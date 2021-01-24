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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
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«Нам надо больше гулять вместе»
Голоса протестов 23 января: иммерсивный выпуск подкаста «Что нового?»
Надежда Юроваспециально для «Новой»
6
В субботу по всей России прошли акции протеста против ареста Алексея Навального, коррупции и несменяемости власти. На улицы, несмотря на несогласованность мероприятий, вышли десятки тысяч человек, многих избили и задержали силовики. Это была крупнейшая несанкционированная акция в России за последние годы, больше всего – около 40 тысяч человек – вышли в Москве. Ведущая «Что нового?» Надежда Юрова записала новый выпуск подкаста прямо из гущи событий на Пушкинской площади.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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