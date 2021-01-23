Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

1.

Вся Отчизна молится,

Боя ждут финального!

Сколько же омоновцев

Вышло за Навального!

Вся страна не видела

Этакого выхлопа.

Думаю, за лидера

Столько бы не вышло бы.

Круче стали шуточки,

Снобы, верно, морщатся:

Было время уточки —

Стало время ершика!

Ширится дистанция

Меж рабом и спорщиком…

Да. С такой субстанцией —

Можно только ершиком.

2. Подражание Вийону

Примечание. Классическая французская баллада состоит из четырех восьмистиший с посылкой и рефреном. Посылка обычно начинается словом «принц» или иным обращением к высокопоставленному адресату.

Хоть весь бомонд, испуга не тая,

Нас уверял, что это бесполезно,

Хоть перед нами разверзалась бездна,

Из страха и безверья состоя,

Хотя лилась помойная струя

На школоту в фейсбуке и тик-токе,

И на субботу ставили уроки, —

А все-таки нас вышло очень много.

Мы не орда. Напротив, мы семья.

Я чувствую забытое единство —

Да, это город мой, где я родился,

Да и Отчизна все еще моя.

Как ни силен напор небытия,

Как ни смердят, условности отбросив,

Твои рабы, неистовый Иосиф*, —

А все-таки нас вышло очень много.

Да! Несмотря на крики воронья,

На соловья**, который в жажде грошей

Визжит, как бы расколотая Лешей

Копилочная полая свинья,

На стоны солидарного ворья

И лоялистов осторожный шорох,

И на угрозы гопников дешевых, —

А все-таки нас вышло очень много.

Мы видим, что у ямы есть края,

Мы видим, что у мрака есть границы,

У бездны — дно, надежда — у столицы,

У властной колесницы — колея,

Ведущая, заметим без вранья,

В круги давно описанного ада,

В дерьмо и кровь, но нам туда не надо.

Поэтому нас вышло очень много.

Принц! Выйдите уже из забытья.

Пора понять, что скоро будет лето,

Что Леша прав, что ваша песня спета

И что у вас не вышло ничего.

*Виссарионович.

**Не профессора.