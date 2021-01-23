«Мам, что такое автозак?»

Всю пятницу отовсюду неслось, что некие деструктивные силы пытаются манипулировать сознанием детей, втягивать их в политические игры, подставлять под дубинки омоновцев, чтобы получить красивую телевизионную картинку и политические очки.

Учителя помнят: все это мы слышали и четыре года назад, и почти десять. Школота, о которой тогда говорили как о самом главном, бестолковом и незрелом контингенте, из которого безответственные политические манипуляторы делают пушечное мясо, с тех пор уже выросла. Некоторые еще учатся в вузах, некоторые уже выпустились. Некоторые из тех, кого я знаю, насовсем уехали из страны — двигать науку в других странах. Некоторые стали моими коллегами-учителями. Но ни от кого я не слышала сокрушенного «какие мы были дураки».

Слышала другое. Вот, например, один мой выпускник — и уже выпускник топового вуза — вспомнил нынче очень кстати фрагмент из «Всемирной истории, обработанной «Сатириконом»: фрагмент о «безумном Герострате», написанный Тэффи. Древние греки решили предать забвению Герострата, который сжег храм Артемиды, желая прославить свое имя: «Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение: «Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды». Греки так хорошо знали этот наказ, что можно было любого из них ночью разбудить и спросить: «Кого ты должен забыть?»

Сегодняшние школьники если и были не в курсе, куда им категорически запрещено являться, — то не имели ни малейшего шанса не узнать об этом.

По всем каналам — через учителей, через родителей, через соцсети им объявили: ни под каким видом, строго-настрого не приходите 23 числа в 14.00 на Пушкинскую площадь в Москве, на Сенатскую в Петербурге, далее по списку.

По всем родительским чатам страны промчался суровый наказ от органов образования, детских омбудсменов и школьных администраций: сами запомните и передайте детям, чтобы они не вздумали приходить на центральные площади своих городов 23 декабря в 14.00!

Дети хохочут: если и хотели бы — теперь уж точно не забудем. Предупреждения разослали даже родителям детсадовцев: не поддавайтесь на провокации! Не пускайте ваших детей на площадь 23 декабря в 14.00! А то они могут оказаться в автозаках!

Больше всего встревожились почему-то пятиклассники и шестиклассники. Они почувствовали себя взрослыми, ответственными за судьбы страны — и потянулись к родителям за объяснениями. Родители рассказывают: «В классе на эту тему общались только двое — моя дочь и еще одна девочка. Они всем желающим разъясняли, почему митинги, очень сожалели, что пока они такие еще «невзрослые» и не могут пойти... Моя приставала ко мне, пустила бы я ее в 14? А в 15? Все последние дни между занятиями смотрела видеорасследования эти: я по диагонали, а она подробно».

«Сейчас я приехала домой, а ребенок рассказывает, что их сегодня в школе так яростно отговаривали идти на митинг, так увещевали, что всем аж захотелось пойти.

При этом еще вчера про этот митинг из класса вообще знало человек пять. Навальный должен всему педсоставу приплатить за такой шикарный пиар».

«Разослали по чатам — даже в третьем и пятом классе. Переслали предложение завуча написать в комментариях, какие у нас любимые занятия, с хэштегом #берегитедетей. Сын говорит, одноклассники даже не понимают, о чем речь. У нас в Крыму тут — жизнь за царя».

Сообщение из школьного чата. Скриншот

Школы по всей стране предложили детям в добровольно-принудительном порядке явиться на занятия в субботу — где-то чисто в учебных целях, а где-то в увеселительных. Например, некоторые школы решили отпраздновать возвращение офлайна «спортивно-развлекательными и интеллектуальными играми, направленными на сплочение коллектива». В других обещали мастер-классы и творческие конкурсы в честь возвращения с дистанта.

Родители похмыкали: «Детям в целом пофиг, на митинги они не собираются. Мой ребенок уточнил, что такое автозак, и пошел дальше по своим делам». «Наших просто попросили не ходить на митинги. Дочь сказала, что ее мать сама собирается идти». «Нам прислали текст от администрации, что это не детское дело — по митингам ходить, а классная прислала личную просьбу — проследить за передвижением детей».

Министерство образования России на своем сайте и в своих блогах тревожно предупредило, что «в последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую «прогулку» 23 января — и порекомендовало заняться в выходные такими делами, как:

просмотр любимого кино;

прогулка в парке или в лесу;

катание на санках и коньках;

фотосессия с детьми;

настольные игры;

чтение любимых произведений;

домашний театр;

приготовление блюда вместе со всеми членами семьи.

В некоторых школах Москвы и Подмосковья объявили «Добрую субботу». Как сообщает портал regnum.ru, акция «Добрая суббота» запущена «в рамках тематической недели «Новый год — большие цели» участниками Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Кто понимает, о чем идет речь, пусть поделится с остальными.

Фото: bolshayaperemena.online

Скорее всего, смысл «Доброй субботы», похоже, всего-навсего в том, чтобы сделать доброе дело («покормить птиц, убрать снег во дворе, принести продукты пожилым соседям или просто провести время с семьей»), снять его на фото или видео в формате Тик-Тока, на 30 секунд, и выложить в соцсетях с соответствующими хэштегами. В инстаграме и в «ВКонтакте» в ночь на субботу под хэштегом #добраясуббота сиротливо ютились несколько фотографий учеников началки, которые жарят яичницу и делают зарядку.

