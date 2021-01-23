«У нас никогда не было, чтобы так били»

Хабаровск

Еще до начала акции силовики пригнали на площадь Ленина шесть автозаков и перекрыли надземный переход на площадь с улицы Муравьева-Амурского. Свободным оставался еще один пешеходный переход, по нему большинство протестующих и пришли к зданию краевого правительства. Акция в Хабаровске, в отличие от большинства городов страны, началась не в 14.00, а в 12.00 по местному времени. Около тысячи человек собрались у ледового городка, скандируя: «Свободу Навальному!» и «Мы здесь власть!». На лозунги незамедлительно отреагировали сотрудники Росгвардии, начавшие точечные, но довольно жесткие задержания протестующих. На глазах корреспондента «Новой» схватили пятерых человек. Хабаровчане ответили на винтилово скандированием «Фашисты!». Фото: Роман Лазуков, для «Новой газеты» Около 300 омоновцев попытались сначала окружить людей, затем — разъединить их, отгоняя от здания правительства. Полицейские в это время ходили с мегафоном, повторяя «Граждане, ваша акция не согласована, требуем прекратить». После предупреждения начинались новые задержания. «За что мы вам деньги платим? Вы должны народ защищать, а вы кого защищаете?» — завелась какая-то женщина в толпе. На попытки их пристыдить бойцы реагировали, похлопывая дубинками по голенищу. Поняв, что достучаться до людей в форме не получится, протестующие решили начать водить хоровод вокруг ледового городка. Водили под лозунг: «Просыпайтесь, города, — с нашей Родиной беда!» Полицейские остолбенели от удивления и даже не стали препятствовать протестующим, когда те, спустя полчаса вождения хоровода, отправились маршем по улице Муравьева-Амурского. Опомнились правоохранители, только когда толпа ушла уже на три километра и приблизилась к Комсомольской площади. Здесь людей уже ждали бойцы в экипировке. Протестующие развернулись обратно. По дороге начались массовые задержания. К идущим людям подлетали автозаки с сиренами, из них выскакивали бойцы и хватали парней, валили на снег. Несколько раз перекрывали улицу Пушкина и частично — Муравьёва-Амурского, цепь из бойцов ОМОНа не дала людям второй раз собраться массово на площади Ленина. По данным ОВД-инфо, на момент окончания митинга в Хабаровске задержаны и доставлены в отделения полиции 28 человек. Роман Лазуков

Самара

23 января в Самаре прошел митинг в поддержку Алексея Навального. Акция стартовала в 14.00 по местному времени на площади Героев 21-й армии и закончилась на площади Славы, у здания областного правительства. Всего на акцию вышло около тысячи человек. ОВД-Инфо сообщает о 16 задержанных. На шествии были слышны лозунги в поддержку Навального и политзаключенных, люди требовали отставки Путина. «Свободу Навальному и всем политзаключенным!» — слышалось на улицах Самары. Также митингующие обсуждали протесты в Беларуси и митинги в других регионах. Шествие активно поддерживали проезжающие мимо водители. Каждый третий-четверый водитель сигналил в знак поддержки. Фото: Артем Элекин «У нас еще спокойно. Вот что в Москве и Питере — это пугает. Вроде живут богаче нас, но и злее на митингах одновременно», — заметил один из участников акции. Полиция вела себя сдержанно до прихода митингующих к зданию областного правительства. Люди начали скандировать фамилию губернатора. В ответ к участникам акции вышел ОМОН. Начались массовые задержания. По словам очевидцев, аресты проходили случайным образом. «Берут всех подряд. Дикость, по-другому и не скажешь. Мы вышли на обычную прогулку, закон не нарушаем. Теперь и это запретили», — обсуждали протестующие действия силовиков. Во время задержаний люди призывали полицию быть вместе с народом и вспомнить, чьи интересы они должны защищать. «Полиция с народом!» — слышалось по всей площади Славы. За день до акции была задержана Мария Евдокимова, координатор штаба Навального. По решению Октябрьского городского суда, ей назначили арест на 5 суток. Митинги в поддержку Навального 23 января проходят по всей России. Сам Алексей находится под стражей в СИЗО «Матросская Тишина». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Артем Элекин

