«Нам надо больше гулять вместе»

В субботу по всей России прошли акции протеста против ареста Алексея Навального, коррупции и несменяемости власти. На улицы, несмотря на несогласованность мероприятий, вышли десятки тысяч человек, многих избили и задержали силовики. Это была крупнейшая несанкционированная акция в России за последние годы, больше всего – около 40 тысяч человек – вышли в Москве. Ведущая «Что нового?» Надежда Юрова записала новый выпуск подкаста прямо из гущи событий на Пушкинской площади.