Во многих школах Москвы и Подмосковья для 5–8-х и 10-х классов на субботу назначили Президентские спортивные игры.

Старшеклассников, студентов колледжей и вузов уже не так легко занять кормлением птичек и домашним театром, поэтому их не только пытаются увлечь «интересными» делами вроде дополнительных контрольных и подготовки к экзаменам, но и запугивают. Родителям студентов колледжей разослали презентацию, подготовленную Городским экспертно-консультативным советом родительской общественности при Депобре Москвы. В ней рассказывают, что несанкционированные митинги опасны, поскольку они «редко проходят интеллигентно»: «Чаще всего участники акции, митинга, мотивированные речами, иногда алкогольными напитками, отправлялись крушить окрестности». Родителей и детей грозно предупреждают: «Цель — привлечь внимание, максимально дестабилизировать обстановку, спровоцировать скандал. Силовые методы всегда начинают применять митингующие (или провокаторы, которые специально ведут эту деятельность на мероприятиях). Несанкционированные митинги — это всегда нарушение общественного порядка! Поэтому участие в таком мероприятии всегда имеет юридические последствия!»

«Бесчинства, линчевание»: для родителей студентов московских колледжей подготовили презентацию о молодежном протесте



Выглядит это так

➡️ https://t.co/BnjJ7jC5Zu pic.twitter.com/00P8UYZRvK — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 22, 2021

Подросткам грозят санкциями за выход на митинг и предлагают альтернативы: «правовые, легальные механизмы решения проблем: обращения в органы власти, общественные инициативы, петиции, самоуправление и многое другое». И в качестве образца приводят официальный сайт мэра Москвы как «один из примеров обширного информационного портала с четкими алгоритмами действий при решении разных социальных вопросов и нужд».

В общем, если тебе что-то не нравится, — не ходи на улицу, напиши на портал мэра, а не то будут юридические последствия.

В одних колледжах и вузах пообещали: тех, кто выйдет на улицу, поставить на учет, в других — сразу пригрозили исключением.

Тех, кто уже был замечен на предыдущих акциях и привлекался к какой-то ответственности за участие в них, навестили участковые и пригласили на профилактические беседы. В числе приглашенных есть и те молодые взрослые, которые четыре-пять лет назад были подростками, впервые выходившими на улицы.

Преподавателей и учителей подняли по тревоге, чтобы они срочно объяснили студентам и школьникам текущие задачи.

рассказывают учителя и родители : «В преподавательский чат колледжа кинули указивку, что надо провести беседу, в том числе с родителями, и всячески запугать. В школе просто влепили лишний день уроков с классным часом в придачу, невзирая на пятидневку» (Оренбург). «Детям (9-й класс) пригрозили, что за участие в митинге их поставят на учет в полиции, и тогда поступить в вуз будет проблематично» (Москва). «Объявили уроки с 11 до 16. Везде поставили видеокамеры. За отсутствие на уроках — исключение из школы» (Калининград). «Учительница сказала 11-классникам, что обязана их предупредить, т.к. ее обязали. Ребенок понимающе отнесся. Мол, ей велели, обычно она к нам не пристает с этим» (Новосибирск). «С утра администрация школы бьется в падучей, шлет кучу всяких писем от вышестоящих инстанций с просьбой (но: с просьбой!) переслать в родительские чаты. Итог истерики — даже самые далекие от всего дети четко усвоили, кто такой неизвестный блогер» (Кемеровская область).

Ученикам 9-х и 11-х классов, а кое-где даже и десятиклассникам повсеместно устроили пробный ОГЭ и ЕГЭ по математике; в одной школе Петербурга даже подчеркнули, что явка строго обязательна, а не явиться можно только по письменному уведомлению от родителей.

А что же дети? Дети относятся по-разному. Младшие школьники пока не в теме. Пятиклассники-шестиклассники пытаются выяснить, в чем дело, если не заняты чем-то более интересным. Восьмиклассники уже все выяснили и важно говорят, что у них есть дела поважнее. Кажется, именно умудренные жизнью семиклассники и восьмиклассники — источник большинства бессмысленных тиктоковых видео с призывами идти на митинг. Это вовсе не означает, что они туда собираются, — это означает, что они в тренде.

Фото: РИА Новости

Старшеклассники — единственные, у кого есть реальные шансы отправиться на митинг, потому что их уже выпускают одних гулять по городу, — веселятся оттого, что им внезапно разрешили все то, что почти целый год было нельзя из-за карантина — сидеть в библиотеке, проводить репетиции, гулять вместе, играть в баскетбол. Одни радуются этим возможностям, другие скачивают на телефоны бот ОВД-инфо и ищут себе обувь без шнурков.

А родители, которые не в силах предотвратить участие детей в несанкционированной акции, собираются если не возглавить его — то хотя бы быть рядом. Собирают теплые вещи, паспорт, воду, зарядник, лекарства. В конце концов, им же предложили провести этот день вместе с детьми.