Крым и Севастополь

На полуострове впервые с момента присоединения к России поддержали акцию Алексея Навального. Впервые протестовали против федеральной власти. В Севастополе появился telegram-канал и чат «Свободный Севастополь», в котором люди обсуждали возможность выйти на акцию в 14 часов и пройтись от площади Ушакова до площади Нахимова. Однако утром и канал, и чат уже удалили, а в местных провластных telegram-каналах появилась информация о задержании его владельца. До настоящего момента его имя и дальнейшая судьба неизвестны. В Крыму тоже появились группы в Telegram «Свободу Навальному», но утром 23 января они были удалены или заблокированы. Судя по всему, региональные власти и силовики старались, чтобы в Крыму, визитной карточке Кремля, не прошли первые массовые антипутинские митинги. В Симферополе акция близ площади Ленина прошла относительно мирно. На нее собралось около ста человек, преимущественно молодежь. Саму площадь перегородили под предлогом демонтажа новогодней елки. Особо активного демонтажа, правда, не наблюдалось, зато периметр охраняли полицейские и казаки, грозившие людям, что они «могут оступиться». Нескольких молодых людей все-таки задержали и отвели в здание театра под предлогом проверки документов. Сколько человек было задержано и какие им вменяются статьи, неизвестно: в пресс-службе УМВД по Крыму «Новой газете» отказались дать комментарий. В пресс-службе севастопольского УМВД также отказались представить информацию о задержанных, однако источники в правоохранительных органах региона сообщили «Новой», что всего в городе-герое было задержано 9 человек. Их связывают с организацией акции на площади Нахимова. Как сообщил источник «Новой», задержанных оперативно доставляли в суд, им грозит 5 суток ареста или штраф в размере до 10 тысяч рублей. Фото: Надежда Исаева Сам митинг на площади Нахимова начался примерно в 14.20 и продлился до 16.35. Митингующих было порядка ста человек, преимущественно студенты. Также на площадь прибыли провластные активисты: представители мотоклуба «Ночные волки» под личным предводительством «Хирурга», НОДовцы, ополченцы Донбасса. Пожилой мужчина из непризнанной даже Россией «ДНР» разорвал плакат митигующего, а остальные провластные активисты пытались доказать собравшимся, что они не правы, и им не стоит поддерживать Навального и критиковать дворец Владимира Путина в Геленджике. Активисты возражали, отмечая, что дорогостоящие ершики для туалета при средней зарплате в 30 тысяч рублей — не совсем нормально. Дискуссия продолжалась до тех пор, пока скучавшие до этого полицейские не решили задержать оппозиционных активистов. После начала задержаний многие разошлись. А затем на площадь пришел губернатор Михаил Развожаев — «осматривать выставку техники ЖКХ», которая ранее нигде не была анонсирована. Надежда Исаева

Шествие в Магнитогорске 23 января. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Курган

