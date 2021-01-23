петиция
«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
- 2021й год — как 1937й4 материала
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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Репортажи
«Вся Россия — дворец Путина»
Акция в поддержку Алексея Навального в Петербурге — на фоне царских фасадов. Фотографии
Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
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