирают от сепсиса, потом — о дружбе Байдена с Биллом Гейтсом.

В общем, телеграм Оливера Янича — идеальный пример свалки всех возможных конспирологических теорий, но подписаны на него более 170 тысяч человек, каждый пост собирает по 30–40 тысяч просмотров.

Трамп-освободитель

Националистические взгляды Янича и его любовь к «Альтернативе для Германии» — не случайность. Заметная часть движения QAnon — так называемые рейсхсбюргеры (Reichsbürger, дословно — «житель рейха»). Рейхсбюргеры признают не современную ФРГ, а немецкий рейх в границах до 1937 года. Участники движения имеют особые удостоверения личности рейхсбюргера.

29 августа в Берлине прошла самая массовая акция противников ограничительных мер — по подсчетам властей, в уличных протестах участвовало примерно 40 тысяч человек. Протестующие прорвали оцепление перед Рейхстагом, однако не смогли войти в само здание, в итоге в тот день было задержано около трех тысяч человек. Наряду с плакатами против масок и социальной дистанции часть протестующих несли в руках черно-бело-красный флаг Германской империи — символ рейхсбюргеров.

Фото: EPA

«На первый взгляд сложно понять, как эти люди могут быть связаны с верой в Дональда Трампа как в освободителя, — говорят авторы исследования фонда Амадеу Антонио. — Но уже с весны 2020 года стало заметно, что рейхсбюргеры и другие сторонники суверенного государства положительно относятся к QAnon. Поводом стали учения НАТО «Защитник Европы-2020».

Сторонники QAnon тогда начали распространять сообщения, в которых говорилось, что учения — лишь прикрытие, а на самом деле Дональд Трамп собирается освободить Германию от правительства Ангелы Меркель.

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Заговоры и здоровый образ жизни

Еще один тренд, который отмечают исследователи:

идеи QAnon, немного трансформируясь, умело проникают на, казалось бы, чуждые им по своей природе площадки типа Instagram — соцсеть для красивых фотографий

и обсуждения путешествий, здорового образа жизни или детей. Тут проводниками идей QAnon становятся «инстаграм-инфлюэнсеры» с большим числом подписчиков, чаще — женщины: многодетные мамы, поборницы здорового образа жизни и вегетарианства. Слова об опасности вакцинации от коронавируса и о его безобидности по сравнению с обычным гриппом органично вплетаются в антипрививочную повестку, в идеи альтернативной медицины и необходимость укреплять организм естественными средствами, не используя лекарства, а посты часто сопровождаются хештегами вроде #qamom или #savethechildren. Подписчики, которые привыкли доверять своим блогерам в вопросах здоровья, красоты или воспитания детей, быстро обращаются в новую веру — QAnon.

Так, конспирологическое движение Германии летом пополнилось еще одним именем — Аттилы Хильдмана, повара, автора книги Vegan for Fun, вегана и фуд-блогера. Уже несколько лет он ведет YouTube-канал, где сейчас 73 тысячи подписчиков. Раньше Аттила публиковал там видеорецепты тайского веганского карри, рассказывал, как правильно делать протеиновый коктейль, и размещал мотивационные ролики с призывом заботиться о природе и своем теле.

Сейчас повар перебрался в Telegram, у его канала больше 114 тысяч подписчиков. Там он призывает всех прийти на митинг 23 января, чтобы «положить конец покушению на свободу и самоопределение, корона-диктатуре и разрушению жизни». Хильдман активно борется с Ангелой Меркель — в одном из постов он называет ее врагом номер один немецкого государства, а ее друзьями — Ротшильда, Рокфеллера и Гейтса. В другом посте призывает закупать бензин и еду, потому что «грядет великая война». В эпидемии коронавируса он по очереди винит масонов, евреев, НАСА и Америку в принципе.

В своей конспирологии Хильдман пошел еще дальше других — в начале эпидемии он стал активным сторонником QAnon, но потом разочаровался в движении и предупреждает остальных, что QAnon на самом деле используют в своих целях ЦРУ, Моссад и британская разведка.

Исследователи конспирологических теорий не удивляются, что именно сейчас настало время расцвета QAnon. «Многие жаждут историй, способных придать их жизни смысл, который они не находят в повседневном, — говорит аналитик фонда Амадеу Антонио Миро Диттрих. — Они чувствуют себя потерянными в мире. Иногда случается, что они поворачиваются к правому экстремизму, к его нарративу борьбы — против ислама, против миграции или евреев. А здесь мы видим поворот к теориям заговора: человек вдруг становится великим воином в борьбе против сатанистов или против издевательств над детьми — и в конце концов снова против евреев, потому что очень многое связано с антисемитскими предрассудками. QAnon работает как онлайн-игра, где у вас все время новые головоломки, задания и персонажи. И само по себе приобретенное «знание» запечатлевается очень глубоко».