За 14 часов до начала акции в Кургане был задержан координатор местного штаба Навального Алексей Шварц. Вместе с активистом штаба Никитой Ильиным в полночь 23 января они подъезжали к дому последнего на такси. Но у дома машину буквально на ходу открыли люди в штатском. Автомобиль даже не успел затормозить и припарковаться. Активистов насильно вытащили и затолкали в разные машины. Алексей рассказал, что мужчины с двух сторон держали его за руки всю дорогу. Связи с Ильиным и Шварцем не было 12 часов. А нашлись они в разных отделах полиции благодаря адвокату и соратникам за несколько минут до приговора. Алексея Шварца судили — как Навального — в отделе полиции. Только его случай оказался хуже: судья Курганского городского суда Елена Шалютина не стала устраивать выездное судебное заседание, проведя процесс по скайпу. Адвокат Ольга Шмакова рассказала «Новой газете», что суд длился недолго, защита ходатайствовала о назначении штрафа, говорила о наличии серьезных проблем со здоровьем. Судью это не проняло, и она вынесла решение — 30 суток ареста. Ильина арестовали на девять суток — тоже прямо во 2-м отделе полиции. Еще одну активистку штаба Софью Лопатину задержали перед акцией у дома. Судья Сергей Шапорин также судил ее по скайпу в 4-м отделе полиции, рассказал корреспонденту «Новой» единственный оставшийся на свободе активист регионального штаба Антон Талыков. Площадь у кинотеатра, на которой люди хотели собраться, перекрыли и согнали снегоуборочную технику (в Кургане уже неделю не было снега). Превентивные меры не помогли. И акция все равно состоялась. И оказалась одной из самых многочисленных в Зауралье за последние 10 лет. Пришло около 500 человек. Людям не дали пройти шествием, полиция перегородила улицы живой цепью. Два часа зауральцы были вынуждены мерзнуть на площади при минус 30. ОМОН действовал жестко, курганцы никогда такого не видели. Людей били палками. Задерживали как активных участников, так и прохожих. Участницу митинга ударили дубинкой по животу. Девушка кричит, ей помогают встать. — На нас помчался большой отряд омоновцев, человек 10, хватали многих, в том числе и несовершеннолетних. Со мной в автозаке оказалось четыре человека, согнали два или три автозака. В отделе на меня составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, — рассказал «Новой» один из задержанных. — В отделе была дружелюбная атмосфера, шутили вместе, ни одного грубого слова, ни одной угрозы не сказали. Сотрудник был младше меня и обращался по имени и отчеству. Знаете, они такие же люди, как и мы, только сказали, что их все устраивает в жизни. В отделе мужчина встретил Алексея Шварца, которого начали конвоировать в спецприемник. По словам нашего собеседника, арестованный координатор штаба Навального «держится очень гордо». К вечеру задержанных курганцев отпустили с копиями протоколов. Люди в шоке от действий ОМОНа, все рассказывают: «У нас такого никогда не было, чтобы так били». Во втором по величине городе Зауралья — Шадринске — прошел единственный одиночный пикет. Сергей Павленко вышел с плакатом «Я/Мы Навальный» к зданию администрации. — Меня сфотографировала моя девушка. Я простоял полминуты, когда подъехали четыре машины, подбежало 5–6 человек, один из которых был без формы. До задержания мимо успели только пройти мужчина с женщиной, которые одобрительно высказались о моем пикете. Сергея вместе с девушкой, Еленой Костылевой, забрали в городской отдел полиции, где продержали два часа, отпустив с протоколами. На него оформили протокол за участие в публичном мероприятии, а на девушку — «за то, что была без паспорта» по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ. Полицейские написали в протоколе, что она обязана была носить паспорт, согласно постановлению № 56 губернатора о введении режима повышенной готовности (протокол есть в распоряжении редакции). В беспрецедентно жестких задержаниях курганцы винят нынешнего губернатора Шумкова. И вспоминают фразу из его поста в соцсетях: «Я — не либерал, я — за порядок и действия». Юлия Баталова

