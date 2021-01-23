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№ 6 от 22 января 2021

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«Полная безнаказанность и негласное одобрение со стороны начальства»

Открытое письмо российских адвокатов главе МВД России Владимиру Колокольцеву

Политика19

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Адвокат Мансур Гильманов после удара лежит на полу ОМВД по Даниловскому району Москвы. Он прибыл в полицию к своему подзащитному

Министру внутренних дел РФ,
генералу полиции
Колокольцеву Владимиру Александровичу

Мы, нижеподписавшиеся российские адвокаты, крайне возмущены произошедшим с нашим коллегой, адвокатом Мансуром Гильмановым, в ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы 21 января 2021 года и требуем наказания виновных, извинений перед нашим коллегой и прекращения порочных практик воспрепятствования профессиональной деятельности защитников в отделах полиции.

21 января 2021 года адвокат Мансур Гильманов приехал в ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы по просьбе его подзащитного, гражданина республики Беларусь Владлена Лося, которому требовалась юридическая помощь. Согласно объяснениям адвоката Гильманова, после его прибытия к ОВД произошло следующее:

что случилось

Рассказывает адвокат Мансур Гильманов
 

«Я направился в дежурную часть отдела ОМВД России по Даниловскому району Москвы. Однако около дежурной части сотрудник полиции, находившийся на КПП,

нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал. Далее он потребовал находиться в лежачем положении, руки положить за спину и не сопротивляться.

Я выполнил данные требования сотрудника полиции и не сопротивлялся».

Адвоката Федора Сироша, прибывшего на помощь коллеге, долго к нему не допускали, как не допускали в ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы и представителя Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Московской области адвоката Татьяну Сустину. Мансура Гильманова, который так и не смог оказать юридическую помощь своему подзащитному и получить ее сам от своих коллег, обвинили в «неповиновении законному требованию сотрудника полиции» — административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП, и оставили ночевать в отделе полиции.

Произошедшее является ничем иным, как вопиющим нарушением прав человека на получение квалифицированной юридической помощи и корреспондирующего с этим права адвоката на беспрепятственное осуществление своих профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи подзащитному. Немотивированное и грубое применение силы к нашему коллеге, его унижение приказом лежать на полу мы расцениваем как очередной плевок сотрудников правоохранительных органов в сторону адвокатуры.

Мы не первый раз сталкиваемся с произволом в отделах полиции: проблема допуска адвокатов к задержанным в отделы внутренних дел существует давно и только ухудшается со временем. Так, неоднократно адвокаты не могли попасть на территорию ОМВД под предлогом введения плана «Крепость», предусматривающего особый режим при угрозе нападения на отдел. В действительности этот план вводился в момент прибытия защитника и использовался исключительно для недопуска адвокатов на территорию ОМВД.

Особенно часто адвокатов в Москве не пускают к задержанным на мирных акциях протеста.

Случай с Мансуром Гильмановым вопиющий. Адвокату не только не дали исполнить свои профессиональные обязанности, но и применили к нему силу, а затем обвинили в административном правонарушении и задержали. Приехавших к нему коллег не пускали в отдел, чем повторно грубо нарушили нормы Конституции РФ и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Все это происходит потому, что совершающие это чувствуют полную безнаказанность и негласное одобрение таких действий со стороны начальства (никак иначе не объяснить отсутствие должной реакции на случившееся со стороны руководства органов внутренних дел). Все происходящее наносит непоправимый вред институту адвокатуры и вызывает чувство незащищенности у российских граждан:

если их адвоката можно положить лицом в пол и пнуть, то что может произойти с ними?!

Мы требуем уважения к нашей профессии, призванной помогать гражданам в реализации конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи с момента задержания вне зависимости от процессуального статуса задержанного и его политических убеждений. Мы требуем прекращения порочных практик недопуска защитников на территорию ОМВД, мы требуем расследования всех предыдущих нарушений и публичных извинений перед адвокатами. Мы требуем немедленного освобождения Мансура Гильманова, снятия с него всех обвинений и привлечения применивших к нему силу и незаконно задержавших его полицейских к ответственности.

