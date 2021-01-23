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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Ледовое побоище на Исети
В Екатеринбургe мирное шествие сторонников Алексея Навального переросло в жесткую потасовку с силовиками
Фото: Изольда Дробина / «Новая»
Изольда Дробинасобкор «Новой» на Урале
Власти рапортуют, что на протестную акцию в городе вышло не более трех тысяч человек. Руководитель местного штаба Навального называет другую цифру — около десяти тысяч участников. Посчитать всех уральцев, прошедших плотной колонной по центру Екатеринбурга, действительно сложно, но человеческая река протеста в этот день растянулась примерно на пять километров.
Примерно за час до начала акции при выходе из дома полицейские задержали Виктора Распопова, сотрудника местного штаба Навального, все остальные благополучно добрались к месту сбора. Первый час акции прошел мирно. Екатеринбуржцы собрались у станции метро «Динамо», где их уже ждали силовики. Ровно в два часа перед собравшимися несколько раз проехала полицейская машина, голос из динамика предупредил всех об ответственности за нарушение закона. Никто не впечатлился. И плотной колонной народ двинулся по намеченному ранее маршруту.
По ходу движения маршрут пришлось изменить, на плотинке (центр города) полицейские закрыли пешеходную зону — якобы здесь найден подозрительный предмет. Никто не роптал, колонна обошла «опасное» место. В конечную точку — в сквер у Тетра драмы — пришли все желающие. Некоторые опоздавшие к началу шествия бежали к театру по льду через реку Исеть.
— При температуре минус 30 собралось около десяти тысяч человек, — поделился впечатлением Алексей Гресько, координатор штаба Навального в Екатеринбурге. — Екатеринбург показал класс: пришло столько людей, нам удалось осуществить все задуманное, пройти до конца по маршруту.
Люди скандировали «Путин — вор», «Долой сумасшедшего деда»… По рации начальники торопили ОМОН, застрявший в пробке. Несколько человек стояли с плакатами. Один из них — местный художник Тимофей Радя —
держал в руках лист ватмана с надписью «Мир хижинам, война дворцам». Именно на него полицейские среагировали особенно остро.
Под крики «Позор!» Радю потащили в автозак первым. Пропахивая в глубоком снегу колею, полицейские начали выхватывать людей из толпы. Началась потасовка, когда на помощь силовикам ринулись экипированные омоновцы. Раздавая удары дубинками направо и налево, они оттеснили протестующих.
После этого в силовиков полетели снежки. Выстроившись в ряд и устрашающе громыхая дубинками по щитам, омоновцы разделили участников на группы, постепенно выдавливая их к реке.
Тех, кто спотыкался и падал в снег, тащили в автозак.
По нечищенным в центре уральской столицы тротуарам и правда было тяжело бегать: и силовикам, и протестующим. Оставшихся людей выгнали на лед, где продолжали избивать дубинками. Упавших вдавливали лицом в снег, потом волокли в автозак.
— Прям ледовое побоище, — сказала женщина рядом. — Пусть эти «рыцари» не забывают только чем оно закончилось.
Точное число задержанных в Екатеринбурге до сих пор не известно. В полиции корреспонденту «Новой» сказали, что на ночь никого оставлять не будут, составят административные протоколы и отпустят. Одного человека все же оставили в отделе до суда, он обвиняется в неповиновении сотрудникам полиции.
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