петиция
«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Репортажи
Мирные протесты закончились насилием над людьми. Видео
Как действовал ОМОН и полиция 23 января. На акциях пострадали и журналисты, в том числе корреспонденты «Новой»
Общество1 246
«Новая газета»редакция
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Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в десятках российских городов. В Москве, по оценке Reuters, на акцию вышли примерно 40 тысяч человек, в то время как в МВД сообщили о четырех тысячах участников. Среди городов, где также прошли протесты — Владивосток, Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар и многие другие. Во время силового разгона акции на Пушкинской площади в Москве под удары ОМОНовцев попали пятеро журналистов «Новой газеты». Силовики задержали не меньше 3200 человек на акциях протеста по всей России.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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