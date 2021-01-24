Мирные протесты закончились насилием над людьми. Видео

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в десятках российских городов. В Москве, по оценке Reuters, на акцию вышли примерно 40 тысяч человек, в то время как в МВД сообщили о четырех тысячах участников. Среди городов, где также прошли протесты — Владивосток, Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар и многие другие. Во время силового разгона акции на Пушкинской площади в Москве под удары ОМОНовцев попали пятеро журналистов «Новой газеты». Силовики задержали не меньше 3200 человек на акциях протеста по всей России.