Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 6 от 22 января 2021

Читать номер
Сюжеты

«Нам надо больше гулять вместе»

Голоса протестов 23 января: иммерсивный выпуск подкаста «Что нового?»

Общество6

Надежда Юроваспециально для «Новой»

6
 

В субботу по всей России прошли акции протеста против ареста Алексея Навального, коррупции и несменяемости власти. На улицы, несмотря на несогласованность мероприятий, вышли десятки тысяч человек, многих избили и задержали силовики. Это была крупнейшая несанкционированная акция в России за последние годы, больше всего – около 40 тысяч человек – вышли в Москве. Ведущая «Что нового?» Надежда Юрова записала новый выпуск подкаста прямо из гущи событий на Пушкинской площади.

слушайте, где удобно

Castbox | Soundcloud | VK | Googple Podcasts | Apple Podcasts | Яндекс Музыка

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
навальный, россия, протесты

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera