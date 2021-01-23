«Если ученики здесь, то и учителя тоже»

Около двух тысяч человек собрались сегодня у памятника Николаю Вавилову, умершему в саратовской тюрьме в годы репрессий. Это один из самых многолюдных за последние годы саратовских митингов.

«Ершик с нами!» — кричат молодые люди, поднимая над головой только что приобретенный предмет наглядной агитации.

Девушка пишет самодельный плакат на крышке обувной коробки. Кто-то предлагает сбегать за синими трусами.

Полиция пытается увести молодых людей с письменной агитацией, но толпа плотнее обступает их и начинает двигаться по проспекту Кирова —центральной пешеходной зоне города. Первым делом протестующие делают селфи.

«Что-то скучно. Даже у меня в школе веселее. Давайте что-нибудь покричим!» Подростки в белых балаклавах затягивают рэперским речитативом: «Путина в отставку!» Школьников разозлило вчерашнее запугивание со стороны учителей и чиновников.

Фото: Матвей Фляжников

Накануне мамы многих саратовских старшеклассников прочитали в родительских чатах просьбы классных руководителей провести «разъяснительную работу среди учащихся». Областной министр образования выступила с аналогичным обращением в инстаграме. В некоторых школах учеников внезапно вызвали на дополнительные занятия по русскому языку. В Саратове заместитель главы городской администрации Александр Бурмак официально предупредил, что «опрометчивые решения, принятые несовершеннолетними под влиянием момента, могут стоить им возможности получить достойный жизненный старт». В Балакове в соцсети и телеграм выложили домашние адреса и даты рождения 27 студентов колледжа технологий, подписанных на сайте «ВКонтакте» на группы поддержки Алексея Навального.

Давление на подростков предсказуемо вызвало обратную реакцию. Ребята, раньше не имевшие определенных планов на субботу, решили приехать на акцию во что бы то ни стало.

Фото: Матвей Фляжников

«Я педагог. Со своей зарплатой я смогу за три месяца накопить на половину дворцового ершика!» — кричит в толпе женщина в черной маске с сердечком. Пытаюсь задать уточняющие вопросы. Вместо ответа собеседница читает наизусть «Балладу о борьбе» Владимира Высоцкого, извиняется: «Можно я не буду говорить для прессы?» — и быстро отходит.

Но вдруг возвращается и шепчет: «Вы все-таки запишите: если ученики здесь, то и учителя тоже. Просто не все признаются».

«Полиция с народом!» — катится по колонне, но быстро затухает. «Вот когда они с нами пойдут, тогда да», — переговариваются молодые люди. Обсуждают сегодняшнюю трагедию: за три часа до митинга в нескольких кварталах отсюда полицейский на служебной машине протаранил скорую помощь, ехавшую с сиреной и проблесковым маячком. Пациент скончался, фельдшер попала в больницу. В сегодняшней новостной ленте Саратова есть еще одна трагедия — утром в Заводском районе ледяная глыба, свалившаяся с крыши пятиэтажки, убила 11-летнего мальчика.

Многие саратовцы зрелого возраста решили участвовать в акции не столько из-за сочувствия к Алексею Навальному, сколько из-за возмущения окружающей действительностью, в которой служитель закона позволяет себе не уступить дорогу скорой и каждый выход из дома на нечищеную улицу грозит смертельной опасностью.

«Я бы давно ходил на митинги, но к кому? Коммунистов я с советских времен не перевариваю. Жириновский — ну какая это оппозиция? А тут совершенно случайно вчера увидел в ютубе сообщение об акции Навального», — говорит пенсионер в болоньевой куртке с узором под камуфляж. Он, кстати, тоже педагог. «Работал директором станции юных техников. И где теперь она? Кончилась. Ребятишки на улице».

Шествие уже добралось до Театральной площади, заваленной раскисшим снегом. Чтобы не промочить ноги, протестующие лезут на вершины огромных сугробов. Еще выше — рабочие, разбирающие аварийное здание оперного театра. Мужики в спецовках, стоящие на коньке крыши, снимают происходящее на телефоны.

Фото: Матвей Фляжников

Митингующие выстраиваются в кружок перед областной Доской почета. Полицейских мало. Несколько мужчин в черной форме держатся с краю площади, рядом с припаркованным уазиком-буханкой.

Кто-то кричит: «К Думе!» — и толпа поворачивает к зданию областного заксобрания. Заметно, что не все молодые участники знают, где оно находится.

Стеклянные двери заперты. К протестующим никто не выходит. Над толпой повисает запах кофе: студенты достают из рюкзаков термосы. «Не уйдем!» — скандируют впереди. В задних рядах смеются: «А он сидит сейчас где-нибудь в Геленджике, думает: и я не уйду».

Протестующие у здания Саратовской областной Думы. Фото: Матвей Фляжников

«Первые два срока я поддерживал Путина. После Ельцина он мне нравился. Сделал много хорошего в начале правления. Но потом это было перечеркнуто. Произошла узурпация власти. Дальше — больше, начались убийства», — говорит участник акции Александр. Рассказывает, что «восхищен стратегией Навального», симпатизирует Любови Соболь, Илье Яшину. «Раньше я не обращал внимания на Немцова, а теперь пересматриваю его старые выступления, — признается саратовец. — Конечно, я против революций. Но выходить и отстаивать наши права надо».

По его словам, друзья и родственники отговаривали его от участия в акции, пугая возможными неприятностями на работе. «Жена считает меня сумасшедшим. И, честно сказать, определенный страх есть. Но я хочу, чтобы мои дети жили в стране, где царит не Путин, а закон».

Постояв на Театральной площади и у здания областной Думы, протестующие небольшими группами продолжили гулять по центральным улицам. Несанкционированная акция продолжалась больше трех часов.