Ледовое побоище на Исети

Власти рапортуют, что на протестную акцию в городе вышло не более трех тысяч человек. Руководитель местного штаба Навального называет другую цифру — около десяти тысяч участников. Посчитать всех уральцев, прошедших плотной колонной по центру Екатеринбурга, действительно сложно, но человеческая река протеста в этот день растянулась примерно на пять километров.

Примерно за час до начала акции при выходе из дома полицейские задержали Виктора Распопова, сотрудника местного штаба Навального, все остальные благополучно добрались к месту сбора. Первый час акции прошел мирно. Екатеринбуржцы собрались у станции метро «Динамо», где их уже ждали силовики. Ровно в два часа перед собравшимися несколько раз проехала полицейская машина, голос из динамика предупредил всех об ответственности за нарушение закона. Никто не впечатлился. И плотной колонной народ двинулся по намеченному ранее маршруту.

По ходу движения маршрут пришлось изменить, на плотинке (центр города) полицейские закрыли пешеходную зону — якобы здесь найден подозрительный предмет. Никто не роптал, колонна обошла «опасное» место. В конечную точку — в сквер у Тетра драмы — пришли все желающие. Некоторые опоздавшие к началу шествия бежали к театру по льду через реку Исеть.

Фото: Изольда Дробина / «Новая»

— При температуре минус 30 собралось около десяти тысяч человек, — поделился впечатлением Алексей Гресько, координатор штаба Навального в Екатеринбурге. — Екатеринбург показал класс: пришло столько людей, нам удалось осуществить все задуманное, пройти до конца по маршруту.

Люди скандировали «Путин — вор», «Долой сумасшедшего деда»… По рации начальники торопили ОМОН, застрявший в пробке. Несколько человек стояли с плакатами. Один из них — местный художник Тимофей Радя —

держал в руках лист ватмана с надписью «Мир хижинам, война дворцам». Именно на него полицейские среагировали особенно остро.

Фото: Изольда Дробина / «Новая»

Под крики «Позор!» Радю потащили в автозак первым. Пропахивая в глубоком снегу колею, полицейские начали выхватывать людей из толпы. Началась потасовка, когда на помощь силовикам ринулись экипированные омоновцы. Раздавая удары дубинками направо и налево, они оттеснили протестующих.

После этого в силовиков полетели снежки. Выстроившись в ряд и устрашающе громыхая дубинками по щитам, омоновцы разделили участников на группы, постепенно выдавливая их к реке.

Тех, кто спотыкался и падал в снег, тащили в автозак.

По нечищенным в центре уральской столицы тротуарам и правда было тяжело бегать: и силовикам, и протестующим. Оставшихся людей выгнали на лед, где продолжали избивать дубинками. Упавших вдавливали лицом в снег, потом волокли в автозак.

Фото: Изольда Дробина / «Новая»

Фото: Изольда Дробина / «Новая»

— Прям ледовое побоище, — сказала женщина рядом. — Пусть эти «рыцари» не забывают только чем оно закончилось.

Точное число задержанных в Екатеринбурге до сих пор не известно. В полиции корреспонденту «Новой» сказали, что на ночь никого оставлять не будут, составят административные протоколы и отпустят. Одного человека все же оставили в отделе до суда, он обвиняется в неповиновении сотрудникам полиции.