  • Аванесян Алексей Викторович, адвокат, рег. № 23/4905 в реестре адвокатов Краснодарского края
  • Агранович Анна Владимировна, адвокат, рег. № 77/1442 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Андреева Марина Викторовна, адвокат, рег. № 50/95 в реестре адвокатов Московской области
  • Алиева Аза Алмановна, адвокат, рег. № 20/1227 в реестре адвокатов Чеченской Республики
  • Бакаев Алим Анзорович, адвокат, рег. № 07/355 в реестре адвокатов Кабардино-Балкарской Республики
  • Барсуков Максим Владимирович, адвокат, рег. № 50/8553 в реестре адвокатов Московской области
  • Бирюков Михаил Юрьевич, адвокат, рег. № 77/5384 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Бирюкова Ирина Анатольевна, адвокат, рег. № 6765/50 в реестре адвокатов Московской области
  • Васильев Алексей Алексеевич, адвокат, рег. № 77/11127 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Васильев Николай Васильевич, адвокат, рег. № 77/14220 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Вертегель Феликс Евгеньевич, адвокат, рег. № 23/3824 в реестре адвокатов Краснодарского края
  • Волкова Елена Викторовна, адвокат, рег. № 77/10290 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Воронин Владимир Борисович, адвокат, рег. № 77/10694 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Вундер Наталья Александровна, адвокат, рег. № 77/14683 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Гароз Эльдар Сеифович, адвокат, рег. № 77/13826 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Гладилин Эдуард Викторович, адвокат, рег. № 77/8097 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Гончарова Вера Велимировна, адвокат, рег. № 77/12167 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Гудым Евгений Александрович, адвокат, рег. № 23/4884 в реестре адвокатов Краснодарского края
  • Давтян Мари Давитовна, адвокат, рег. № 77/9343 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Адвоката Дышекова Мадина Мухамедовна, адвокат, рег. № 07/123 в реестре адвокатов Кабардино-Балкарской республики
  • Захарина Марина Михайловна, адвокат, рег. №77/1675 в реестре адвокатов г.Москвы
  • Захватов Дмитрий Игоревич, адвокат, рег. № 77/13311  в реестре адвокатов г. Москвы
  • Земскова Наталия Валерьевна, адвокат, рег. № 59/1051 в реестре адвокатов Московской области
  • Ижаева Шерифат Муниевна, адвокат, рег. № 77/12647 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Казанова Зарема Карачаевна, адвокат, рег. № 07/440 в реестре адвокатов Кабардино-Балкарской Республики
  • Канищева Анна Анатольевна, адвокат, рег. № 77/2525 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Карабашьян Люсик Амбарцумовна, адвокат, рег. № 50/4651 в реестре адвокатов Московской области
  • Карпинский Роман Сергеевич, адвокат, рег. №77/630 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Карлова Ольга Витальевна, адвокат, рег. № 50/4961 в реестре адвокатов Московской области
  • Кибизов Алан Максимович,
  • а. рег.№ 77/12659 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Киреева Наталья Владимировна, адвокат, рег. № 15/1214 в реестре адвокатов республики Северная Осетия — Алания
  • Конина Анна Вадимовна, адвокат, рег. № 78/5267 в реестре адвокатов Санкт-Петербурга
  • Костанов Юрий Артемьевич, адвокат, рег. № 77/227 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Костанова Анастасия Юрьевна, адвокат, рег. № 77/744 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Костюк Сергей Александрович, адвокат, рег. № 23/5679 в реестре адвокатов Краснодарского края
  • Красова Мария Сергеевна, адвокат, рег. № 77/15526 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Крупский Максим Андреевич, адвокат, рег. № 77/12192 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Кульченкова Зинаида Александровна, адвокат, рег. № 23/4548 в реестре адвокатов Краснодарского края
  • Кушнир Василий Викторович, адвокат, рег. № 77/6926 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Липатов Дмитрий Александрович, адвокат, рег. № 62/814 в реестре адвокатов Рязанской области
  • Липцер Алексей Евгеньевич, адвокат, рег. № 77/9313 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Лозинская Марина Сергеевна, адвокат, рег. №77/10222 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Макарова Наталия Павловна, адвокат, рег. №77/10881 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Малаева Диана Анатольевна, адвокат, рег. № 07/301 в реестре адвокатов Кабардино-Балкарской Республики
  • Мамаева Элен Таугериевна, адвокат, рег. № 77/7409 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Маркеева Оксана Геннадьевна, адвокат, рег. № 77/12967 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Маркин Константин Александрович, адвокат, рег. № 53/324 в реестре адвокатов Новгородской области
  • Мелешко Александр Валерьевич, адвокат, рег. № 78/4996 в реестре адвокатов г. Санкт-Петербурга
  • Миненков Сергей Александрович, адвокат, рег. № 77/9186 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Москаленко Елена Васильевна, адвокат, рег. № 77/14797 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Москаленко Каринна Акоповна, адвокат, рег. №77/ 4728 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Мухин Кирилл Александрович, адвокат, рег. № 77/1776 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Немова Мария Игоревна, адвокат, рег. № 50/9152 в реестре адвокатов Московской области
  • Окушко Татьяна Борисовна, адвокат, рег. № 50/6129 в реестре адвокатов Московской области
  • Омарова Нузайрат Рамазановна, адвокат, рег. № 77/10256 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Очиров Санал Николаевич, адвокат, рег. № 77/14306 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Павлов Иван Юрьевич, адвокат, рег. № 78/1261 в реестре адвокатов г. Санкт-Петербурга
  • Пельше Ольга Игоревна, адвокат, рег. № 77/1043 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Петреев Никита Александрович, адвокат, рег. № 77/15342, в реестре адвокатов г. Москвы
  • Петров Денис Игоревич, адвокат, рег. № 50/8940 в реестре адвокатов Московской области.
  • Петрушина Ирина Никодимовна, адвокат, рег. № 77/801 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Пилипенко Анастасия Владимировна, адвокат, рег. №78/6531 в реестре адвокатов г. Санкт-Петербурга
  • Пиховкин Александр Викторович, адвокат, рег. № 77/5851 в реестре адвокатов г. Москвы
  • Полякова Вероника Валерьевна, адвокат, рег. № 50/7023 в реестре адвокатов Московской области
  • Попков Александр Васильевич, адвокат, рег. № 23/4392 в реестре адвокатов Краснодарского края
  • Постанюк Владимир Дмитриевич, адвокат, рег. № 77/15127 в реестре адвокатов г. Москвы
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  • Редькин Александр Юрьевич, адвокат, рег. № 40/535 в реестре адвокатов Калужской области
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Теги:
колокольцев, права человека, полицейский произвол, полиция, задержания, адвокаты, избиение

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