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Челябинск

Около 11 утра по местному времени на отправной точке шествия, бульваре Славы, появились ограждения. В это же время на сервисе местного провайдера «Интерсвязь» выключились городские уличные камеры. «Камера отключена из-за большого количества запросов», — сообщалось на сайте провайдера. В районе 12 часов в городе в большом количестве появились автозаки и пазики с ОМОНом. Площадь начали наводнять оперативники в штатском. Была установлена звукоусиливающая аппаратура МВД. Фото: Александр Шестаков Ближе к 14 часам на бульвар Славы стали стекаться активисты. Несколько человек развернули плакаты. Через 5–10 минут прибыли «космонавты» и задержали пикетчиков. Следом за ними был задержан завернутый в российский флаг координатор Челябинского штаба Навального Артем Яумбаев. Шествие тронулось на улицу Кирова, затем повернуло на центральную улицу города — проспект Ленина. На момент начала шествия бульвар Славы был заполнен на 70–80% — собралось 4–5 тысяч человек. По проспекту Ленина протестующие пошли в направлении ЮУрГУ и конечной точки маршрута — к памятнику Курчатову. В течение всего шествия колонна пополнялась новыми людьми, так что человек, идущий в конце, скоро оказывался в середине шествия. Полиция, пока люди шли, не создавала им препятствий. Но когда хвост колонны дошел до памятника Курчатову, начались задержания. Выхватывали, «роняли» и тащили в автозаки наиболее активных протестующих и тех, кто держал плакаты. В ответ на задержания толпа скандировала: «Отпускай!», «Позор!» и «Свободу!». Одним из задержанных стал известный миасский активист Дмитрий Лазарев. По словам Лазарева, на него напали полицейские в гражданской форме. Они не представились, заломали ему руки и увели в автозак. Грозная с виду машина оказались семиместной. Очень быстро заполнившись, автозак тронулся в Калининский районный отдел полиции. В скором времени Дмитрий оказался на беседе с дознавателем. — Дознание предполагает, что я говорю, а дознаватель за мной записывает, но уже не в первый раз, и конкретно эта женщина, вписывает свои слова, интерпретируя в свою пользу, те ответы, которые я уже давал на ее вопросы. Видно, что она пишет чуть ли не признательные показания, — рассказывает Дмитрий. Согласно данным ОВД-Инфо, задержанных в Челябинске немного — 10 человек. Но следует понимать, что это только те, кто сообщил сервису о своем задержании. По наблюдениям корреспондента «Новой», задержанных было более трех десятков человек. Александр Шестаков

Пермь

Несмотря на –25°C, в Перми прошла самая масштабная протестная акция за последние много лет. Численность участников оценивают в 5–10 тысяч человек. Официальные данные, по версии правоохранительных органов, также внушительные: 2 тысячи участников. Фото: Александра Семенова Шествие с растяжкой «Свободу Навальному!» стартовало в 14.00 по местному времени от краевого МВД. Люди пошли по аллее центральной улицы города — Комсомольского проспекта. Часть проспекта была перекрыта на ремонтные работы, и протестующим пришлось разделиться на несколько колонн для обхода закрытого участка. Шествие растянулось километра на два. Затем пермяки повернули на улицу Ленина и прошли мимо администрации края, скандируя «Путин вор», «Мы здесь власть», «Навальный, мы с тобой». Проезжающие автомобили активно поддерживали протестующих звуковыми сигналами, некоторые водители включали песню «Леха» Алены Апиной. Завершилось мероприятие на площади у Пермского драмтеатра, где кто-то из толпы баллончиком написал большими буквами: «Путин вор!». Этот поступок был тут же осужден в соцсетях и на странице штаба Навального и назван актом вандализма. Через полчаса после окончания акции активисты без следа стерли надпись. Полиция не вмешивалась. Задержаний не было, колонны двигались по тротуарам, демонстранты аккуратно соблюдали ПДД и переходили улицы только на зеленый сигнал светофора. Сотрудники наблюдали и периодически громко сообщали в мегафоны, что акция является незаконной, несогласованной и ведется видеофиксация участников. Еще до начала шествия задержали координатора пермского штаба Навального Сергея Ухова. Также заранее задержали бывшего сотрудника штаба Юрия Боброва, а уже по окончании мероприятия — Артема Файзулина, экс-полицейского из Березников, уволенного из органов за поддержку Навального еще в 2013 году. Файзулина грубо затолкали в машину и увезли без каких-либо пояснений. Ухова сегодня же осудили и дали 5 суток административного ареста за организацию несанкционированного мероприятия (ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ). На судебное заседание СМИ и слушателей из-за коронавирусных ограничений не пустили. Файзулина увезли в отдаленный Кировский район, адвоката к не нему не допустили, составили протокол за организацию незаконного мероприятия (ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ) и оставили в отделе до суда — до понедельника. Боброва вечером отпустили без протокола, продержав порядка 6 часов. Некоторые активисты и участники шествия сообщают, что после акции к ним приходит или звонит полиция и приглашает в отдел для опроса или составления протокола об административном правонарушении. Александра Семенова